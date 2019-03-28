ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ທ​ຣຳ ຜູກ​ມັດ ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຕ່າງໆ ກັບ ທຶນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ສຳ​ລັບ ເສ​ລີ​ພາບ​ໃນ​ການ​ປາກ​ເວົ້າ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ, ເຊີນ​ທ້າວ ເຮ​ເດັນ ວິ​ລ​ລຽມ​ສ໌ ຕົວ​ແທນ​ພາກສະ​ໜາມ ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຜູ້​ນຳ ຂຶ້ນ​ໄປ​ເວ​ທີ, ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ທຳ​ຮ້າຍ​ຮ່າງ​ກາຍ​ຢູ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ໃນ​ເມືອງ ເບີກລີ, ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທາງ​ການ​ເມືອງ, ລັດ ແມ​ຣີ​ແລນ, 2 ມີ​ນາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ເຊັນ​ດຳ​ລັດ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ທີ່​ບັງ​ຄັບໃຫ້​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຕ່າງໆ​
ໃນ ສະຫະລັດ ຢືນຢັນການປົກປ້ອງເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ຫຼືສ່ຽງສູນເສຍທຶນ
ຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານກາງ. ດຳລັດດັ່ງກ່າວແມ່ນສັນຍານຂອງການສົ່ງເສີມໃຫ້ພວກ
ຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ຜູ້ທີ່ເວົ້າວ່າ ສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກຢຸດຢັ້ງ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫົວ
ເສລີນິຍົມຕ່າງໆ. ແຕ່ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອສິດທິ ພົນລະເມືອງ ໄດ້ເປັນຫ່ວງວ່າ
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງທາງການເມືອງ, ແລະ ເຫັນວ່າມັນກົງກັນ
ຂ້າມກັບການໂຈມຕີຂອງທ່ານ ທຣຳ ເອງ ກ່ຽວກັບ ເສລີພາບໃນການເວົ້າ. ນັກຂ່າວວີ
ໂອເອປະຈຳທຳນຽບຂາວ ແພັດຊີ ວິດີຄູສວາຣາ ມີລາຍງານນີ້, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະ
ນຳລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັດດັບຕໍ່ໄປ.

Embed
ຟັງ​ລາຍ​ງານ ທ່ານ ທ​ຣຳ ຜູກ​ມັດ ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຕ່າງໆ ກັບ ທຶນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ສຳ​ລັບ ເສ​ລີ​ພາບ​ໃນ​ການ​ປາກ​ເວົ້າ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:04:33 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ຮຸນ​ແຮງ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ ​ຢູ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ, ໃນ​
ເມືອງ ເບີກລີ ເມື່ອທ້າຍປີ 2017, ເຊິ່ງໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ໂຮງຮຽນຍົກເລີກ ງານຖະແຫຼງ
ຂອງບຸກຄົນທີ່ນິຍົມຂວາຈັດ, ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະຖອນທຶນ
ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານກາງ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຫົວ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ນິ​ຍົມ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ຖືກຄົນ​ຊົກ​ໜ້າ​ ໃນ​ເວ​ລາ​ຮັບ​ເອົາ​ຄົນ​ຢູ່​
ມະຫາວິທະຍາໄລໃນເມືອງເບີກລີ ນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປອບອົກປອບໃຈລາວຢູ່ເວທີ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ການດຳເນີນການທາງການເມືອງຫົວອະນຸລັກນິຍົມໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.

ໃນ​ເວ​ລາ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ ທ​ຣຳ ໄດ້​ສັນ​ຍາ​ທີ່​ຈະ​ອອກ​ດຳ​ລັດ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ
ທັງຫຼາຍສະໜັບສະໜູນເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ຫຼືປະເຊີນກັບການລົງໂທດ. ທ່ານ
ໄດ້ເຊັນດຳລັດດັ່ງກ່າວໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ “ຖ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ຫຼື ມະ​ຫາ​ວິ​
ທະຍາໄລໃດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າເວົ້າ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ເອົາເງິນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ມັນງ່າຍ
ຫຼາຍ.”

ດຳ​ລັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ເບິ່ງ​ກັນ​ວ່າ​ເປັນ​ການຮອງ​ຮັບ​ໃຫ້​ພວ​ກ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ນິ​ຍົມ, ຜູ້​ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກປິດປາກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຫົວເສລີນິຍົມຕ່າງໆ, ດ້ວຍໂຮງຮຽນບາງ
ບ່ອນໄດ້ກີດກັ້ນພວກນັກເວົ້າທັງຫຼາຍ ຍ້ອນມີນັກຮຽນປະທ້ວງ.

ຫຼາຍ​ຄົນ​ໃນ​ນັ້ນ​ຖືກ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ພິ​ທີ​ເຊັນ, ລວມ​ທັງ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕໍ່​ຕ້ານ​
ການເຮັດແທ້ງລູກ ຜູ້ທີ່ເວົ້າວ່າ ລາວຖືກລ່ວງລະເມີດໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮງຮຽນ.

ນາງ ແອ​ລ​ເລັນ ວິດ​ແມນ ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ໄມ​ອາ​ມີ ໃນ​ລັດ ໂອ​ໄຮ​ໂອ
ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຊີວິດຖືກຊ່ວຍເຫຼືອໄວ້ ຜ່ານກິດຈະກຳນັກສຶກສາເພື່ອ
ການມີຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຈິນຕະນາເຖິງຄວາມມຸ່ງຮ້າຍ ທີ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າຈະປະເຊີນ ເມື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະບອກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຊື່ອຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”

ດຳ​ລັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຈະ​ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ. ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຕ່າງໆ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຈະ​
ປົກປ້ອງເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າແລ້ວ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອການຄົ້ນຄວ້າ
ຈາກລັດຖະບານກາງ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເພື່ອ​ສິດ​ທິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ໄດ້​ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​
ກ່າວແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທາງການເມືອງ ທີ່ຈະລວບລວມການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກທີ່ໝັ້ນຫົວອະນຸລັກນິຍົມຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ. ມັນຍັງຖືກພິຈາລະນາວ່າ
ຂັດກັບການໂຈມຕີຂອງທ່ານ ທຣຳ ກ່ຽວກັບ ເສລີພາບຂອງການປາກ ເວົ້າ, ລວມທັງ
ການເອີ້ນລາຍງານຂ່າວທີ່ທ່ານບໍ່ມັກວ່າ “ຂ່າວປອມ.”

ແລະ ໄດ້​ໂຈມ​ຕີ​ນັກ​ກິ​ລາ​ ຟຸດ​ບອ​ລ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ທີ່​ຄຸ​ເຂົ່າ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງການ​ເຄົາ​ລົບ​ທຸງ​
ຊາດ ເພື່ອປະທ້ວງຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມດ້ານເຊື້ອຊາດຜິວພັນ.

ນາງ ລາ​ຕາ ນັອດ, ຈາກ​ສູນ​ກາງ​ບົດ​ແກ້​ໄຂລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ຂໍ້​ທີ​ນຶ່ງ ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ມີ
ຄວາມໜ້າຊື່ໃຈຄົດ, ແລະ ອີກເທື່ອນຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ພິ
ເສດຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຄິດຢູ່ວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວການອອກມາສະ
ໜັບສະໜູນດຳລັດສະບັບນີ້ ກໍແມ່ນຍ້ອນຄວາມເຊື່ອໃນເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ
ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ແມ່ນຈາກໃຈຈິງປານໃດ ຕາມທຸກໆຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຜ່ານມາ.”

ດຳ​ລັດ​ດັ່ງ​ກ່າວບໍ່ໄດ້​ລະ​ບຸ​ວິ​ທີ ຫຼື ດ້ວຍ​ມາດຕະ​ຖານ​ຫຍັງ​ ທີ່​ອົງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​
ຕ່າງໆຈະຮັບປະກັນວ່າເປັນການປະຕິບັດຕາມ.

ທ່ານ​ນາງ ລາ​ຕາ ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ມີ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ເມື່ອ​ມັນ​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃຊ້, ລັກ​ສະ​ນະ​ການ
ເມືອງຂອງມັນອາດມີຢູ່ຫັ້ນ ພ້ອມກັບປະເພດຂອງກໍລະນີຕ່າງໆທີ່ມັນແທ້ຈິງແລ້ວ ນຳ
ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າແມ່ນຫຍັງກໍຕາມ ທີ່ຄະນະກຳມະການເອົາມາເຂົ້າກັນເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ມັນ.”

ແຕ່​ມັນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງວ່າ ທ່ານ ທ​ຣຳ ແມ່ນ​ກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​
ບູລິມະສິດຕ່າງໆ ຂອງພວກອະນຸລັກນິຍົມ, ຜູ້ທີ່ເວົ້າວ່າ ເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ
ຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນກຳລັງຖືກໂຈມຕີ.

ອ່ານລາຍ​ງານນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

Trump Signs Campus Free Speech Executive Order
Embed
Trump Signs Campus Free Speech Executive Order

No media source currently available

0:00 0:02:20 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG