ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດແຜນການປະຕິຮູບພາສີ
ຂອງພັກ Republican ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ເພື່ອສະໜອງ “ຄວາມອັດ
ສະຈັນແກ່ຄົນຊັ້ນກາງ” ສຳຫຼັບຊາວອາເມຣິກັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍພ້ອມດ້ວຍການ
ປ່ຽນແປງເພື່ອຊ່ອຍບັນເທົາ ຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ ໃນອັນທີ່ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ
ເປັນລະບົບທີ່ “ລົງໂທດ” ນັ້ນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງແຜນການ ຊ້ອງໜ້າຝູງຊົນ
ທີ່ກະຕືລືລົ້ນໃນນະຄອນ Indianapolis ລັດ Indiana ໂດຍກ່າວວ່າ ນີ້ແມ່ນ ໂອກາດ
“ພຽງຄັ້ງດຽວໃນຊົ່ວເຊັ່ນຄົນນຶ່ງ” ທີ່ຈະຊ່ອຍບັນເທົາໃນດ້ານພາສີ ໃຫ້ແກ່ຊາວອາເມ
ຣິກັນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການທັງຫຼາຍ.
ທ່ານເອີ້ນ ກົດລະບຽບພາສີທີ່ “ລ້າສະໄໝ ສະລັບສັບຊ້ອນແລະເປັນພາລະໜັກໜ່ວງ”
ນັ້ນ ວ່າ ເປັນ “ສິ່ງຕົກທອດ ແລະກຳແພງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ” ທີ່ຂວາງທາງໃນການຟື້ນໂຕ
ຄືນຂອງເສດຖະກິດສະຫະລັດ.
ທ່ານ ທຣຳ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກເສຍພາສີ ໃຊ້ຈ່າຍເງິນຈຳນວນຫຼາຍໆພັນລ້ານ
ໂດລາ ໃນແຕ່ລະປີ ໃຫ້ພວກກະກຽມພາສີມືອາຊີບ ຊ່ອຍເຮັດພາສີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ສະເໜີຂອງພັກ Republican ນີ້ ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວວ່າ ລະບຽບ
ການເກັບພາສີ ຈະເປັນແບບ “ງ່າຍໆແລະຍຸຕິທຳ” ແລະວ່າການເຮັດການເສຍພາສີ
ປະຈຳປີສຳຫຼັບຊາວອາເມຣິກັນສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນ ແມ່ນສາມາດໃຊ້ເຈ້ຍແຜ່ນດຽວໄດ້.
ແຜນການດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຂະຫຍາຍຄອບຄົວທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ຊຶ່ງພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້
ເສຍພາສີເລີຍ. ການໃຫ້ສິນນ້ຳໃຈທາງດ້ານພາສີສຳຫຼັບພວກຄອບຄົວທີ່ມີລູກໆ
ແມ່ນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ມາດຕະຖານໃນການຫຼຸດຜ່ອນການເສຍພາສີ”
ສຳລັບຊາວອາເມຣິກັນ ທັງຫລາຍນັ້ນ ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ ໃນບາງກໍລະນີ.
ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ບອກກັບຝູງຊົນວ່າ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການປະຕິຮູບພາສີນີ້ແມ່ນຈະ
ເພັ່ງເລັງໃສ່ “ຊາວອາເມຣິກັນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຢ່າງແຂງຂັນ ໃນທຸກໆມື້ນັ້ນ,”
ບໍ່ແມ່ນພວກຜູ້ຄົນທີ່ີມີລາຍໄດ້ສູງ ຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ ພວກເສດຖີແລະມີເສັ້ນສາຍ
ທີ່ດີນັ້ນ, ຊຶ່ງຮວມທັງ ຕົວທ່ານເອງນຳ. ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນດ້ານສ່ວນຕົວແລ້ວ
ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຍັງ ຈາກການປະຕິຮູບພາສີນີ້ ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ຫຼີກລ່ຽງທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດໃນ
ສະຫະລັດຫຼືບໍ່ກໍຖອນຕົວອອກຈາກຕະຫຼາດອາເມຣິກັນໄປຢ່າງໄວວານັ້ນ ຍ້ອນບັນດາ
ປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ແຂງ ສາມາດທີ່ຈະດຶງດູດເອົາບໍລິສັດທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ດ້ວຍການ
ເກັບພາສີທີ່ຕ່ຳກວ່າພວກທີ່ໃຊ້ “ລະບົບພາສີແບບລົງໂທດ” ໃນສະຫະລັດ.
ການຕັດພາສີລົງ ຕໍ່ພວກທຸລະກິດທັງຫຼາຍ ແລະການຫຼຸດພາສີຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນຈະນຳໄປ
ສູ່ການມີວຽກເຮັດງານທຳເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະຄ່າແຮງງານສູງຂຶ້ນນຳດ້ວຍ, ຊຶ່ງທ່ານທຣຳ
ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ແລະການສະໜອງສິນນ້ຳໃຈຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີໂຮງງານຢູ່ຕ່າງ
ປະເທດນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດເປີດຫ້າງຮ້ານໃນສະຫະລັດໄດ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ