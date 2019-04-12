ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ນັ່ງຢູ່ຄຽງຂ້າງ ປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ທຳນຽບຂາວນັ້ນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຕັມໃຈ ທີ່ຈະພົບປະສຸດຍອດອີກເທື່ອນຶ່ງກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອຫາທາງໃຫ້ມີການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງປົດອາວຸດນິວເຄລຍໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ “ການພົບປະສຸດຍອດຄັ້ງທີ 3 ອາດຈະມີຂຶ້ນ ມັນຈະດຳເນີນໄປເປັນຂັ້ນໆ ມັນຈະບໍ່ມີຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ.”
ມັນອາດ “ຈະມີການຕົກລົງກັນແບບນ້ອຍໆເກີດຂຶ້ນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ ເວລາມີການຖາມວ່າ ທ່ານຈະຮັບເອົາຂໍ້ຕົກລົງໃດໆບໍທີ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນກັບປົດອາວຸດນິວເຄລຍເພື່ອໃຫ້ຂັ້ນຕອນດຳເນີນຕໍ່ໄປ ທີ່ປະທານາທິບໍດີ ມູນແຈອິນ ແຫ່ງເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ ໄດ້ກ່າວເຖິງຂັ້ນຕອນທີ່ພວມດຳເນີນການຢູ່ໃນເວລານີ້
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ “ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາກຳລັງເວົ້າເຖິງການຕົກລົງກັນຂະໜາດໃຫຍ່” ຊຶ່ງ “ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ກຳຈັດອາວຸດນິວເຄລຍໃຫ້ໝົດໄປ.”
ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວອີກຄົນນຶ່ງ ເວົ້າວ່າ ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະບໍ່ລົງໂທດຢ່າງໜັກຕື່ມຂຶ້ນຕໍ່ພຽງຢາງ ແຕ່ຢາກໃຫ້ “ການລົງໂທດທີ່ມີຢູ່ໃນເວລານີ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປ.”
ທ່ານມູນໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບການພົບປະສຸດຍອດລະຫວ່າງຜູ້ນຳຂອງສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງບໍ່ເຄີຍມີຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການທູດ ລະຫວ່າງກັນເລີຍນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານທຣຳຊາບວ່າ ການພົບປະສຸດຍອດເທື່ອທຳອິດ ຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຢູ່ສິງກະໂປ ກັບທ່ານກິມ ໃນປີກາຍນີ້ ພາໃຫ້ມີການຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫຼີແລະການພົບປະສຸດຍອດຄັ້ງທີ 3 ແມ່ນຍັງຈຳເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີຂຶ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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