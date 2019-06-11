ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຂຶ້ນພາສີ ທີ່ມີມູນຄ່າ
ເຖິງ 325 ພັນລ້ານໂດລາ ຕໍ່ສິນຄ້າຕ່າງໆ ທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຈີນ ຖ້າຫາກວ່າ ປະທານ
ປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ບໍ່ເຂົ້າໄປພົວພັນກັບການເຈລະຈາການຄ້າຄັ້ງໃໝ່
ກັບທ່ານໃນທ້າຍເດືອນນີ້.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ບອກກັບຕາໜ່າງຂ່າວ CNBC ວ່າ ທ່ານຄາດຫວັງຈະພົບປະກັບ
ທ່ານສີທີ່ນະຄອນໂອຊາກະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນກອງປະຊຸມ ກຸ່ມ G-20 ຂອງບັນດາ
ຜູ້ນຳປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກນັ້ນ ໃນວັນທີ 28 ຫາ 29 ມິຖຸນາ
ຈະມາເຖິງນີ້, ແຕ່ວ່າປັກກິ່ງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍ ເທື່ອ ເຖິງການພົບປະ
ກັນຄັ້ງນີ້. ທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຂຶ້ນພາສີເພີ້ມຈາກການເກັບພາສີ ທີ່ທ່ານ
ໄດ້ສັ່ງໄປແລ້ວນັ້ນ ໃນມູນຄ່າເຖິງ 200 ພັນລ້ານໂດລາ ຕໍ່ສິນຄ້າຕ່າງໆ ທີ່ສົ່ງອອກ
ຂອງຈີນ ຖ້າຫາກວ່າ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.
“ຂ້າເຈົ້າຄິດວ່າ ເພິ່ນຈະເຂົ້າຮ່ວມ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໄປ
ແລະໄດ້ກ່າວຕໍ່ວ່າ “ພວກເຮົາຄາດວ່າ ຈະພົບພໍ້ກັນ.”
ຜູ້ນຳສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຈີນແມ່ນຕ້ອງການຢາກເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼາຍກວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າ.”
ແຕ່ວ່າການເຈລະຈາເປັນເວລາຫຼາຍໆເດືອນມານັ້ນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ມີ
ເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກນັ້ນໄດ້ຍຸຕິລົງຢ່າງນ້ອຍໃນເວລານີ້. ວໍຊີງຕັນ
ໄດ້ກ່າວຫາປັກກິງ ບໍ່ເຮັດຕາຄຳເວົ້າຂອງຕົນ ໃນຫຼາຍໆຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສະຫະລັດ
ຄິດວ່າ ຕົນໄດ້ເຫັນດີນຳ, ແຕ່ວ່າຈີນ ໄດ້ປະຕິເສດໃນຂໍ້ກ່າວຫານີ້.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການສົງຄາມການຄ້າ,
ແຕ່ວ່າພວກເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ຢ້ານກົວໃນການຕໍ່ສູ້ມັນ. ຖ້າຫາກວ່າສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ປຶກສາຫາລືແບບເທົ່າທຽມກັນ ແລ້ວນັ້ນ. ປະຕູຂອງພວກເຮົາແມ່ນເປີດກວ້າງ. ແຕ່ຖ້າ
ຫາກວ່າ ສະຫະລັດ ຍັງສືບຕໍ່ການມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງທາງການຄ້າແລ້ວນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະໂຕ້
ຕອບກັບຄືນ ແລະຢ່າງສາຫັດເລີຍ.”
ການຂົ່ມຂູ່ຂອງທ່ານທຣຳ ຕໍ່ການຂຶ້ນພາສີຈີນ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ທ່າມກາງການເປັນຫ່ວງ
ເປັນໃຍໂດຍພວກຜູ້ນຳທາງທຸລະກິດ ທີ່ຕັ້ງຄຳຖາມທີ່ວ່າ ທ່ານແມ່ນໃຊ້ການຂຶ້ນພາສີ
ໄປໃນທາງທີ່ຜິດເບາະ ຫຼືບໍ່ ກໍການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຂຶ້ນມັນ ໃນທາງທີ່ຈະທຳລາຍເສດຖະກິດ
ຂອງສະຫະລັດ. ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ທ່ານທຣຳໄດ້ ຍົກເລີກການຂຶ້ນພາສີ 5 ເປີເຊັນ
ຕໍ່ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກເມັກຊິໂກ ຖ້າຫາກວ່າ ຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະແກ້ໄຂກ່ຽວກັບການເດີນທາງເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ ຂອງພວກ
ຄົນເຂົ້າເມືອງໂດຍຜ່ານປະເທດເມັກຊິໂກນັ້ນ. ທັງສອງປະເທດ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ
ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດກາພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ໂທລະສັບເຂົ້າໄປຍັງຕາໜ່າງຂ່າວທຸລະກິດ ແບບບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ
ຫຼັງຈາກມີລາຍງານກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ຜູ້ບໍລິຫານສະພາການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຕ້ອງຕິ
ທ່ານທຣຳ ກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂູ່ຂຶ້ນພາສີສິນຄ້າຂອງເມັກຊິໂກນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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