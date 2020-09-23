ທ່ານ ທຣຳ ຈະສະເໜີຊື່ ຜູ້ພິພາກສາ ສານສູງສຸດ ໃນວັນເສົານີ້

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າທ່ານມີແຜນທີ່ຈະປະກາດຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ຂອງທ່ານ ສຳລັບຕຳແໜ່ງຫວ່າງໃນສານສູງສຸດ ຍ້ອນການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ພິພາກສາທ່ານນາງ ຣູດທ໌ ເບເດີ ກິນສເບີກ ໃນວັນເສົາຈະມາ ເຖິງນີ້.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານຈະທຳການປະກາດຢູ່ທຳນຽບຂາວ. ກ່ອນໜ້ານີ້ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າຕົວເລືອກຂອງທ່ານຈະເປັນແມ່ຍິງຫົວອະນຸລັກນິຍົມນຶ່ງໃນຫ້າຄົນທີ່ທ່ານກຳລັງພິຈາລະນາຢູ່. ທ່ານໄດ້ພົບກັບນຶ່ງໃນຜູ້ອາດຖືກສະເໜີຊື່, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ພິພາກສາສານອຸທອນ ທ່ານນາງ ເອມີ ໂຄນີ ບາເຣັດ.
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ທ້າຊິງຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນອີກຫົກອາທິດນັ້ນ, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຄົນຕໍ່ໄປ, ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ເປັນຜູ້ເລືອກຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ສຳລັບສານສູງສຸດ ຫຼັງຈາກພິທີສາບານຕົວຂອງລາວໃນເດືອນມັງກອນ ສຳລັບການດຳລົງຕຳແໜ່ງໃໝ່ໃນທຳນຽບຂາວ.
ແຕ່ພັກຣີພັບບລີກັນແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມຖືຄວາມໄດ້ປຽບຂອງການມີສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງຂອງເຂົາເຈົ້າເຊິ່ງມີ 53 ຕໍ່ 47 ສຽງໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອອຽງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃນສານໄປທາງຂວາ, ຈາກຄວາມໄດ້ປຽບຂອງຈຳນວນຜູ້ພິພາກສາໃນປັດຈຸບັນ 5 ຕໍ່ 4 ຄົນໄປເປັນ 6 ຕໍ່ 3 ຄົນ ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຜູ້ ຖືກສະເໜີຊື່ຄົນທີສາມຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນສານສູງສຸດຂອງປະເທດ. ກ່ອນໜ້າ ນີ້ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ຊະນະການຢືນຢັນຜູ້ພິພາກສາ ນຽລ ກໍຊັຈ໌ ແລະ ເບຣັດ ຄາວານໍ ໂດຍສະ ພາສູງ.
ຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ຂອງທ່ານ ທຣຳ ຈະໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງການຢືນຢັນກ່ອນທ້າຍປີນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງທ່ານ ມິຈ ແມັກ-ຄອນແນລ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ລຸນຫຼັງການປະກາດຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ຂອງທ່ານ ທຣຳ ວ່າ “ບາດກ້າວຕໍ່ໄປຈະເປັນປະທານຄະ ນະກຳມະການຕຸລາການ ທ່ານ ລິນຊີ ແກຣມ ວາງວິທີການທີ່ຈະຮັບມືກັບບັນຫານີ້ໃນຄະນະກຳມະ ການ. ແລະ ເວລາທີ່ການສະເໜີຊື່ອອກມາຈາກຄະນະກຳມະການ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວ ກັບເວລາ ແລະ ວິທີທີ່ຈະດຳເນີນການ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລີກັນຫຼາຍພຽງພໍແມ່ນໄດ້ໃຫ້ສັນຍານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຍິນດີຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງສຳລັບຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ຂອງທ່ານ ທຣຳ, ເຖິງແມ່ນຈະມີການຕຳໜິວິ ຈານຈາກພັກເດໂມແຄຣັດວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງຢືນຢັນ ໃກ້ກັບວັນເລືອກຕັ້ງແມ່ນບໍ່ຊື່ສັດກໍ ຕາມ.
ໃນປິ 2016, ທ່ານ ແມັກຄອນແນລ ບໍ່ໄດ້ນຳເອົາຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ, ທ່ານ ເມີຣິກ ກາແລນ ມາລົງຄະແນນສຽງ, ໂດຍເວົ້າວ່າປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ຄວນເປັນຜູ້ເວົ້າກ່ອນໝູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນເກືອບ 9 ເດືອນຕໍ່ມາ.