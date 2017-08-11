ປ. ທຣໍາ ຂອບໃຈ ປ. ຣັດເຊຍ ທີ່ຕັດຈຳນວນ ນັກການທູດ ສະຫະລັດ ລົງ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໄດ້ກ່່າວປັດປ່າຍກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ນຳຣັດເຊຍ
ທ່ານ Putin ທີ່ໄດ້ຂັບໄລ່ ນັກການທູດສະຫະລັດຫຼາຍຮ້ອຍຄົນອອກຈາກ ຣັດເຊຍ ໂດຍໄດ້ກ່າວຂອບໃຈ ຕໍ່ທ່ານແທນ ແລະ ຢືນຢັດວ່າການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ຈະປະຢັດເງິນ
ສະຫະລັດຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ຢູ່ໃນຄຳຖະແຫລງຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ທີ່ເດີ່ນຕີກັອຟຂອງທ່ານ ໃນ
ພາກກາງຂອງລັດ New Jersey ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວວ່າ
“ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຂໍຂອບໃຈຕໍ່ທ່ານ ເພາະວ່າພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະຕັດການໃຊ້
ຈ່າຍຂອງພວກເຮົາ ແລະເທົ່າທີ່ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ
ຂອບໃຈ ທີ່ທ່ານໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ພະນັກງານຂອງເຮົາຈຳນວນຫຼວງ ຫລາຍອອກຈາກ
ປະເທດ ຍ້ອນວ່າບັດນີ້ ເຮົາມີການໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍລົງ.” ປະທາ ນາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວເພີ້ມ
ອີກວ່າ “ພວກເຮົາຈະເກັບຮັກສາເງິນໄວ້ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ.”
ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາຢ່າງເປັນທາງການໂດຍທັນທີຈາກກະຊວງຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບຄຳ
ຖະແຫລງຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ໄດ້ອ້າງ
ຄຳເວົ້າອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ທີ່ກ່າວວ່າ ກະຊວງ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ “ຕື່ນຕົກໃຈແລະກັງວົນໃຈ” ໃນຄຳເວົ້າຂອງປະທານາ ທິບໍດີ.
ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງເທື່ອວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ເວົ້າຕະຫລົກຫລິ້ນຫລືບໍ່. ທ່ານ
Nicholas Burn ສາດສະດາຈານ ທີ່ສະຖາບັນລັດຖະບານ John F. Ken-nedy ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard ກ່າວວ່າ ຖ້າປະທານາທິບໍດີທຣໍາເວົ້າຕະຫລົກຫລິ້ນ
“ທ່ານຄວນຮູ້ດີກວ່ານີ້” ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ເວົ້າຕະຫລົກຫລິ້ນ ສະນັ້ນຄຳເວົ້າຂອງ
ທ່ານ ແມ່ນ “ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.”
ທຳນຽບຂາວບໍ່ໄດ້ກ່າວໂດຍທັນໃດກ່ຽວກັບຄຳຖະແຫລງຂອງປະທານາທິບໍດີ. ປະທາ
ນາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ຖືກຕິຕຽນວ່າ ບໍ່ໄດ້ເອົາທ່າທີຢ່າງແຂງຂັນຕໍ່ຣັດເຊຍ.
ຄໍາສັ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ Putin ໃຫ້ຂັບໄລ່ພະນັກງານສະຖານທູດ ແລະກົງສຸນ
ສະຫະລັດ ໄດ້ເປັນທີ່ຄາດກັນໄວ້ມານານແລ້ວ ຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີ Barack
Obama ໄດ້ໄລ່ນັກການທູດຣັດເຊຍ 35 ຄົນແລະປິດບ່ອນພັກຜ່ອນ ສອງແຫ່ງຂອງ
ຣັດເຊຍຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຫລັງຈາກລາຍງານຂອງອົງການສືບລັບ ສະຫະລັດ ທີ່ເປີດເຜິຍ
ວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໃນ
ປີ 2016 ໂດຍໂຈມຕີເຈາະຂໍ້ມູນ ແລະວິທີອື່ນໆເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ຊະນະການ
ເລືອກຕັ້ງ.
ມົສກູໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການອ້າງດັ່ງກ່າວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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