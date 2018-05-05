ວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ໃນການພົບປະ ສຸດຍອດ ສຫລ ເກົາຫຼີເໜືອ ກຳນົດກັນແລ້ວ

ເມື່ອມີການຖາມ ໂດຍພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຢູ່ເທິງເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງ
ແອຟອສວັນ ກ່ຽວກັບການພົບປະສຸດຍອດຄັ້ງຈະມາ ກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ ປະທາ
ນາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ບໍ່ຍອມແຈ້ງລາຍລະອຽດໃຫ້ຊາບ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ “ມັນຈະມີຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກຳນົດວັນເວລາ. ຂ້າພະເຈົ້າມີສະຖານທີ່. ທັງໝົດນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີການຕົກລົງກັນແລ້ວ.”
ກ່ອນອອກເດີນທາງ ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມ ນະຄອນດາລລັສ ໃນລັດເທັກຊັສ ທາງພາກໃຕ້ ຂອງສະຫະລັດ ເປັນເວລານຶ່ງມື້ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີໄດ້
ສະແດງຮ່ອງຮອຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະຖານທີ່ແລະວັນເວລາກ່ຽວກັບການພົບປະສຸດຍອດ ຄັ້ງປະຫວັດສາດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີເໜືອແລ້ວ.
ທີ່ເດີ່ນກ້ຳໃຕ້ຂອງທຳນຽບຂາວ ປະທານາທິບໍດີເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານສະຫະລັດແລະເກົາ
ຫຼີເໜືອ ແມ່ນໄດ້ຕິດຕໍ່ແລະຫາລືກັນເປັນປະຈຳ ຊຶ່ງຍັງຮວມທັງການປ່ອຍໂຕ ຊາວອາເມ
ຣິກັນ 3 ຄົນ ທີ່ເກົາຫຼີເໜືອຍັງຄຸມຂັງຢູ່ໃນເວລານີ້.
ທ່ານ ໂທນີ ກິມ ແລະທ່ານ ກິມ ຮັກ ຊອງ ໃນເວລາຖືກຈັບນັ້ນ ກໍາລັງສອນໜັງສື ຢູ່ທີ່ມະ
ຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນໂລຈີພຽງຢາງຊຶ່ງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລເອກ
ກະຊົນພຽງແຫ່ງດຽວຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ. ພວກເພິ່ນໄດ້ຖືກຈັບໃນເວລາທີ່ຕ່າງກັນໃນ
ປີ 2017 ແລະຖືກກ່າວຫາວ່າ ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທີ່ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ແລະໄດ້ພະຍາ
ຍາມຫາທາງໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານ.
ຜູ້ຖືກຄຸມຂັງຄົນທີ 3 ແມ່ນທ່ານ ກິມ ດອງ ຈຸລ ທີ່ຖືກຈັບຢູ່ເມືອງແຣສັນ ບ່ອນເໜືອສຸດ
ຂອງເກົາຫລີເໜືອໃນເດືອນຕຸລາ 2015. ທ່ານຖືກຕັດສິນໃຫ້ຈໍາຄຸກເປັນເວລາ 10 ປີ ພ້ອມດ້ວຍການອອກແຮງງານໜັກ ໃນປີ 2016 ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຖານ
ຈາລະກຳ.
ບຸກຄົນທັງ 3 ຄາດວ່າ ອາດຈະຖືກປ່ອຍໃນໄວໆນີ້ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນວັນເສົາ ມື້ນີ້ກໍໄດ້ ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ອ້າງໂດຍອົງການຂ່າວຢອນຮັບ.
ອະດີດເຈົ້າຄອງນະຄອນນີວຢອກ ທ່ານຣູດີ ຈູລີອານີ ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກຜູ້ນຶ່ງ ໃນທີມ
ງານດ້ານກົດໝາຍຂອງທ່ານທຣໍາກ່າວໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນຈຸດັ່ງກ່າວ
ຄາດວ່າຈະຖືກປ່ອຍຕົວ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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