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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣຳ​ ​ເອີ້ນການປະຕິ​ຮູບ ​ພາສີ​ໃໝ່ນີ້ວ່າ ເປັນເລື່ອງອັດສະຈັນ ສຳລັບ ຊົນຊັ້ນກາງ​

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍ​ໂນລ ທຣຳ​ ​ຢຸດຊະງັກ ໜ້ອຍນຶ່ງ ກ່ອນທີ່ຈະກ່າວຕໍ່ໄປ ກ່ຽວກັບແຜນການ​ປະຕິ​ຮູບ​ພາສີ​ ທີ່ຕຶກ Farm Bureau ໃນສະໜາມຫຼວງລັດ Indiana, 27 ກັນຍາ 2017, ທີ່ລັດ Indianapolis.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍ​ໂນລ ທຣຳ​ ​ໄດ້​ປະກາດ​ແຜນການ​ປະຕິ​ຮູບ​ພາສີ​
ຂອງ​ພັກ Republican ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ທີ່​ເນັ້ນ​ໜັກ​ໃສ່​ເພື່ອ​ສະໜອງ “ຄວາມ​ອັດ
ສະຈັນ​ແກ່ຄົນຊັ້ນ​ກາງ” ສຳ​ຫຼັບ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນຈຳນວນ​ຫຼວງຫຼາຍ​ພ້ອມ​ດ້ວຍການ​
ປ່ຽນ​ແປງເພື່ອ​ຊ່ອຍ​ບັນ​ເທົາ ຕໍ່​ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ຕ່າງໆ ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ທຳນຽບຂາ​ວກ່າວ​ວ່າ ​
ເປັນ​ລະບົບ​ທີ່ “ລົງ​ໂທດ” ນັ້ນ.

ທ່ານ ທຣຳ​ ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລາຍ​ລະອຽດ​ຕ່າງໆຂອງ​ແຜນການ ຊ້ອງ​ໜ້າ​ຝູງ​ຊົນ
​ທີ່​ກະຕືລື​ລົ້ນ​ໃນ​ນະຄອນ Indianapolis ລັດ Indiana ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ນີ້​ແມ່ນ ​ໂອກາດ
“ພຽງ​ຄັ້ງດຽວ​ໃນ​ຊົ່ວ​ເຊັ່ນ​ຄົນ​ນຶ່ງ​” ​ທີ່​ຈະຊ່ອຍ​ບັນ​ເທົາ​ໃນ​ດ້ານ​ພາສີ ​ໃຫ້​ແກ່ຊາວ​ອາ​ເມ
ຣິກັນ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ເຮັດ​ການທັງຫຼາຍ.

ທ່ານ​ເອີ້ນ ກົດ​ລະບຽບພາສີທີ່​ “ລ້າ​ສະ​ໄໝ ສະ​ລັບ​ສັບ​ຊ້ອນ​ແລະ​ເປັນ​ພາລະ​ໜັກໜ່ວງ”
ນັ້ນ ​ວ່າ ເປັນ “ສິ່ງ​ຕົກ​ທອ​ດ ​ແລະກຳ​ແພງອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ” ທີ່ຂວາງທາງ​ໃນການ​ຟື້ນ​ໂຕ
​ຄືນ​ຂອງ​ເສດຖະກິດສະຫະລັດ. ​ ​

ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ Paul Ryan, ສັງກັດພັກ Republican ຈາກລັດ Wisconsin ປະກາດ ແຜນການປະຕິຮູບພາສີ ຂອງພັກ Republicans ທີ່ສະເໜີ ໃຫ້ມີການຂຽນກົດໝາຍພາສີໃໝ່ ສຳຫຼັບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະບັນດາບໍລິສັດທັງຫຼາຍ ທີ່ລັດຖະສະພາ ໃນວໍຊີງຕັນ, 27 ກັນຍາ 2017.
ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ Paul Ryan, ສັງກັດພັກ Republican ຈາກລັດ Wisconsin ປະກາດ ແຜນການປະຕິຮູບພາສີ ຂອງພັກ Republicans ທີ່ສະເໜີ ໃຫ້ມີການຂຽນກົດໝາຍພາສີໃໝ່ ສຳຫຼັບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະບັນດາບໍລິສັດທັງຫຼາຍ ທີ່ລັດຖະສະພາ ໃນວໍຊີງຕັນ, 27 ກັນຍາ 2017.

ທ່ານ ທຣຳ​ ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ພວກ​ເສຍ​ພາ​ສີ ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຈຳນວນ​ຫຼາຍໆ​ພັນ​ລ້ານ
​ໂດ​ລາ ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ ໃຫ້ພວກ​ກະກຽມ​ພາສີ​ມື​ອາຊີບ ຊ່ອຍ​ເຮັດ​ພາສີ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້ສະ​ເໜີຂອງ​ພັກ Republican ນີ້ ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລະບຽບ​
ການເກັ​ບພາສີ ຈະ​ເປັນ​ແບບ “ງ່າຍໆ​ແລະ​ຍຸຕິ​ທຳ” ​ແລະ​ວ່າການ​ເຮັດ​ການ​ເສຍ​ພາສີ
ປະຈຳ​ປີ​ສຳ​ຫຼັບ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ນັ້ນ ​ແມ່ນສາມາດ​ໃຊ້ເຈ້ຍ​ແຜ່ນ​ດຽວ​ໄດ້.

​ແຜນການດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ​ຈະ​ຂະຫຍາຍ​ຄອບຄົວ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ຕ່ຳ​ ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຈະ​ບໍ່​ໄດ້
​ເສຍ​ພາສີ​ເລີຍ. ການໃຫ້​ສິນ​ນ້ຳ​ໃຈ​ທາງ​ດ້ານ​ພາສີສຳ​ຫຼັບ​ພວກ​ຄອບຄົວ​ທີ່​ມີ​ລູກ​ໆ
​ແມ່ນຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ​ແລະອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ “ມາດຕະຖານໃນ​ການ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ການເສຍ​ພາສີ”
ສຳລັບ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ທັງຫລາຍນັ້ນ ອາດຈະ​ເພີ່ມຂຶ້ນ​ເປັນ​ສອງ​ເທົ່າ ​ໃນ​ບາງ​ກໍລະນີ.

ທ່ານ Chuck Schumer ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍ ໃນສະພາສູງ ຈາກລັດ New York ແລະສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Ron Wyden, ສັງກັດພັກ Democrat ຈາກລັດ Oregone, ກ່າວເຖິງແຜນການປະຕິຮູບພາສີຂອງພັກ Republican ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ລັດຖະສະພາ ໃນວໍຊີງຕັນ, 27 ກັນຍາ 2017.
ທ່ານ Chuck Schumer ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍ ໃນສະພາສູງ ຈາກລັດ New York ແລະສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Ron Wyden, ສັງກັດພັກ Democrat ຈາກລັດ Oregone, ກ່າວເຖິງແຜນການປະຕິຮູບພາສີຂອງພັກ Republican ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ລັດຖະສະພາ ໃນວໍຊີງຕັນ, 27 ກັນຍາ 2017.

ປະທານາທິບໍດີ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ຝູງ​ຊົນ​ວ່າ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ການ​ປະຕິ​ຮູບ​ພາສີ​ນີ້​ແມ່ນ​ຈະ​
ເພັ່ງເລັງໃສ່ “ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ເຮັດ​ການ​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ ​ໃນ​ທຸກໆ​ມື້​ນັ້ນ,”
ບໍ່​ແມ່ນ​ພວກຜູ້​ຄົນ​ທີ່ີມີ​ລາຍ​ໄດ້​ສູງ ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ທ່ານ​ເອີ້ນ​ວ່າ ພວກ​ເສດຖີແລະ​ມີ​ເສັ້ນ​ສາຍ
​ທີ່​ດີ​ນັ້ນ, ຊຶ່ງ​ຮວມທັງ ​ຕົວ​ທ່ານ​ເອງ​ນຳ. ທ່ານ​ທຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ໃນ​ດ້ານ​ສ່ວນ​ຕົວ​ແລ້ວ​
ທ່ານຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຫຍັງ ຈາກ​ການປະຕິ​ຮູບ​ພາສີນີ້ ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ເລີຍ.

ປະທານາທິບໍດີ​ກ່າວ​ວ່າ ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ ຫຼີກ​ລ່ຽງທີ່​ຈະເຮັດ​ທຸລະ​ກິດໃນ​
ສະຫະລັດຫຼື​ບໍ່ກໍ​ຖອນ​ຕົວອອກ​ຈາກ​ຕະຫຼາດ​ອາ​ເມຣິກັນ​ໄປ​ຢ່າງ​ໄວວາ​ນັ້ນ ຍ້ອນ​ບັນດາ​
ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນຄູ່​ແຂງ ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ດຶງ​ດູດ​ເອົາ​ບໍລິສັດ​ທັງຫຼາຍ​ເຫຼົ່ານີ້ ດ້ວຍ​ການ​
ເກັບ​ພາສີ​ທີ່​ຕ່ຳ​ກວ່າພວກ​ທີ່​ໃຊ້ “ລະບົບ​ພາສີແບບ​ລົງ​ໂທດ” ​ໃນ​ສະຫະລັດ.

ການ​ຕັດພາສີລົງ​ ຕໍ່​ພວກ​ທຸລະ​ກິດ​ທັງຫຼາຍ ​ແລະ​ການ​ຫຼຸດ​ພາສີຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ນັ້ນຈະ​ນຳ​ໄປ
​ສູ່ການ​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ​ແລະຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ນຳດ້ວຍ, ຊຶ່ງທ່ານ​ທຣຳ
ໄດ້ກ່າວ​ໄວ້ວ່າ ​ ​ແລະການສະໜອງ​ສິນ​ນ້ຳ​ໃຈ​ຕໍ່​ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ທີ່​ມີ​ໂຮງງານ​ຢູ່​ຕ່າງ
ປະ​ເທດ​ນັ້ນພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຈະ​ສາມາດ​ເປີດ​ຫ້າງ​ຮ້ານ​ໃນ​ສະຫະລັດ​ໄດ້.

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