ການຢູ່ ເອເຊຍ ເພີ່ມເຕີມ ຂອງທ່ານ ທຣຳ ສັນຍານເຖິງ ຄວາມເປັນຫ່ວງ

ມື້ພິເສດໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ນຳ ຂອງບັນດາປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກ
ສຽງໃຕ້ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມພາບພົດ
ຂອງທ່ານ ໃນບັນດາປະເທດທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງຫຼາຍ ແມ່ນຍັງບໍ່ແນ່ໃຈ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ທ່ານ
ມີແຜນຈະເຮັດຢູ່ໃນພາກພື້ນ ທີ່ຖືກຄອບງຳຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍ ຈີນ ນັ້ນ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າ
ຂອງບັນດານັກວິເຄາະ.
ທ່ານ ທຣຳ ຈະຕໍ່ເວລາການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານທີ່ນະຄອນຫຼວງ ມະນີລາ ເຖິງວັນທີ
14 ພະຈິກ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດເອເຊຍຕາເວັນອອກ, ອີງຕາມລາຍງານ
ຂ່າວຈາກນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈະນຳເອົາຜູ້ນຳລະດັບສູງ 18
ທ່ານຈາກພາກພື້ນທີ່ມີປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 4 ພັນ 5 ຮ້ອຍລ້ານຄົນ, ລວມທັງປະມຸກ
ລັດຈາກ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຣັດເຊຍ ມາລວມຕົວກັນ.
ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ, ການປາກົດຕົວຂອງທ່ານ ທຣຳ ຈະສົ່ງສັນຍານໃຫ້ເຫັນວ່າ
ວໍຊິງຕັນ ເອົາໃຈໃສ່, ຢ່າງໜ້ອຍກໍເປັນສັນຍາລັກ, ກ່ຽວກັບ ເອເຊຍ.
ບັນດາຜູ້ນຳ ເອເຊຍ ໄດ້ພາກັນລໍຖ້າ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານ ທຣຳ ເຂົ້າດຳ ລົງຕຳແໜ່ງໃນ
ເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອເລີ່ມການເຈລະຈາດ້ານ ການຄ້າທຸກໆຮູບແບບ ທີ່ຈະ
ມາແທນທີ່ການຖອນຕົວຂອງ ສະຫະລັດ ຈາກພາຄີຂ້າມມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ທີ່ມີ
ສະມາຊິກ 12 ປະເທດນັ້ນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ທ່ານຈະສືບຕໍ່ນະໂຍບາຍ
ການເດີນ ເຮືອຢ່າງເສລີໃນທະເລຈີນໃຕ້ທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງນັ້ນຫຼືບໍ່ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະ
ມີການຄັດຄ້ານຈາກ ຈີນ ກໍຕາມ.
ທ່ານ ເລ ຮົງ ຮຽບ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ສະຖາບັນ ຢູຊັອຟ ອີຊັກ ISEAS ໃນປະເທດ
ສິງກະໂປ ກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເອເຊຍຕາເວັນ
ອອກ, ມັນກໍຈະເປັນການສົ່ງສັນ ຍານທີ່ແຮງຕໍ່ພາກພື້ນວ່າ ສະຫະລັດ ແລະ ໂດຍສະ
ເພາະລັດຖະບານ ຂອງທ່ານ ທຣຳ ຍັງຄົງມີຄວາມໝາຍໝັ້ນຕໍ່ພາກພື້ນນີ້ ແລະ ມັນສາ
ມາດເພີ່ມກຳລັງໃຈໃຫ້ໄດ້.”
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເອເຊຍ ຕາເວັນອອກ ທີ່ຈັດມາໄດ້ 12 ປີແລ້ວ ນັ້ນໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ຜູ້ນຳທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນຈາກ ເອເຊຍ ແລະ ປາຊີຟິກ ເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນຫາລະ
ດັບສູງ. ຕົວຢ່າງໃນປີກາຍນີ້, ບັນດາຜູ້ນຳໄດ້ປະກາດຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ກ່ຽວກັບ
ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ມະຕິ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຫ້າມອົງການ ຫຼື ບຸກຄົນໃດ ນຶ່ງ”
ຈາກການມີອາວຸດທຳລາຍລ້າງ.
ບັນດາຜູ້ນຳຈາກປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ນິວ ຊີແລນ, ຣັດເຊຍ,
ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ສະຫະລັດ ປົກກະຕິຈະເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນຄຽງຂ້າງ ກອງ
ປະຊຸມຂອງ 10 ປະເທດສະມາ ຊິກ ສະມາຄົມປະຊາຊາດເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ
ສຽງໃຕ້ ຫຼືອາຊຽນ.
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