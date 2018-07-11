ການເລືອກເອົາ ຜູ້ພິພາກສາ ສານສູງສຸດ ຂອງ ປ. ທຣໍາ ຈະພາໃຫ້ ມີການຕໍ່ສູ້ກັນ ຢູ່ສະພາສູງ

ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ໃຫ້ເປັນຜູ້ພິ ພາກ
ສາສານສູງສຸດແລ້ວ ຜູ້ພິພາກສາສານລັດຖະບານກາງ ທ່ານ ແບຣັຕ ຄາເວນໍ ໃນວັນ
ອັງຄານວານນີ້ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ທ່ານມິຕຈ໌ ແມັກຄອລ
ແນລ ແລະຜູ້ນຳຄົນສຳຄັນອື່ນໆຂອງພັກຣີພັບບລິກັນຄົນ ທີ່ໄດ້ ຕິດຕາມໂດຍຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌.
ທ່ານແມັກຄອລແນລ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ລັດເຄັນຕັກກີ ກ່າວຫຼັງຈາກການພົບປະ ວ່າ
“ປະທານາທິບໍດີບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດໄດ້ດີກວ່ານີ້ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ສະເໜີທີ່ມີຄຸນ
ນະວຸດທິ ທີພິເສດແບບນີ້. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຈັດ ການ ກ່ຽວ
ກັບການສະເໜີແຕ່າງຕັ້ງຢ່າງເຕັມທີ່ ພາຍໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.”
ທ່ານຄາເວນໍ ອາຍຸ 53 ປີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນການສືບສວນອະດີດປະທາທິບໍດີ ບິລ
ຄລິນຕັນ ເຄີຍໄດ້ຊ່ວຍອະດີດປະທານາທິບໍດີຈອຣ໌ຈ ດັບເບີີນຢູ ບຸຊ ໃຫ້ ເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍການນັບຄະແນນສຽງຄືນໃໝ່ໃນປີ 2000 ທີ່ລັດຟຣໍຣິດາ ແລະໄດ້
ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີບຸຊ ກ່ອນທີ່ປະທາ ນາທິບໍດີບຸຊ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້
ທ່ານເປັນຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງ. ຖ້າຫາກຖືກຮັບຮອງເອົາ ທ່ານຈະເຂົ້າຮັບໜ້າ
ທີ່ແທນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດທີ່ອອກບຳນານ ທ່ານແອນໂທນີ ເຄນເນດີ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່
ທ່ານຄາເວນໍ ເຄີຍຮັບໃຊ້ເປັນຈ່າສານມາຄັ້ງນຶ່ງແລ້ວ.
ການສະເໜີຊື່ທ່ານ ໄດ້ພາໃຫ້ມີການຄັດຄ້ານຢ່າງແຂງຂັນຈາກສະມາຊິກສະພາສູງ
ພັກເດໂມແຄຣັດຫຼາຍທ່ານ ທີ່ຍັງມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈກ່ຽວກັບການທີ່ພັກຣີພັບບລິກັນ ໄດ້
ປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມພິຈາລະນາການສະເໜີຊື່ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອ
ບາມາ ຕໍ່ສານສູງສຸດເທື່ອສຸດທ້າຍແລະຄວາມຢ້ານກົວ ກ່ຽວກັບການ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້
ສານສູງສຸດອຽງໄປທາງຂວາຫຼາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງອາດຈະມີຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງ
ອາເມຣິກາ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍທ່ານຈັກ ຊູເມີ ກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ເຮັດດັ່ງທີ່ທ່ານ
ໄດ້ກ່າວໄວ້ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງ ໃນປີ 2016 ໂດຍໄດ້ສະເໜີໃຜຜູ້ນຶ່ງ
ທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນສິດທິ ໃນການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະກີດກັ້ນການມີປະກັນໄພສຸຂະ
ພາບສຳລັບຊາວອາເມຣິກາຫຼາຍລ້ານຄົນ” ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ສິດທິພົນລະເມືອງ
ສິດທິດ້ານແຮງງານ ສິດທິກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ສິດທິ ຂອງພວກຄົນກຸ່ມນ້ອຍທີ່ເອີນ
ວ່າ LGBTQ” ກຳລັງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດອີກຄົນນຶ່ງ ທ່ານຄໍຣີ ບຸກເກີ ຈາກລັດນິວເຈີຊີ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງ
ເກດວ່າ ທ່ານຄາເວນໍໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າບັນດາປະທານາທິບໍດີຄວນໄດ້ຮັບການ ຍົກເວັ້ນ
ຈາກການດຳເນີນຄະດີໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຊຶ່ງເປັນແນວຄິດທີ່ອາດໄດ້ຮັບການ
ທົດສອບ ສຸດແລ້ວແຕ່ຜົນຂັ້ນສຸດທ້າຍທີ່ອອກມາ ຂອງການສືບສວນໂດຍໄອຍະການ
ພິເສດ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຣັດເຊຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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