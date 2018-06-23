ປ. ທຣໍາ ຂົ່ມຂູ່ ທີ່ຈະເກັບ ພາສີລົດ ທີ່ນໍາມາຈາກຢູໂຣບ 20 ເປີເຊັນ

ທ່ານ ດໍໂນລທຣໍາ ປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ກໍາລັງນາບຂູ່ວ່າຈະເກັບພາສີ 20
ເປີເຊັນຕໍ່ລົດທີ່ປະກອບຢູ່ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫລື ອີຢູ (EU) ແລ້ວສົ່ງມາຂາຍຍັງສະຫະ
ລັດເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ການເກັບພາສີນໍາເຂົ້າຂອງປະເທດຢູໂຣບສໍາລັບສະຫະ
ພັນການຄ້າອາເມຣິກາ.
ໃນວັນສຸກ ວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນມື້ທີ່ພາສີນໍາເຂົ້າໃໝ່ຂອງອີຢູ (EU) ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ທ່ານ
ທຣໍາກໍໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເທີວ່າ “ຖ້າພາສີນໍາເຂົ້າໃໝ່ພວກນີ້ ແລະສິ່ງກີດຂວາງທາງ
ການຄ້າຕ່າງໆ ບໍ່ຖືກທໍາລາຍ ແລະຍົກເລີກແລ້ວ ພວກເຮົາກໍຈະເກັບພາສີ 20 ເປີເຊັນ
ຕໍ່ລົດທຸກຄັນຂອງພວກເຂົາທີ່ສົ່ງມາຍັງສະຫະລັດ. ສະນັ້ນໃຫ້ຜະລິດຢູ່ທີ່ນີ້.”
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1010166772912320513
ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສະຫະກໍາລົດ ເວົ້າວ່າ ອັດຕາພາສີດັ່ງກ່າວນັ້ນສາມາດມີຜົນກະ
ທົບບໍ່ດີຕໍ່ເສດຖະກິດສະຫະລັດ ແລະເສດຖະກິດຂອງຢູໂຣບເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານ ແຄສເພີ ພີເຕີ (Kasper Peters) ຫົວໜ້າຝ່ານສື່ສານຂອງສະມາຄົມຜະລິດລົດ
ຂອງຢູໂຣບຫລື ACEA ກ່າວຢູ່ໃນຕອນໃຫ້ສໍາພາດກັບວີໂອເອໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ
"ມັນເປັນເລື້ອງສັບສົນຫລາຍອີ່ຫລີ; ມັນບໍ່ແມ່ນຄໍາຖາມທີ່ຈະຫາຄໍາຕອບໄດ້ງ່າຍ" ເມື່ອ
ເວົ້າເຖິງເລື້ອງທີ່ວ່າລົດຜະລິດຢູ່ບ່ອນນຶ່ງ ແລະໄປຂາຍຢູ່ອີກບ່ອນນຶ່ງ.
ໃນເດືອນມີນາຜ່ານມາ ທ່ານເອີຣິກ ຈອນເນເອີດ (Erik Jonnaert), ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງສະມາຄົມ ACEA ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ACEA ຜູ້ຜະລິດລົດທີ່ມີໂຮງງານຢູ່ໃນສະຫະ
ລັດແມ່ນມີເສດຖະກິດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນເຂດນັ້ນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບ
ນຶ່ງວ່າ "ສ່ວນຜູ້ຜະລິດລົດຂອງອີຢູ (EU) ບໍ່ພຽງແຕ່ນໍາເອົາພາຫະນະເຂົ້າໄປຂາຍໃນ
ສະຫະລັດ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີພື້ນຖານການຜະລິດໃຫຍ່ຢູ່ແຫ່ງນັ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທໍາໃຫ້ແກ່ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະສ້າງລາຍຮັບດ້ານພາສີໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ”
ທ່ານທຣໍາໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີພາຍໃນນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກທ່ານ ວີລເບີ ຣອສ (Wilbur
Ross) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າເວົ້າວ່າ ກະຊວງຂອງທ່ານມີແຜນທີ່ຈະສິ້ນສຸດ
ການສືບສວນເບິ່ງວ່າລົດ ແລະສິ້ນສ່ວນປະກອບຂອງລົດ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນ
ຄົງຂອງຊາດຫລືບໍ່ໃນເດືອນກໍລະກົດ ຫລືສິງຫາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ແຕ່ວ່າທ່ານ ດານຽວ
ໄພຣສ໌ (Daniel Price) ອະດີດທີ່ປຶກສາອາວຸໂສດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະທານາທິບໍດີ
ຈອດຈ໌ດັບເບິນຢູ ບຸສ (George W. Bush) ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມ Washington Post
ວ່າ ການນາບຂູ່ຂອງທ່ານທຣໍາວ່າວຈະວາງການເກັບພາສີໃໝ່ອອກມາແມ່ນ "ເປັນ
ການລັດວົງຈອນ ຂອງຂັ້ນຕອນ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍເປັນການເຮັດໃຫ້ເຫດຜົນວ່າການສືບ
ສວນໃນແງ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດຂອງບັນຫານີ້ຫລຸດລົງ."
ອັດຕາພາສີໃໝ່ຂອງອີຢູ ທີ່ຮັບຮອງເອົາວັນສຸກວານນີ້ ແມ່ນມີຜົນນໍາໃຊ້ຕໍ່ສິນຄ້າອາເມຣິ
ກາໃນມູນຄ່າຫລາຍຕື້ໂດລາ ຊຶ່ງລວມມີ ໂສ້ງຢີນ, ເຫລົ້າວິສກີບົວບັນ, ແລະລົດຈັກ.
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