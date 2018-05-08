ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ມີໝາຍກຳໜົດ ທີ່ຈະປະກາດໃນວັນ
ອັງຄານມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ທີ່ວ່າ ຈະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງໂຄງ
ການນິວເຄລຍ ທີ່ສະຫະລັດ ອີຣ່ານ ແລະກຸ່ມປະເທດທີ່ມະຫາອຳນາດຂອງໂລກ
ເມື່ອ 3 ປີກ່ອນນັ້ນຫຼືບໍ່.
ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດ ໄປຈົນຮອດວັນເສົາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ
ກ່ຽວກັບວ່າ ຕົນຈະສືບຕໍ່ຍົກເວັ້ນການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່
ພວກບໍລິສັດນ້ຳມັນ ແລະທະນາຄານກາງຂອງອີຣ່ານ. ມາດຕະການເຫລົ່ານັ້ນ
ແມ່ນຮວມທັງການລົງໂທດໂດຍສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະປະເທດອື່ນໆ ຊຶ່ງຕົ້ນຕໍນັ້ນ
ແມ່ນເພື່ອກົດດັນ ໃຫ້ອີຣ່ານຍົກເລີກໂຄງການ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ຢາກສ້າງອາວຸດ
ນິວເຄລຍນັ້ນ.
ອີຣ່ານ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງຕົນ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ໃນທາງສັນຕິ
ແລະເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງກັບສະຫະລັດ ອັງກິດ ຈີນ ຝຣັ່ງ ຣັດເຊຍ ແລະເຢຍ
ຣະມັນ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງຈຳກັດກິດຈະກຳນິວເຄລຍຕ່າງໆທີ່ຢ້ານກົວ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບ
ການລົງໂທດ ທີ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວິດເຕີວ່າ ການປະກາດຂອງທ່ານ ຈະມີຂຶ້ນໃນ
ເວລາ 18 ໂມງ ຕາມເວລາມາດຕະຖານສາກົນ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ເຊີນຊົມ: ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ
ທ່ານແມ່ນໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ແລະໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ມັນແມ່ນ
ການຕົກລົງທີ່ຂີ້ຮ້າຍຫຼາຍ.” ໃນການຕິຕຽນອັນສຳຄັນນີ້ ກໍແມ່ນການຂາດການ
ກວດກາແລະເວົ້າເຖິງກິດຈະກຳຂອງໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະຄວາມ
ຈິງທີ່ທາງອີຣ່ານ ມີໜ້າທີ່ຮັບ ຜິດຊອບ ເຊັ່ນການຈຳກັດໃນການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມ
ທີ່ໝົດອາຍຸຫຼັງຈາກຫຼາຍໆປີແລ້ວນັ້ນ.
ອີຣ່ານ ໄດ້ສືບຕໍ່ຢືນຢັນມາດົນນານແລ້ວວ່າ ຕົນມີສິດທິກ່ຽວກັບໂຄງການລູກສອນ
ໄຟຂີປະນາວຸດ ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ. ກ່ອນໜ້າການປະກາດຂອງທ່ານທຣຳ, ປະທາ
ນາທິບໍດີ ອີ ຣ່ານ ທ່ານຮັສຊານ ຣູຮານີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອີຣ່ານຍັງຈະສືບຕໍ່ເປັນພາຄີ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ຖ້າຫາກວ່າ ປະເທດທີ່ລົງນາມທັງຫຼາຍ ຍັງສືບຕໍ່ຢືນຢັດໃນ
ທ່າທີຂອງຕົນຕໍ່ຕົກລົງນັ້ນ.
ເນື້ອໄນຂອງຂໍ້ຕົກລົງ, ທີ່ຮູ້ກັນກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ແຜນການປະຕິບັດງານຮ່ວມຮອບດ້ານ
ທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຫຼາຍໆພາກສ່ວນວ່າ ອີຣ່ານຈະຖືວ່າ ການລົງໂທດຄືນນັ້ນ “ເປັນການຢຸດເຊົາຕໍ່ພັນທະຂອງຕົນ” ໂດຍທັງໝົດ ຫລືສ່ວນໃດສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ.
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