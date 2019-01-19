ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທ​ຣຳ ຈະ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ຊາຍ​ແດນ

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຝຶກ​ແອບ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ພາ​ສີ ແລະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊາຍ​ແດນຄົນ​ນຶ່ງ ​ຢຸດ​ລົດ ທີ່​ແລ່ນ​ຂຶ້ນ​ມາ​ທາງ​ເໜືອ ຢູ່​ດ່ານກວດ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ອີ​ຊີ​ໂດ​ຣ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 10 ມັງ​ກອນ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ທຳ​ການ​ປະ​ກາດ ທີ່​ສຳ​ຄັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ ​ແລະ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຊາຍ​ແດນ ໃນການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ ໃນ​ວັ​ນ​ເສົາ​ມື້ນີ້.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທຣຳ ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ​ຈາກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ຈະມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວ​ລາ ບ່າຍ 3 ໂມງ ແລະ​ຈະ​ເວົ້າ​ເຖິງ “ວິ​ກິດ​ການ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳໃນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ທາງ​ໃຕ້​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ ​ລະ​ຫວ່າງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ແລະພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ກ່​ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ໃຫ້​ທຶນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງ ຢູ່​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຕິດ​ກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກນັ້ນ ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຊຶ່ງ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່ມື້​ທີ 29 ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້ນີ້.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຢາກ​ໄດ້​ເງິນ​ພາ​ສີ​ຫຼາຍກວ່າ 5 ຕື້​ໂດ​ລາ ເພື່ອ​ນຳ​ໄປ​ເປັນ​ທຶນ​ໃນ​ການສ້າງ​ກຳ​ແພງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເງິນ​ຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້​ໂດລາ ເພື່ອ​ນຳ​ໄປ​ໃຊ້​ໃນ​ເລື້ອງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຊາຍ​ແດນແຕ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງເປັນ​ການ​ສະ​ເພາະ.

ຮູບ​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 14 ມັງ​ກອນ 2019 ໂດຍ​ອົງ​ການ​ພາ​ສີ ແລະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ຊາຍ​ແດນ ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າມີ​ພວກ​ທີ່​ມາ​ຈາກ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ກາງ 376 ຄົນ ຖືກ​ຈັບ ທີ່​ລັດ​ອາ​ຣິ​ໂຊ​ນາ ຍ້ອນ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ.
ຮູບ​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 14 ມັງ​ກອນ 2019 ໂດຍ​ອົງ​ການ​ພາ​ສີ ແລະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ຊາຍ​ແດນ ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າມີ​ພວກ​ທີ່​ມາ​ຈາກ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ກາງ 376 ຄົນ ຖືກ​ຈັບ ທີ່​ລັດ​ອາ​ຣິ​ໂຊ​ນາ ຍ້ອນ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ.

​ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ແຈ້ງວ່​າ ເງິນ​ຈຳ​ນວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ຈະ​ຮວມ​ຢູ່​ໃນ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍທີ່​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ 524 ລ້ານໂດ​ລາ ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ດ່ານກວດ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ແຫ່ງ​ຕ່າງໆ ແລະ 563 ລ້ານ​ໂດ​ລາເພື່ອ​ຈ້າງ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ດ້ານ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ.

ການ​ຖົກ​ຖຽງ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງ ແລະ​ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຍັງ​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳແລະ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ຂອງທ່ານ​ນາງ.

ທ່ານນາງເພໂລຊີ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້​ວ່າ ເປີດ​ເຜີຍ​ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ທີ່​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໂດຍ​ເຮືອ​ບິນ​ໂດຍ​ສານ​ພາ​ນິດ ໄປອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ທ່ານ​ນາງໃຊ້​ເຮືອ​ບິນກອງ​ທັບ​ແລ້ວ.

ລົດ​ບັດ​ຂອງກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ ຈອດ​ຢູ່​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຕຶກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ຫຼັງ​ຈາກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບ​ໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃຊ້​ອຳ​ນາດ ຝ່າຍ​ບໍ​ລິ​ຫານ ປະ​ຕິ​ເສດ​ບໍ່​ໃຫ້ປະ​ທານ ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ​ທ່ານ​ນາງແນນ​ຊີ ເພ​ໂລ​ຊີ ໃຊ້​ເຮືອ​ບິນ​ທະ​ຫານ ບໍ່​ດົນ​ກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ຈະ​ອອກ​ເດີນ​ທາງ.
ລົດ​ບັດ​ຂອງກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ ຈອດ​ຢູ່​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຕຶກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ຫຼັງ​ຈາກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບ​ໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃຊ້​ອຳ​ນາດ ຝ່າຍ​ບໍ​ລິ​ຫານ ປະ​ຕິ​ເສດ​ບໍ່​ໃຫ້ປະ​ທານ ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ​ທ່ານ​ນາງແນນ​ຊີ ເພ​ໂລ​ຊີ ໃຊ້​ເຮືອ​ບິນ​ທະ​ຫານ ບໍ່​ດົນ​ກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ຈະ​ອອກ​ເດີນ​ທາງ.

ທ່ານນາງເພໂລຊີ ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ “ການ​ຂາດ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ໃນ​ພາກ​ສ່ວນຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ" ທີ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ເດີນທາງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ຊຶ່ງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກ່າວ​ວ່າເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ຕໍ່​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ທາງ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ.

ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ວ່າ ຕົນ​ບໍ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ແຜນ​ການ​ເດີນ​ທາງ ໂດຍ​ເຮືອ​ບິນໂດຍ​ສານພາ​ນິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ເພ​ໂລ​ຊີ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດທ​ຣຳ ​ໄດ້​ຍົກ​ເລີກ​ແຜນ​ການ​ເດີນ​ທາງ ​ໄປ​ຍັງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສຖານ​ ແລະ​ນະ​ຄ​ອນບ​ຣັ​ສ​ເຊີ​ລ​ສ໌ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ເພ​ໂລ​ຊີ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ຜ່ານນີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ຫຼ້າສຸດ ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ທີ່​ຂົມ​ຂື່ນກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ດົນນານທີ່​ສຸດ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ໃນ​ຈົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ທີ່​ສົ່ງ​ໄປ​ຫາ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ນັ້ນ ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດບໍ່​ໃຫ້​ທ່ານ​ນາງ​ເພ​ໂລ​ຊີ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ໃຊ້​ເຮືອ​ບິນກອງ​ທັບ ເພື່ອ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ພັນ​ທະ​ມິດ ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ້ ທີ່​ນະຄອນບ​ຣັ​ສ​ເຊີ​ລ​ສ໌ ແລະ ​ທະ​ຫານ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ ຢູ່​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານໂດຍ​ຂຽນ​ວ່າ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ພວກ​ຄົນ​ງານ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ 800,000 ຄົນບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ເດືອນຢູ່ນີ້ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງແນ່​ໃຈວ່າ​ ພວ​ກ​ທ່ານ​ຈະ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ນຳ​ໃນ​ການ​ເລື່ອນງານ​ສາ​ທາລະ​ນະ​ນີ້ ແມ່ນ​ເໝາະ​ສົມ​ທີ່​ສຸດ."

ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ການ​ທ່ານ​ນາງ​ເພ​ໂລ​ຊີ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເດີນ​ທາງ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ແມ່ນ​ຈະ​ສະ​ໜອງ "ການ​ລາຍ​ງານ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ ແລະ​ ສືບ​ລັບພ້ອມ​ທັງເປັນ​ໂອ​ກາດໃຫ້​ທ່ານ​ນາງ​ເພ​ໂລ​ຊີ​ໄດ້​ຂອບ​ອົກ​ຂອບ​ໃຈ​ພວກ​ທະ​ຫານ.

ຈົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໂດຍ​ກົງ​ເຖິງ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານນາງ​ເພ​ໂລ​ຊີ​ໃນ​ມື້​ວັນ​ພຸດ ທີ່​ໃຫ້​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ເລື່ອນ​ເວ​ລາ​ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສຕໍ່​ປະ​ຊາດ ຊຶ່ງ​ກຳ​ນົດ​ໃສ່​ວັນ​ທີ 29 ມັງ​ກອນ ໄປ​ຈົນ​ກວ່າ ​ມີ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ທຶນ

​ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG