ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ ຈະນຳເອົາເລື້ອງກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈ ຂອງຜູ້ນຳເທີກີ ທີ່ຊື້ເອົາລະບົບປ້ອງກັນອາກາດຂອງຣັດເຊຍ ຂຶ້ນມາປະເຊີນໜ້າກັບຜູ້ກ່ຽວ ໃນເວລາ ທີ່ທັງສອງທ່ານຈະພົບປະກັນ ໃນວັນພຸດຈະມາເຖິງນີ້ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານໂຣເບີດ ໂອບຣາຍແອນ ກ່າວຕໍ່ລາຍການ “Face the Nation” ຂອງໂທລະພາບ CBS ວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນ “ບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈແທ້ໆ” ກ່ຽວກັບການຊື້ລະບົບປ້ອງກັນອາກາດ S-400 ຂອງຣັດເຊຍ.
ທ່ານໂອບຣາຍແອນ ກ່າວວ່າ ຖ້າອົງການເນໂຕ້ທີ່ເປັນພັນທະມິດຂອງຕົນ ບໍ່ເທົາລະບົບປ້ອງກັນອາກາດນັ້ນ ອອກໄປ ເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າ ເທີກີ ຈະປະເຊີນກັບມາດຕະການລົງໂທດຫຼາຍຢ່າງ ຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ອັນນັ້ນເປັນຂ່າວສານຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຈະສົ່ງໄປໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຂອງເທີກີ ທ່ານຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ.
ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນອາກາດ S-400 ແມ່ນບໍ່ເຂົ້າກັນກັບ ກຳລັງຂອງອົງການເນໂຕ້ ຊຶ່ງມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງໂຄງການເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ F-35 ຕົກຕ່ຳລົງ ແລະຊ່ອຍໃນດ້ານຄວາມຫຼັບແກ່ຣັດເຊຍ. ຄະນະລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໄດ້ຖອນເທີກີ ອອກຈາກໂຄງການ ເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ F-35 ໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານທຣຳ ແມ່ນມີກຳນົດຈະພົບປະ ກັບເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ້ ທ່ານເຈັນ ສໂຕລເຕັນເບີກ ໃນວັນພະຫັດຈະມາເຖິງນີ້.
President Donald Trump's national security adviser says Trump will confront Turkey's leader about his decision to buy a Russian air defense system when they meet Wednesday at the White House.
Robert O'Brien tells CBS' "Face the Nation" that the U.S. is "very upset" about Turkey's purchase of the Russian S-400 system.
O'Brien says if the NATO ally doesn't get rid of that system, Turkey will likely face U.S. sanctions. He says that's a message Trump will deliver to Turkey's president, Recep Tayyip Erdogan.
The U.S. says the S-400 is not compatible with NATO forces, could compromise the F-35 fighter jet program and aid Russian intelligence. The Trump administration removed Turkey from the F-35 program in July.
Trump is to meet with NATO Secretary-General Jens Stoltenberg on Thursday.