ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຊີເຣຍ, ຣັດເຊຍ ແລະ
ອີຣ່ານ ຢຸດ “ການຖິ້ມລະເບີດໃສ່ແຂວງ ອິດລິບ ໃນປະເທດ ຊີເຣຍ.”
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຢູ່ ທວິດເຕີ ໃນຕອນແລງວັນອາທິດວ່າ ການຖິ້ມລະເບີດ
ເປັນ “ການຂ້າພົນລະເຮືອນຜູ້ບໍລິສຸດຈຳນວນຫຼາຍຢ່າງບໍ່ເລືອກໜ້າ.”
ທ່ານຂຽນວ່າ “ໂລກກຳລັງເບິ່ງການເຂັ່ນຂ້າ. ເພື່ອຈຸດປະສົງຫຍັງ? ເຈົ້າຊິໄດ້ຫຍັງ? ຈົ່ງ\
ຢຸດມັນ.”
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ທຣຳ ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຍັງໄດ້ໃຫ້
ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານປີກາຍນີ້ສຳລັບຊີເຣຍ ແລະບັນດາພັດທະມິດເຂົາ
ເຈົ້າ ກໍເພື່ອຫລີກລ່ຽງການໂຈມຕີຢ່າງເຕັມທີ່ໃນແຂວງ ອິດລິບ ຍ້ອນບັນຫາດ້ານມະນຸດ
ສະທຳ.
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາເດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
ໃນທ້າຍເດືອນເມສານີ້ ແຕ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານຍັງໄດ້ເຕືອນວ່າ ການປາກົດໂຕຂອງ
ພວກຫົວຮຸນແຮງຢູ່ໃນແຂວງ ອິດລິບ ໄດ້ເປັນການທຳລາຍຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສິ້ນ
ສຸດການຂັດແຍ້ງດົນແປດປີຂອງ ຊີເຣຍ.
ແຂວງ ອິດລິບ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນຕິດ
ກັບປະເທດ ເທີກີ. ເປັນພາກສ່ວນແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງ ຊີເຣຍ ທີ່ຍັງຖືກຄວບຄຸມໂດຍ
ພວກກະບົດ ທີ່ພະຍາມໂຄ່ນລົ້ມປະທານາທິບໍດີ ບາຊາຣ ອາລ-ອາຊຊາດ.
ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍອມຈຳນົນພາກສ່ວນອື່ນໆ
ຂອງຊີເຣຍ ພາຍໃຕ້ການຂົ່ມຂູ່ໂຈມຕີນອງເລືອດນັ້ນ ໄດ້ພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າສູ່ແຂວງ ອິດ
ລິບ ເພື່ອຊອກຫາບ່ອນຢູ່ທີ່ປອດໄພ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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