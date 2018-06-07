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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣຳ​ ​ເປັນ​ເຈົ້າພາບ​ ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ​ຈັດງານລ້ຽງ ອາຫານ​ຄ່ຳ iftar ໃຫ້ຊາວ​ມຸສລິ​ມ ທີ່​ທຳນຽບຂາວ ​​

ປະທານາທິບໍດີທຣຳ​ ນັ່ງໃນໂຕະອາຫານ iftar ທີ່ເປັນຂີດໝາຍ ຂອງການສິ້ນສຸດລົງ ຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຣາມາດານ, ໃນຫ້ອງຮັບຮອງ ຮັບປະທານອາຫານທີ່ທຳນຽບຂາວ, ວໍຊີງຕັນ, 6 ພຶດສະພາ 2018.

ໃນ​ການ​ເປັນ​ເຈົ້າພາບ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ​ຈັດງານລ້ຽງອາຫານ​ຄ່ຳ iftar ຂອງ​ທຳນຽບຂາວ
ໃຫ້ແກ່ຊາວ​ມຸສລິ​ມ ໃນວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້, ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​
ໄດ້​ກ່າວຕໍ່​ແຂກ​ຂອງ​ທ່ານ “​ແລະ​ຊາວ​ມຸສລິ​ມ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ, ເພື່ອຕ້ອນຮັບຣາມາດາ​ນ
ມູບາຣັກ,” ໃນເດືອນ​ສັກສິດຣາມາດາ​ນ.

ປະທານາທິບໍດີທຣຳ​ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “​ໃນ​ການລ້ຽງຮັບ​ປະທານ​ອາຫານ​ຄ່ຳ​ ຄ່ຳ​ຄືນນີ້,
ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ປຶ້​ມປິ​ຕິ​ ຍິນ​ດີຕ້ອນຮັບ​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ທາງ​ການ​ທູດ, ​ຜູ້ຕາງໜ້າ
ຂອງປະເທດ​ເພື່ອນ​ ​ແລະ​ພາຄີຂອງພວກເຮົາຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ,” ​ແລະ​ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​
ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ “​ແລະການ​ຕ້ອນຮັບ​ທີ່​ອົບ​ອຸ່ນ ຕໍ່ບັນດາ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ ​ໃນ​ທີ່​ນີ້
ຂອງຄ່ຳຄືນ​ນີ້, ​ທີ່ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ໃຫ້​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ປະຊາຊົນສ່ວນ​ໃຫຍ່ ​ນັບຖື
​ສາສະໜາ​ອິສລາມ. ພວກ​ເຮົາຂໍ​ຖື​ເປັນ​ກຽດ​ໃນ​ການ​ມີໜ້າ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ ແລະ​ຂໍ
ຂອບ​ໃຈທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ທີ່​ນີ້.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ການ​ເຕົ້າໂຮມ​ຄັ້ງ​ນີ້ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນເພື່ອເປັນ​ກຽດ ໃຫ້ແກ່ “​ໃນ​ຮີດ
ຄອງປະ​ເພນີອັນ​ສັກສິດ ຂອງ​ສາສະໜາ​ນຶ່ງທີ່​ຍິ່ງໃຫຍ່​ຂອງ​ໂລກ.”

ທ່ານ​ທຣຳ ບໍ່​ໄດ້​ເປັນເປັນ​ເຈົ້າພາບ ​ຈັດງານລ້ຽງອາຫານ​ຄ່ຳ iftar ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ຊຶ່ງບໍ່
ໄດ້ປະຕິບັດຕາມປະເພນີ ທີ່​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄລິນ​ຕັນ ​ໄດ້​ເລີ້ມຂຶ້ນ​ນັ້ນ ​ແລະ​ໄດ້
​ສືບ​ຕໍ່​ຮັກສາ​ໄວ້​ຈົນ​ຮອດ​ຊ່ວງ​ຂອງ​ລັດຖະບານທ່ານບຸ​ສ ​ແລະທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ. ​ໃນ​ການ​
ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ປີ 2016, ທ່ານ​ທຣຳ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເກືອດ​ຫ້າມ​ຕໍ່​ຊາວ​ມຸສລິ​ມ
​ເຂົ້າ​ມາ​ຍັງ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ໄດ້​ອອກ​ດຳລັດ​ຝ່າຍ​ບໍລິຫານ ຫຼາຍໆ​ຄັ້ງ ສັ່ງ​ໃຫ້​ມີ​ການ
​ເຂັ້ມ​ງວດ​ຕໍ່​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບຈາກ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່ປະຊາຊົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ເປັນ​ຊາວ
​ມຸສລິ​ມນັ້ນ.

ໃນລະຫວ່າງເດືອນຣາມາດາ​ນນີ້ ພວກ​ທີ່​ນັບຖື​ສາສະໜາທັງຫຼາຍ​ແມ່ນລະເວັ້ນ
ຈາກການຮັບ​ປະທານ​ອາຫານ​ແລະ​ດື່ມ​ນ້ຳ ແຕ່​ພະ​ອາທິດ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ຈົນ​ເຖິງ​ພະ​ອາ
ທິດ​ຕົກ. ງານ​ລ້ຽງ​ອາຫານ​ຄ່ຳ​ iftar ​ຕາມ​ປະ​ເພນີ​ແລ້ວ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ ຕອນ
​ພະ​ອາທິດ​ຕົກ​ດິນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເວລາທີ່ເລີ້ມຮັບປະທານອາຫານໄດ້.

ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ກ່າວໃນ​ແລງ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ວ່າ “​ງານລ້ຽງອາຫານຄ່ຳ iftar ​ແມ່ນ​ເປັນ
​ຂີດໝາຍ​ຂອງ​ການ​ມາເຕົ້າ​ໂຮມກັນ​ຂອງ​ພວກ​ຄ​ອບ​ຄົວ ​ແລະ​ເພື່ອນ​ມິດ​ ​ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີ​ມ
ສະຫຼອງ ຄວາມ​ສັນຕິ​ສຸກ ຄວາມ​ສະອາດສົດ​ໃສແລະ​ຄວາມ​ຮັກ. ມັນ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮັກ​ອັນຍິ່ງໃຫຍ່,” ​ແລະທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ “ມັນ​ເປັນເວລາ ທີ່​ຈະ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃນ​ຄວາມ
​ຄິດ​ອ່ານ​ທີ່​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ​ແລະ​ຂໍ​ຂອບ​ໃຈ​ສຳ​ລັບ​ພອນ​ອັນ​ປະ​ເສີດ​ທັງຫຼາຍ​ນີ້
ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ. ຂໍຂອບ​ໃຈ​ຫຼາຍໆ. ຄ່ຳ​ຄືນ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ຂອບ​ໃຈສຳລັບການ​ສືບ​ຕໍ່
​ຄວາມ​ຜູກ​ພັນ​ສັນ​ມິດຄືນ​ໃໝ່ ​ແລະ​ການ​ຮ່ວມມື ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຫລໍ່ຫລອມ​ດ້ວຍ​ຄຸນຄ່າ
ການເປັນພາຄີ​ທັງຫຼາຍ​ຈາກທົ່ວ​ພາກ​ຕາ ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ.”

ງານ​ລ້ຽງອາຫານຄ່ຳ​ດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ຫ້ອງ​ໂຖງ​ຮັບ​ປະທານ​ອາຫານ​ຂອງ
ທຳນຽບຂາວ ​ໂດຍ​ມີ​ປະມານ 30 ຫາ 40 ຄົນ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ. ທຳນຽບຂາວ ບໍ່​ໃຫ້​ລາຍ​ຊື່​
ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ, ​ແຕ່​ວ່າ​ພາບ​ທີ່​ໄດ້​ລົງ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ ຈາກ​ພວກ​ນັກ​
ຂ່າວ​ ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມນັ້ນສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ມີ​ລູກ​ເຂີຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ທ່ານ​ຈາເຣັດ
ຄຸ​ສ​ເນີ ​ກໍແມ່ນ​ນຶ່ງຂອງພວກ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຮັບ​ປະທານ​ອາຫານ​ຄ່ຳ.

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