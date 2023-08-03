ທ່ານທຣໍາ ຈະປະເຊີນໜ້າກັບຄະນະລູກຂຸນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນການຟ້ອງຮ້ອງຂອງລັດຖະບານການ ສອງສະບັບ

ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈະປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາ ຄະນະຕຸລາການ ແລະຜູ້ພິພາກສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຖິງ 2 ກຸ່ມ ທີ່ມີທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເມື່ອທ່ານເຂົ້າຮັບການພິຈາລະນາຄະດີໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໂດຍຖືກກ່າວຫາວ່າວາງແຜນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ເພື່ອຢຸດຕິຄວາມພ່າຍແພ້ໃນ ການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ຂອງທ່ານ ແລະໃນລັດຟລໍຣິດາ ໃນຂໍ້ຫາພະຍາຍາມ ເກັບມ້ຽນເອກະສານລັບດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຫຼາຍສະບັບ.
ທ່ານທຣໍາ (Trump) ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໂດຍ ທີ່ປຶກສາພິເສດຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ ທ່ານ ແຈັກ ສມິທ (Jack Smith) ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ໃນຄະດີຢູ່ທີ່ ວໍຊິງຕັນ, ແລະ ທ່ານ ທຣໍາ ມີກໍານົດທີ່ຈະຂຶ້ນສານຄັ້ງທໍາອິດໃນຕອນບ່າຍວັນ ພະຫັດມື້ນີ້.
ຄະນະຕຸລາການຂອງລັດຖະບານກາງ ໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ 4 ສະບັບທີ່ກ່າວຫາ ວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການຫຼອກລວງສະຫະລັດເພື່ອໃຫ້ຢູ່ໃນອຳນາດ ເຖິງແມ່ນທ່ານຮູ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ຜ່າຍແພ້ໃນການເລືອກຕັ້ງໃຫມ່ໃຫ້ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ (Joe Biden) ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ຊ່ວຍປຸກລະດົມໃຫ້ເກີດການກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021 ໂດຍພວກຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ທຣຳ ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສະກັດກັ້ນບັນດາສະມາຊິກສະພາຈາກການຢັ້ງຢືນຜົນການເລືອກຕັ້ງ.
ຄະນະຕຸລາການບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕັດສິນຄະດີທາງອາຍາ ຕາມວິທີທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າລົງຄະແນນສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງ, ແຕ່ເມື່ອຄະດີດັ່ງກ່າວເຂົ້າສູ່ການພິຈາລະນາຄະດີ - ແລະນັ້ນອາດຈະເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນນັບຈາກນີ້ - ທ່ານທຣຳ ຈະປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາຄະນະລູກຂຸນ, ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນທັງໝົດ, ເຊິ່ງແມ່ນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ, ທີ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານທ່ານດ້ວຍ ຄະແນນສຽງ 92% ຕໍ່ 5% ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020.