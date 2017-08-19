ທ່ານ Bannon ທີ່ຖືກປົດ ຈາກຕຳແໜ່ງ ຢູ່ ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ຈະໄປເຮັດສົງຄາມ ເພື່ອ ປ. ທຳ

ອະດີດຫົວໜ້າວາງແຜນຍຸດທະສາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Steve Bannon ໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານຈະ “ເຮັດສົງຄາມ” ເພື່ອປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ ໃຫ້ແກ່ອົງການຂ່າວ Breitbart ຊຶ່ງເປັນໜັງສືພິມຂອງພວກນິຍົມແນວທາງເດີມຈັດ ທີ່ທ່ານເປັນປະທານ ກ່ອນຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂຄສະນາຫາສຽງໃຫ້ທ່ານທຣຳ ແລະລັດຖະບານຂອງທ່ານ.
ທ່ານ Bannon ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ Bloomberg ໃນວັນສຸກວານນີ້ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກມີຂ່າວ ອອກມາວ່າ ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນຖານະເປັນທີ່ປຶກສາປະທານາທິບໍດີທີ່ມີຂ່າວນອງນັນຫຼາຍທີ່ສຸດນັ້ນ.
ທ່ານ Bannon ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກ ຍັງມີຄວາມສັບສົນຢູ່ນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງດັ່ງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າພວມອອກຈາກທຳນຽບຂາວໄປ ແລະໄປເຮັດສົງຄາມໃຫ້ທ່ານທຣຳ ຕໍ່ຕ້ານພວກຄັດຄ້ານທ່ານ ຢູ່ໃນສະພາ ໃນສື່ມວນຊົນ ແລະໃນບໍລິສັດຂອງອາເມຣິກາ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານ Bannon ຍັງໃຫ້ສຳພາດແກ່ໜັງສືພິມ Weekly Standardໃນວັນສຸກວານນີ້.
“ການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ ແລະກໍຊະນະນັ້ນ ແມ່ນສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ” ນັ້ນຄືຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ Bannon ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ ບໍ່ດົນຫລັງຈາກມີການຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບການອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ. “ພວກເຮົາຍັງມີຂະບວນການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະພວກເຮົາຈະເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ໃນການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານທຣຳນີ້. ແຕ່ຕຳແໜ່ງປະທານາ ທິບໍດີໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ. ມັນຈະເປັນແນວອື່ນແລະມັນຈະເປັນທຸກທຸກໆຢ່າງຂອງການຕໍ່ສູ້ແລະມັນຈະມີທັງມື້ທີ່ດີແລະບໍ່ດີ ແຕ່ຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີແມ່ນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ.”
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ Sarah Huckabee Sanders ກ່າວວ່າ ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຂອງທຳນຽບຂາວທ່ານ John Kelly ແມ່ນເປັນຜູ້ເຊັນກ່ຽວກັບການອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ Bannon.
ທ່ານນາງ Sanders ເວົ້າວ່າ “ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ John Kelly ແລະທ່ານ Steve Bannon ຕ່າງກໍໄດ້ເຫັນພ້ອມນຳກັນວ່າ ມື້ນີ້ຈະເປັນມື້ສຸດທ້າຍ ສຳລັບ Steve ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ໃນການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານ ແລະຫວັງວ່າທ່ານຄົງຈະໂຊກດີ.”
ທ່ານ Bannon ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງວ່າເປັນຜູ້ຊ່ອຍທ່ານທຣຳ ຖືກເລືອກເປັນປະທາ ນາທິບໍດີດ້ວຍຄຳຂວັນທີ່ວ່າ “ອາເມຣິກາມາກ່ອນໝູ່ໝົດ” ແລະ “ເຮັດໃຫ້ອາເມຣິກາຍິ່ງໃຫຍ່ຄືນອີກ” ນັ້ນ ໄດ້ປະທະກັບພວກກັບທີ່ມີອິດທິພົນອື່ນໆ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ.
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