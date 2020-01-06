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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ທ​ຣຳ ຂົ່ມ​ຂູ່ ທີ່​ຈະ​ໂຈມ​ຕີ ສະ​ຖານ​ທີ່​ ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຂອງ ​ອີ​ຣ່ານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ແລະ ສະ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ ທ່າ​ນ​ນາງ ເມ​ລາ​ເນຍ ທ​ຣຳ ລົງ​ຈາກ​ເຮ​ືອ​ບິນ Air Force One (AP Photo/Kevin Wolf)

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ ເພື່ອ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ໃຫ້​ນາຍ​ພົນ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ທ່ານ ກາ​ສ​ເຊັມ ໂຊ​ເລ​ມາ​ນີ, ໂດຍຜູ້​ທີ່​ສືບ​ທອດ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ຍານ​ວ່າ​ ຈະ​ແກ້​ແຄ້ນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ລາວ, ແລະ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກໍ​ໄດ້​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ຈະ​ໂຈມ​ຕີ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຂອງ ອີ​ຣ່ານ ຖ້າ ອີ​ຣ່ານ ທຳ​ການ​ແກ້​ແຄ້ນ​.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່​ເທິງ​ເຮືອ​ບິນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Air Force One ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ວ່າ “ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ອາ​ນຸ​ຍາດ​ທີ່​ຈະ​ຂ້າ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ທີ່​ຈະ​ທຳ​ລະ​ມານ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ບາດ​ເຈັບ​ສາ​ຫັດ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ລະ​ເບີດ​ຂ້າງ​ທາງ ແລະ ລະ​ເບີດ​ຄົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຖືກ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ແຕະ​ຕ້ອງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ດ້າ​ນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຊັ້ນ​ບໍ? ແນວ​ນັ້ນ​ມັນ​ບໍ່​ຖື​ກ​ຕ້ອງ.”

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ທ່ານ​ນາງ ແນນ​ຊີ ເພ​ໂລ​ຊີ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຈົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຂຽນ​ເຖິງ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງວ່າ ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ຈະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ ກົດ​ໝາຍ​ອຳ​ນາດ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ສົງ​ຄາມ “ເພື່ອ​ຈຳ​ກັດ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ກ່ຽວ​ກັບ ອີ​ຣ່ານ.”

ທ່ານ​ນາງ ເພ​ໂລ​ຊີ ໄດ້​ຂຽນ​ວ່າ “ມັນ​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ທີ່​ຖືກ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ດົນ​ນານ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ດ້ວຍ​ການ​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ວ່າ ຖ້າບໍ່​ມີ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ສ​ະ​ພາ​ຕໍ່​ໄປ, ການ​ເປັນ​ປໍ​ລະ​ປັກ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ ອີ​ຣ່ານ ຈະ​ຢຸດ​ພາຍ​ໃນ 30 ວັນ.”

ທ່ານ​ນາງໄດ້​ເອີ້ນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ “ເປັນ​ການ​ຍຸ​ແຍ່ ແລະ ເກີນ​ຂອບ​ເຂດ,” ແລະ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ມັນ​ສ້າງ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ໃຫ້​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ກັບ ອີ​ຣ່ານ ຮຸນ​ແຮງ​ຂຶ້ນ.

ນາຍ​ພົນ ຄ​ຣິ​ສ ແວນ ຮອ​ລ​ເລັນ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໂທ​ລະ​ພາບ Fox ວ່າ, “ຕອນນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ມຸ່ງ​ໜ້າ​ເຂົ້າ​ໃກ້​ວິ​ກິດ​ການ​ຂອງ​ສົງ​ຄາມຫຼາຍ,” ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ອອກ​ໄປ​ທົ່ວ ແລະ ຂ້າ​” ບຸ​ກ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ໂລກ​ທີ່ ສະ​ຫະ​ລັດ ຄັດ​ຄ້ານ. ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີບໍ່​ມີ​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ພາ​ພວກ​ເຮົາ​ໄປ​ເຮັດ​ສົງ​ຄາມ” ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ.

ນາຍ​ພົນ ລິນ​ເຊ ແກ​ຣມ, ນຶ່ງ​ໃນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ, ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ “ໄດ້​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ” ແລະ ວ່າ​ກຸ່ມ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ທ່ານ “ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້​ດີຫຼາຍ ໃນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ນຳ​ທາງ​ການ​ຍຸ​ແຍ່​ຂອງ ອີ​ຣ່ານ.”

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສ​ະ​ພາ​ຕ່ຳ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ຈອນ​ສັນ ​ກໍໄດ້​ໃຫ້​ການ​ໜູນຫຼັງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ເຊັ່ນ​ກັນ, ໂດຍ​ຂຽນ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ວ່າ, “ຕອນນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ກັນ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ຂອງ ອີ​ຣ່ານ ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ​ກໍສູດ​ມົນ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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