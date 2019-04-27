ຊ້ອງໜ້າຝູງຊົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໃນສະໜາມກິລາ ທີ່ອິນດີແອນນາໂປລິສ ປະທານາ
ທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລົງນາມໃນເອກກະສານສະບັບນຶ່ງ ທີ່ປະຕິເສດ
ຕໍ່ສົນທິນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າອາວຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າ ເປັນໄພ
ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງຊາວອາເມຣິກັນ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ການເອົາມາດຕະການຂອງທ່ານ ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສໄປໄດ້ເຄິ່ງນຶ່ງ ໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຂອງສະມາຄົມປືນຍາວແຫ່ງຊາດ ຫຼື NRA
ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະພາ “ບໍ່ໃຫ້ສືບຕໍ່ອະນຸມັດສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວແລະໃຫ້ສົ່ງກັບ
ຄືນມາ ຊຶ່ງການປະຕິເສດຕໍ່ສົນທິສັນຍາ ສະບັບນີ້ ແລ້ວສົ່ງກັບຄືນມາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ທັນທີ່ ໃນຫ້ອງການຮູບຊົງໄຂ່ ຫຼື ໂອໂວລຂອງທຳນຽບຂາວ ບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາໄປຖິ້ມ.”
ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ບອກກັບຝູງຊົນທີ່ເຂົ້າມາສະໜັບສະໜຸນທ່ານວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່
ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກຂ້າລາຊະການຕ່າງຊາດ ມາຢຽບຢ້ຳສິດເສລີ ໃນກົດໝາຍດັດແກ້
ຂໍ້ທີ 2 ຂອງພວກເຮົາ ກໍຄືການມີສິດຄອບຄອງອາວຸດປືນ. ພວກເຮົາບໍ່ຮັບຮອງເອົາ
ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ພວກທ່ານຄົງຈະດີໃຈແລ້ວ.”
ຂໍ້ດັດແກ້ທີ 2 ທີ່ປົກປ້ອງສິດ ຂອງພວກຄົນທີ່ມີອາວຸດປືນ ແລະການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
ທີ່ເຂັ້ມງວດ ແມ່ນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ນຳສະເໜີໄປ
ໃນວັນສຸກ ຜ່ານມານີ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ການປະກາດກ່ຽວກັບສະມາຄົມປືນຍາວແຫ່ງຊາດ ຫຼື NRA
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