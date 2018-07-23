ປ. ທຣໍາ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບ "ສະແດງຜົນງານ ເຮັດຢູ່ໃນອາເມຣິກາ" ທີ່ທຳນຽບຂາວ

ຜະລິດຕະພັນຂອງທຸກໆລັດຈາກ 50 ລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ເຂົ້າໜົມອົມ ໄປຫາໝໍ້ຕົ້ມອີ່ປູ ໄປ
ຫາເຫລັກກີບຕີນມ້າ ໄປຫາເຄື່ອງນຸ່ງອະວະກາດ ກຳລັງຖືກວາງສະແດງຢູ່ທຳນຽບຂາວ
ໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ເພື່ອ ‘ເປັນການສະແດງເຖິງຜະລິດຕະພັນອາເມຣິກາ.”
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ທຣໍາ ຕ້ອງການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລັດຖະບານ
ຂອງທ່ານມີຄວາມ “ໝັ້ນໝາຍ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນວ່າ ມີຜະລິດຕະພັນ ຕັ້ງຫຼວງຫຼາຍທີ່ເຮັດ
ຢູ່ໃນອາເມຣິກາ.”
ມີບໍລິສັດຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ມາຕັ້ງສະແດງຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນ
ທຳນຽບຂາວ ທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ຕື່ນເຕັ້ນ ແລະຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ບອກໃຫ້ເຂົ້າ
ມາຮ່ວມ.
ເຂົາເຈົ້າຮວມທັງສັນຍາລັກຍີ່ຫໍ້ອາເມຣິກັນ ເຊັນວ່າແຄມເບີລ ຊູບ ແລະລ້ອກຮີດ
ມາຕິນ ທີ່ຈະມີໂຕແບບເຮືອບິນລົບ F-35 ຢູ່ເດີ່ນຫຍ້າທຳນຽບຂາວ ທີ່ຈະຄອບງຳບັນ
ດາບ່ອນນຜະລິດ ຜູ້ທີ່ເຮັດເຫຼົ້າແວງ ຍູກວດ ເຫລັກເກີບມ້າ ແລະອາຫານເກືອສັດ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ປະກາດເອົາສັບປະດາ ວັນທີ 16 ຫາ 22 ເປັນອາທິດ “ທີ່ຜະ
ລິດຢູ່ໃນອາເມຣິກາ” ສະຫຼອງ “ສີມື ຜູ້ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະບັນດາ ຜູ້ຜະລິດຕ່າງໆ.”
ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະປ້ອງກັນພວກແຮງງານສະຫະລັດ ແລະສົ່ງເສີມອຸດ
ສາຫະກໍາອາເມຣິກັນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະວາງມາດຕະການເກັບພາສີ 500 ພັນ
ລ້ານໂດລາໃສ່ສິນຄ້າຈາກຈີນ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແນ່ນອນວ່າຈະໄດ້ຮັບການແກ້ແຄ້ນຈາກຈີນ ຕ້ານສິນຄ້າສະຫະລັດ.
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