ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສິ້ນສຸດການປິດສ່ວນນຶ່ງຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ດົນ
ເກືອບເດືອນນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສະເໜີຂໍ້ຕົກລົງຕໍ່ພັກເດໂມແຄຣັດ
ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ເຄັ່ງຄັດຂອງທ່ານ, ແຕ່ມັນໄດ້ຖືກປະຕິເສດໂດຍ
ພັກຝ່າຍຄ້ານ ແມ່ນກະທັ້ງກ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ອອກມາເວົ້າ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວກັບ ພັກເດໂມແຄຣັດວ່າ “ພວກເຮົາຫວັງວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໃຫ້
ການສະໜັບສະໜູນທີ່ກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຫຼາຍຄົນຄົງຈະເຮັດ. ພວກ
ຝ່າຍຊ້າຍຫົວຮຸນແຮງຈະບໍ່ມີວັນໄດ້ຄວບຄຸມເຂດຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາ. ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະບໍ່ມີວັນໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນ.”
ໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງອອກອາກາດສົດຈາກຫ້ອງຕ້ອນຮັບແຂກການທູດໃນ
ທຳນຽບຂາວ, ເມື່ອຕອນບ່າຍຂອງວັນເສົາວານນີ້, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ລັດຖະບານກາງ ສຳລັບການຄວບຄຸມຄົນເຂົ້າເມືອງ 2,750 ຄົນ ແລະ ເງິນ ຫ້າພັນ
ເຈັດຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ສຳລັບຮົ້ວເຫຼັກຍາວ 370 ກິໂລແມັດຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນຕິດ
ກັບປະເທດ ເມັກຊິໂກ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະເອົາອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາກັບ
ມາຈາກສຽງຫົວຮຸນແຮງຕ່າງໆ ຜູ້ທີ່ຢ້ານການປະນີປະນອມ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ເຂດຊາຍແດນເປີດ. ຍ້ອນແນວນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງມາທີ່ນີ້ໃນມື້ນີ້ ເພື່ອແກ້ໄຂທາງ
ຕັນນີ້.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສະເໜີຂໍ້ຕົກລົງໃນສອງໂຄງການທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄດ້ແນເປົ້າ
ໃສ່ ສຳລັບການລົບລ້າງໂຄງການເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກພໍ່ແມ່ນຳເຂົ້າມາປະເທດຢ່າງຜິດ
ກົດໝາຍ ຫຼື (DACA) ແລະ ການປົກປ້ອງສະຖານະຊົ່ວຄາວ ສຳລັບພວກຍົກຍ້າຍ
ຖິ່ນຖານຈາກບາງປະເທດ ໃນເຂດອາເມຣິກາກາງ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຟຣິກາ.
ກົດໝາຍເຊື່ອມຕໍ່ໍ່ ຫຼື Bridge Act ຂອງສອງພັກການເມືອງນັ້ນ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້
ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ 740,000 ຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າ ສະຫະລັດ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ
ຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍ, ເຊິ່ງມັກຈະຖືກເອີ້ນວ່າ “ນັກຝັນ ຫຼື Dreamers” ນັ້ນ, ຮັກສາ
ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຢຸດການຖືກເນລະເທດເປັນເວລາສາມປີ
ຖ້າໃບອະນຸຍາດຂອງເຂົາເຈົ້າຫາກຖືກຖອນ.
ແຜນການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງ ໂດຍຜູ້ບັນຍາຍອະນຸລັກນິຍົມທີ່ສຳຄັນ
ບາງຄົນ.
ບໍ່ດົນກ່ອນທ່ານ ທຣຳ ອອກມາກ່າວຄຳປາໄສນັ້ນ, ປະທານສະພາຕ່ຳທ່ານນາງ
ແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລວບລວມຂໍ້ສະເໜີທີ່ຖືກປະຕິເສດກ່ອນໜ້ານີ້
ຫຼາຍຄັ້ງ ເຊິ່ງເປັນທີ່ “ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້” ນັ້ນ ແລະ ວ່າຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານປະທານາທິ
ບໍດີ “ບໍ່ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຊື່ສັດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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