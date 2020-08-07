ທ່ານ ທຣຳ ຄາດຫວັງວ່າ ຢາວັກຊີນ COVID-19 ຈະອອກມາໃຫ້ໃຊ້ ພາຍໃນ ການເລືອກຕັ້ງເດືອນພະຈິກນີ້

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຄາດເດົາວ່າຢາວັກຊີນ COVID-19 ອາດຈະມີພ້ອມພາຍໃນປີການເລືອກຕັ້ງນີ້, ເຊິ່ງຍັງເວລາບໍ່ອີກບໍ່ຮອດ 90 ວັນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ເດີນຫຍ້າທິດໃຕ້ຂອງທຳນຽບຂາວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນແງ່ບວກວ່າ ມັນຄົງຈະພ້ອມໃນປະມານວັນນັ້ນຫລະ.”
ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ “ມັນຈະບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ” ຕໍ່ໂອກາດການຖືກເລືອກຕັ້ງໃຫ້ກຳຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານຄືນ ຖ້າມີຢາວັກຊີນອອກມາໃຊ້ພາຍໃນການເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 3 ພະຈິກນີ້. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດມັນເພື່ອການເລືອກຕັ້ງ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ມັນອອກມາໄວເພາະວ່າ ຂ້າພະ ເຈົ້າຢາກຊ່ວຍຊີວິດຄົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັ້ນໄວ້.”
ຕໍ່ມາ, ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສທີ່ໂຮງງານຜະລິດຈັກຊັກເຄື່ອງໃນລັດ ໂອໄຮໂອນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຢໍ້າວ່າມັນຈະມີຢາວັກຊີນອອກມາໃນໄວໆນີ້: ທ່ານເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າມັນຈະມີພ້ອມກ່ອນທ້າຍປີນີ້.”
ປະຊາຄົມວິທະຍາສາດ, ເຊິ່ງລວມມີຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໂຣກຕິດຕໍ່ຄົນສຳຄັນເຊັ່ນ ດຣ. ແອນໂທນີ ຟາວຈີ, ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງໜ່ວຍປະຕິບັດການໄວຣັສ ໂຄໂຣນາຂອງ ທຳນຽບຂາວ ນັ້ນ, ແນວໃດກໍຕາມ, ຄາດວ່າພວກຢາວັກຊິນ ທີ່ຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນຊຶ່ງຕອນນີ້ກຳລັງທຳການທົດລອງກັບມະ ນຸດຢູ່ນັ້ນ ຈະບໍ່ມີ ຄວາມພ້ອມຈົນກວ່າຈະຮອດທ້າຍປີນີ້ ຫຼື ຕົ້ນປີ 2021.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວກັບ ຢາວັກຊີນ ແລະ ການປິ່ນ ປົວຮັກສາໂຣກສຳ ລັບຄົນໄຂ້ COVID-19 ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມລັດ ໂອໄຮໂອ ທີ່ມີສອງພັກການເມືອງທີ່ສຳ ຄັນສຳລັບການເລືອກຕັ້ງ, ບ່ອນທີ່ການຢັ່ງ ຫາງສຽງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານມີຄະແນນເທົ່າກັບຜູ້ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຜູ້ຖືກ ສະເໜີຊື່ຕາງໜ້າໃຫ້ພັກເດໂມແຄຣັດຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ນັ້ນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຄາດເດົາໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ກຸ່ມຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ໃນເວລາເດີນທາງຮອດເມືອງ ຄລີຟແລນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຈະຊະນະຄັ້ງໃຫຍ່ກວ່າທີ່ເຮົາໄດ້ຊະນະເມື່ອສີ່ປີທີ່ຜ່ານມາອີກຢູ່ໃນລັດ ໂອໄຮໂອ.”
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