ໃນການເປັນເຈົ້າພາບຄັ້ງທຳອິດ ຈັດງານລ້ຽງອາຫານຄ່ຳ iftar ຂອງທຳນຽບຂາວ
ໃຫ້ແກ່ຊາວມຸສລິມ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ແຂກຂອງທ່ານ “ແລະຊາວມຸສລິມໃນທົ່ວໂລກ, ເພື່ອຕ້ອນຮັບຣາມາດານ
ມູບາຣັກ,” ໃນເດືອນສັກສິດຣາມາດານ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນການລ້ຽງຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ ຄ່ຳຄືນນີ້,
ພວກເຮົາແມ່ນປຶ້ມປິຕິ ຍິນດີຕ້ອນຮັບບັນດາສະມາຊິກທາງການທູດ, ຜູ້ຕາງໜ້າ
ຂອງປະເທດເພື່ອນ ແລະພາຄີຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ,” ແລະທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວ
ຕໍ່ໄປວ່າ “ແລະການຕ້ອນຮັບທີ່ອົບອຸ່ນ ຕໍ່ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໃນທີ່ນີ້
ຂອງຄ່ຳຄືນນີ້, ທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ບັນດາປະເທດທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ນັບຖື
ສາສະໜາອິສລາມ. ພວກເຮົາຂໍຖືເປັນກຽດໃນການມີໜ້າຂອງພວກທ່ານ ແລະຂໍ
ຂອບໃຈທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນທີ່ນີ້.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ການເຕົ້າໂຮມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນເພື່ອເປັນກຽດ ໃຫ້ແກ່ “ໃນຮີດ
ຄອງປະເພນີອັນສັກສິດ ຂອງສາສະໜານຶ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງໂລກ.”
ທ່ານທຣຳ ບໍ່ໄດ້ເປັນເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດງານລ້ຽງອາຫານຄ່ຳ iftar ໃນປີກາຍນີ້ ຊຶ່ງບໍ່
ໄດ້ປະຕິບັດຕາມປະເພນີ ທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານຄລິນຕັນ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນນັ້ນ ແລະໄດ້
ສືບຕໍ່ຮັກສາໄວ້ຈົນຮອດຊ່ວງຂອງລັດຖະບານທ່ານບຸສ ແລະທ່ານໂອບາມາ. ໃນການ
ໂຄສະນາຫາສຽງປີ 2016, ທ່ານທຣຳໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເກືອດຫ້າມຕໍ່ຊາວມຸສລິມ
ເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ ແລະໄດ້ອອກດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ ຫຼາຍໆຄັ້ງ ສັ່ງໃຫ້ມີການ
ເຂັ້ມງວດຕໍ່ພວກອົບພະຍົບຈາກບັນດາປະເທດທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວ
ມຸສລິມນັ້ນ.
ໃນລະຫວ່າງເດືອນຣາມາດານນີ້ ພວກທີ່ນັບຖືສາສະໜາທັງຫຼາຍແມ່ນລະເວັ້ນ
ຈາກການຮັບປະທານອາຫານແລະດື່ມນ້ຳ ແຕ່ພະອາທິດຂຶ້ນໄປຈົນເຖິງພະອາ
ທິດຕົກ. ງານລ້ຽງອາຫານຄ່ຳ iftar ຕາມປະເພນີແລ້ວນັ້ນແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ຕອນ
ພະອາທິດຕົກດິນ ຊຶ່ງເປັນເວລາທີ່ເລີ້ມຮັບປະທານອາຫານໄດ້.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນແລງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ງານລ້ຽງອາຫານຄ່ຳ iftar ແມ່ນເປັນ
ຂີດໝາຍຂອງການມາເຕົ້າໂຮມກັນຂອງພວກຄອບຄົວ ແລະເພື່ອນມິດ ເພື່ອສະເຫຼີມ
ສະຫຼອງ ຄວາມສັນຕິສຸກ ຄວາມສະອາດສົດໃສແລະຄວາມຮັກ. ມັນແມ່ນຄວາມຮັກອັນຍິ່ງໃຫຍ່,” ແລະທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ມັນເປັນເວລາ ທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງໃນຄວາມ
ຄິດອ່ານທີ່ສູງສຸດຂອງພວກເຮົາ, ແລະຂໍຂອບໃຈສຳລັບພອນອັນປະເສີດທັງຫຼາຍນີ້
ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ. ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍໆ. ຄ່ຳຄືນນີ້ ພວກເຮົາຂອບໃຈສຳລັບການສືບຕໍ່
ຄວາມຜູກພັນສັນມິດຄືນໃໝ່ ແລະການຮ່ວມມື ທີ່ພວກເຮົາຫລໍ່ຫລອມດ້ວຍຄຸນຄ່າ
ການເປັນພາຄີທັງຫຼາຍຈາກທົ່ວພາກຕາ ເວັນອອກກາງ.”
ງານລ້ຽງອາຫານຄ່ຳດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງໂຖງຮັບປະທານອາຫານຂອງ
ທຳນຽບຂາວ ໂດຍມີປະມານ 30 ຫາ 40 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມ. ທຳນຽບຂາວ ບໍ່ໃຫ້ລາຍຊື່
ຂອງພວກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແຕ່ຢ່າງໃດ, ແຕ່ວ່າພາບທີ່ໄດ້ລົງໃນທວິດເຕີ ຈາກພວກນັກ
ຂ່າວ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີລູກເຂີຍຂອງທ່ານທຣຳ ທ່ານຈາເຣັດ
ຄຸສເນີ ກໍແມ່ນນຶ່ງຂອງພວກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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