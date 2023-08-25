ທ່ານທຣໍາ ອອກຈາກຄຸກໃນລັດຈໍເຈຍ ຫຼັງຈາກການຈັບກຸມຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານໄດ້ຖືກຖ່າຍຮູບຢູ່ທີ່ນັ້ນ

ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ອອກຈາກຄຸກເມືອງ ຟູລຕັນ ຄາວຕີ (Fulton County) ໃນນະຄອນແອັດແລນຕາ (Atlanta) ປະມານ 20 ນາທີ ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານໄປຮອດ ເພື່ອຈົດບັນທຶກໃນຂໍ້ຫາຄວາມຜິດທາງອາຍາ ຖານສໍ້ໂກງ ແລະ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ທີ່ພົວພັນກັບຄວາມພະຍາ ຍາມຂອງທ່ານ ທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນຜົນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ໃນລັດຈໍເຈຍ.
ທ່ານໄປຮອດຄຸກບໍ່ດົນຫລັງຈາກ 7:30 ໂມງແລງຕາມເວລາເຂດເວລາຕາເວັນອອກ ແລະ ໄດ້ຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ນີ້ເປັນເທື່ອທີ 4 ທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນທີ່ທ່ານທຣຳ ຖືກຈັບກຸມ ແລະຖືກຈົດບັນທຶກ ໃນຊ່ວງຫ້າເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວລະຫວ່າງການພິຈາລະນາຄະດີ ຫຼັງຈາກໄດ້ຈ່າຍເງິນ ປະກັນຕົວ 200,000 ໂດລາ ທີ່ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ໄດ້ເຈລະຈາໄວ້ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ກັບໄອຍະການຂອງເມືອງ ຟູລຕັນ ຄາວຕີ ທ່ານນາງ ຟານີ ວີລລິສ (Fani Willis).
ກ່ອນທີ່ຈະຂຶ້ນເຮືອບິນຂອງທ່ານ ຢູ່ທີ່ສະຫນາມບິນໃນນະຄອນແອັດແລນຕາ, ທ່ານໄດ້ເວົ້າສັ້ນໆກັບບັນດານັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບການຈັບກຸມທ່ານ.