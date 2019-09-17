ບັນດາໄອຍະການໃນນະຄອນນິວຢອກ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຮຽກເອົາເອກະສານເສຍ ພາສີສ່ວນຕົວ ແລະທຸລະກິດຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນໄລຍະ 8 ປີຜ່ານມາ ຈາກບໍລິສັດທີ່ເຮັດບັນຊີໃຫ້ທ່ານມາເປັນເວລາດົນນານນັ້ນ.
ຫ້ອງການຂອງທະນາຍຄວາມປະຈຳເຂດແມນແຮັດຕັນ, ທ່ານ ໄຊຣັສ ແວັນສ໌ (Cyrus Vance) ຈູເນຍ ທີ່ສົ່ງຄຳສັ່ງຮຽກເອົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນແຕ່ຢ່າງໃດກ່ຽວກັບເລື້ອງດັ່ງກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້.
ບໍລິສັດບັນຊີ ມາຊາສ໌ ຢູເອັສເອ (Mazars USA) ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ຕົນ "ຈະໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຂະບວນການທາງກົດໝາຍ ແລະຈະປະຕິບັດພາລະທາງກົດໝາຍຂອງຕົນຢ່າງເຕັມສ່ວນ.''
ທ່ານມາກ ມູເຄຊີ (Marc Mukasey), ທະນາຍຄວາມຂອງອົງການທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານກຳລັງ "ປະເມີນເບິ່ງສະຖານະການ ແລະຈະໃຫ້ຄຳຕອບຕາມຄວາມເໝາະສົມ.''
ບັນດາໄອຍະການມີຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດໃນເລື້ອງການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານ ໄມໂຄລ ໂຄເຮັນ (Michael Cohen), ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທຣຳ ໃຫ້ແກ່ດາວໂປ້ ສຕອມມີ ດານຽລສ໌ (Stormy Daniels) ພາຍຫລັງທີ່ນາງກ່າວອ້າງວ່າ ນາງໄດ້ມີເພດສຳພັນກັບທ່ານທຣຳ.
ທ່ານ ໂຄເຮັນ (Cohen) ທີ່ຍອມຮັບວ່າໄດ້ຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວແທ້ນັ້ນ ກຳລັງຖືກຕັດສິນໃຫ້ຖືກຈຳຄຸກເປັນເວລາ 3 ປີ ຍ້ອນໄດ້ລະເມີດການໃຊ້ເງິນໂຄສະນາຫາສຽງ, ຫລີກລ້ຽງການເສຍພາສີ ແລະຄວາມຜິດທາງອາຍາໃນກະທົງອື່ນໆ ອີກ.
ທ່ານທຣຳປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ມີສາຍສຳພັນທາງເພດນັ້ນ ແລະບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.