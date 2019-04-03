ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ປາກົດວ່າເລີ່ມທີ່ຈະມັກອົງການສົນທິ
ສັນຍາແອັດແລນຕິກເໜືອ ຫຼື NATO, ດ້ວຍການຍົກຍ້ອງກຸ່ມພັນທະມິດ ແລະ ຜູ້ນຳ
ຂອງອົງການ NATO ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມກັບເລຂາທິ
ການໃຫຍ່ຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວກ່ຽບກັບ ການແບ່ງປັນພາລະທີ່ດີຂຶ້ນ ໃນບັນດາສະມາຊິກ ເອກະ
ລາດ 29 ປະເທດຂອງກຸ່ມນັ້ນ, ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເວົ້າຕາມຕົງແລ້ວ, ເຢຍຣະມັນ ແມ່ນ
ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຕາມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງທ່ານວ່າ ໃນຂະນະທີ່ ອາເມຣິກາ ໄດ້
ໃຊ້ເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອປົກປ້ອງ ຢູໂຣບ ນັ້ນ, “ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເອົາລັດເອົາປຽບຂອງ
ພວກເຮົາໃນດ້ານການຄ້າ.”
ທ່ານ ທຣຳ, ພ້ອມກັບທ່ານ ເຈັນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີກ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຕົາຜີງໄຟໃນຫ້ອງເຮັດ
ວຽກຂອງປະທານາທິບໍດີນັ້ນ, ໄດ້ຍົກຍ້ອງທ່ານ ສຳລັບວຽກງານທີ່ດີເລີດໃນການບໍລິ
ຫານອົງການ NATO.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວກັບ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນໍເວ ນັ້ນວ່າ “ພວກເຮົາເຂົ້າ
ກັນໄດ້ດີຫຼາຍ.”
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ຍົກຍ້ອງຕົນເອງ ສຳລັບການປ່ຽນແປງພັນທະມິດ ທີ່ກ່ອນໜ້າ
ນີ້ທ່ານໄດ້ອ້າງວ່າ ລ້າສະໄໝ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ ຕອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມາ ມັນບໍ່ໄດ້ດີຫຼາຍປານໃດ,
ແລະ ຕອນນີ້, ເຂົາເຈົ້າກຳລັງຈະຕາມທັນ” ເປົ້າໝາຍຂອງບັນດາສະມາຊິກ ໃນການ
ຈ່າຍເງິນສອງເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການປ້ອງກັນ
ປະເທດ.
ທ່ານເວົ້າຕື່ມວ່າ “ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຄວນສູງກວ່ານັ້ນ.”
ທ່ານ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ຂອບໃຈທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສຳລັບ “ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ເຂັ້ມ
ແຂງຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການແບ່ງປັນພາລະ” ແລະ ເວົ້າຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມທະ
ວີການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກເຮົາ ກັບລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ພວກເຮົາກໍກຳລັງລົງທຶນຫຼາຍ
ຂຶ້ນ.”
ທ່ານ ທຣຳ ຍັງຖືກຖາມໂດຍນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງ ກ່ຽວກັບ ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງແມ່ນສັດຕູສົງຄາມ
ເຢັນ ທີ່ເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການກໍ່ຕັ້ງພັນທະມິດດັ່ງກ່າວຂຶ້ນມາ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ມັນຈະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງການຂົ່ມຂູ່ໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ. ຂ້າພະ
ເຈົ້າຄິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະຖືກກັນດີກັບຣັດເຊຍ" ນັ້ນຄືຄຳຕອບຂອງທ່ານທຣຳ ຜູ້ຊຶ່ງ
ການໂຄສະນາຫາສຽງ ເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 2016 ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໃນການ
ສືບສວນເປັນເວລາ 2 ປີ ໂດຍໄອຍະການພິເສດກ່ຽວກັບການກ່າວຫາວ່າມີຄວາມສຳ
ພັນກັບຣັດເຊຍ.
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