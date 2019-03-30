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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣຳ ວ່າ ຊາຍແດນສະຫະລັດ ຕິດກັບ ເມັກຊິໂກ ອາດຈະຖືກ ສັ່ງໃຫ້ປິດ ໃນ ອາທິດໜ້ານີ້

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ຊາຍແດນ ກຳລັງກວດເບິ່ງຊື່ ແລະເອກກະສານ ຂອງຄອບຄົວ ຜູ້ທີ່ຂ້າມເຂົ້າມາ ໃນສະຫະລັດ ຢູ່ໃກ້ໆກັບຊາຍແດນ ຕິດກັບເມັກຊິໂກ, ໃກ້ກັບເມືອງ ແມັກອາລເລັນ (McAllen) ຂອງລັດເທັກຊັສ, ວັນທີ 14 ມີນາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ດ່ານຂ້າມຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຕິດກັບປະເທດເມັກຊິໂກ ອາດຈະຖືກສັ່ງໃຫ້ປິດ
ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງ​ໜ້ານີ້ ຊຶ່ງທ່ານປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ ກ່າວຕໍ່ບັນດາ
ນັກຂ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້.

“ມັນເປັນໄປໄດ້ສູງແທ້ໆເລີຍ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະປິດດ່ານຂ້າມຊາຍແດນ ໃນສັບປະ
ດາໜ້າ ແລະອັນນັ້ນ ຈະເປັນການດີ ສຳລັບຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານ
ທຣຳ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປ ຢູ່ທີ່ບ້ານພັກຕາກ​ອາ​ກາດ Mar-a-Lago ໃນ ລັດຟລໍຣີດາຂອງ​
ທ່ານ ຊຶ່ງເປັນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມບໍ່ພໍໃຈກັບເລື້ອງ ບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດ
ກົດໝາຍ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ນຳພາໃນການປຶກສາຫາລື ໃນຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ກັບບັນດາຜູ້ນຳ ອານຸລັກນິຍົມ ໃນຫ້ອງຄະນະລັດຖະບານ ຢູ່ທີ່ ທຳນຽບຂາວ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2019.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ນຳພາໃນການປຶກສາຫາລື ໃນຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ກັບບັນດາຜູ້ນຳ ອານຸລັກນິຍົມ ໃນຫ້ອງຄະນະລັດຖະບານ ຢູ່ທີ່ ທຳນຽບຂາວ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2019.

ເມື່ອຕອນເຊົ້າໃນມື້ດຽວກັນ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຫາ ເມັກຊິໂກວ່າ ບໍ່ໄດ້ທຳການຢັບຢັ້ງ
ພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຈາກບັນດາປະເທດໃນເຂດອາເມຣິກາກາງ ຢ່າງພຽງພໍ ໂດຍ
ເຕືອນວ່າ ຖ້າຫາກເມັກຊິໂກ ບໍ່ “ຢຸດຢັ້ງພວກເຂົາເຈົ້າ ພວກເຮົາຈະ ປິດຊາຍແດນ.
ແລະພວກເຮົາຈະປິດມັນໄວ້ ເປັນເວລາຍາວນານ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ ໄດ້ຫຼິ້ນເກມໃດໆ
ເລີຍ.”

ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງອີງເຖິງຂະບວນຂອງພວກຄົນຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ທີ່ລວມທັງ
ຂະບວນນຶ່ງທີ່ມີຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ຜູ້ທີ່ຕັ້ງ​ໃຈ​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ມາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນ
ທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເມັກຊິໂກຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາມາດຕະການໃນທັນທີ.

​ທ່ານ ມາແຊໂລ ອີບຣາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດ ຂອງເມັກ​ກ​ຊິ​ໂກ ໄດ້
ຕອບຜ່ານທາງທວີດເຕີຢ່າງວ່ອງໄວວ່າ “ເມັກຊິໂກ ຈະບໍ່ເອົາມາດຕະການ ບົນພື້ນ
ຖານຂອງການຂົ່ມຂູ່. ພວກເຮົາເປັນປະເທດເພື່ອ​ນບ້ານທີ່ດີເລີດ.”

ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານທຣຳ ຢູ່ໃນທວີດເຕີ ແລະໃນຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ຂຽນລົງເມື່ອ
ວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເມັກຊິໂກ ແມ່ນ “ບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍ” ເພື່ອຈະ ຢັບຢັ້ງພວກຍົກ
ຍ້າຍຖິ່ນຖານ ທີ່ຫລັ່ງໄຫລມາ ສ່ວນພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ໃນປະເທດ ນັ້ນ ກ່າວວ່າ ພວກ
ເຂົາເຈົ້າ ກຳລັງພະຍາຍາມ ຈະສະຫຼາຍຂະບວນຄາຣາວານ ຂອງພວກຄົນດັ່ງກ່າວ
ແລະໄດ້ຈັບກຸມ ແລະເນລະເທດພວກເຂົາເຈົ້າ ຫຼາຍຂຶ້ນ ເລື້ອຍໆ ແລະໄດ້ຍຸຕິການ
ອອກວີຊາດ້ານມະນຸດສະທຳ ຢູ່ທີ່ດ່ານຊາຍແດນ ຕິດກັບປະເທດກົວເຕມາລາ
ໄປແລ້ວ.

ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະປິດດ່ານຂ້າມຊາຍແດນ ຂອງທ່ານທຣຳ ນັ້ນ
ຍັງຈະ​ກວມ​ເຖິງການເດີນທາງເຂົ້າມາທາງອາກາດ ຫຼືບໍ່.

ການປິດການຄ້າ ຂ້າມເຂດຊາຍແດນ ກໍຈະມີຜົນກະທົບຕິດຕາມມາ ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຕໍ່
ເສດຖະກິດ ນຳດ້ວຍ. ເມັກຊິໂກ ເປັນຄູ່ການຄ້າ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສາມ ໃນດ້ານການ
ຜະລິດສິນຄ້າຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ສະຫະລັດ ໂດຍມີມູນຄ່າລວມຫຼາຍກວ່າ 500 ຕື້ໂດລາ
ສະຫະລັດ ຂອງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ທີ່ສົ່ງ​ຂ້າມ​ຊາຍແດນທັງ ​ເຂົ້າແລະ​ອອກ ໃນ
ແຕ່ລະປີ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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