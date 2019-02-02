ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ການເຈລະຈາກັບຈີນ ມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ສຳຄັນ ຫລັງຈາກໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ກັບຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານ ຫຼິວ ເຫ.
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ການຍຸຕິສົງຄາມການຄ້າ ກັບຈີນ ອາດເຮັດໃຫ້ມີການບັນລຸ “ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ."
ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງກ່າວວ່າ ຈີນໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ ຢາແກ້ປວດຂະໜາດແຮງ ເຟັນຕານິລ ເປັນການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ ທາງອາຍາ ຊຶ່ງຈະມີຜົນຢ່າງໃຫຍ່ ຕໍ່ການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງຢາດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນ ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການເຈລະຈາທີ່ແນໃສ່ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່າງ ມະຫາອຳນາດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດທັງສອງ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ໃນໄວໆນີ້ທ່ານອາດຈະທຳການພົບປະກັບເຈລະຈາກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງຈີນອີກ.
ນັກວິຈານການເມືອງ ແລະຜູ້ຂຽນປື້ມ ໂປກົງ ເຈັນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ "ຈຸດເພັ່ງເລັງໃນການເຈລະຈາ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ແຕ່ແມ່ນເພື່ອຢາກໃຫ້ທ່ານທຣຳພົບປະກັບທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ອີກ.”
ທ່ານທຣຳ ອາດຈະພົບປະ ກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ເວລາທ່ານວາງແຜນເດີນທາງໄປເອເຊຍ ເພື່ອພົບປະສຸດຍອດຄັ້ງທີສອງ ກັບທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອຊຶ່ງຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມໃນລະຫວ່າງທ້າຍເດືອນນີ້.
ສະຫະລັດໄດ້ຕໍ່ວ່າມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ທີ່ວ່າປັກກິ່ງໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດອາເມຣິກັນໂອນເທັກໂນໂລຈີຂອງຕົນໄປໃຫ້ບໍລິສັດຈີນໃນຂະນະທີ່ວາງຂໍ້ຈຳກັດຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຕົນນັ້ນ.
ສະມາຊິກສະພາສູງມາໂກ ຣູບີໂອ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ "ມີຄວາມຈຳເປັນໃນການສ້າງຄວາມກ້ຳເກິ່ງຕໍ່ຄວາມສຳພັນຂອງພວກເຮົາ ແລະມັນຈະບໍ່ແມ່ນໃນວິທີ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະເຮັດຫຍັງ ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການກໍໄດ້ ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຈຳກັດທຸກໆຢ່າງ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກເຮັດ ແລະມັນຈະບໍ່ແມ່ນໃນວິທີ ທີ່ພວກເຂົາຈະລັກຂະໂມຍເອົາໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາປະດິດຄິດສ້າງ ແລະນຳໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຫຼົ້ມຈົມ.”
ການເຈລະຈາ ໄດ້ເກີດບັນຫາຊັບຊ້ອນຕື່ມ ໂດຍການຟ້ອງຮ້ອງ ຂອງສະຫະລັດ ໃນມື້ວັນຈັນຜ່ານມາ ຕໍ່ທ່ານນາງເໝັງ ຊູ ຫົວໜ້າການເງິນບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຍັກໃຫຍ່ຫົວເຫວີຍ ຂອງຈີນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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