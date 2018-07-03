ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ສະໝັກ
4 ທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນສານສູງສຸດ ແລະວາງແຜນທີ່ຈະພົບປະຕື່ມອີກກັບ
2 ຫາ 3 ທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຊອກຫາ ບຸກຄົນທີ່ທ່ານຈະສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ ເພື່ອໃຫ້
ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ແທນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດແອນໂທນີ ເຄນເນດີ ທີ່ລາອອກບຳນານນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ວໍຊີງຕັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ບັນດາຜູ້ສະໝັກ
ທີ່ທ່ານໄດ້ພົບນັ້ນ ແມ່ນເປັນບຸກຄົນທີ່ “ວິເສດຫຼາຍ ໃນແຕ່ລະດ້ານ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ,
ບໍ່ວ່າໃນດ້ານຄວາມຮູ້ການສຶກສາ ແລະດ້ານອື່ນໆ.”
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣ໌ສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ
ແມ່ນໄດ້ໂອ້ລົມກັບຜູ້ສະໝັກແຕ່ລະທ່ານປະມານ 45 ນາທີ ໃນວັນຈັນວານນີ້. ທ່ານນາງ
ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຊື່ຂອງບັນດາຜູ້ສະໝັກ ແຕ່ວ່າ ທ່ານທຣຳແມ່ນຊອກຫາຜູ້ທີ່ຈະຍຶດໝັ້ນ
ໃນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີ “ຄວາມສະຫຼາດທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ” ແລະ “ອຸບປະນິໄສທີ່ເໝາະສົມນຳດ້ວຍ.”
ເວລາມີການຖາມວ່າ ທ່ານທຣຳ ແມ່ນຊອກຫາຜູ້ສະໝັກ ທີ່ຈະຍົກເລີກກົດໝາຍໂຣສູ້ກັບ
ເວດບໍ ຊຶ່ງເປັນການຕັດສິນທີ່ສຳຄັນ ຂອງສານສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການເຮັດແທ້ງລູກ
ນັ້ນ, ທ່ານນາງແຊນເດີຣ໌ສໄດ້ກ່າວຢ້ຳ ເຖິງຈຸດຢືນຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຖາມ
ເຖິງມຸມມອງຂອງພວກເພິ່ນ ກ່ຽວກັບສິດໃນການເຮັດແທ້ງ.
ຊຶ່ງທ່ານນາງແຊນເດີຣ໌ສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແມ່ນ ສະໜັບສະໜູນພວກ
ທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ການຮີດລູກ, ແຕ່ເມື່ອເວົ້າເຖິງຂັ້ນຕອນ ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກເປັນ
ຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດແລ້ວ ດັ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ວ່າ
ທ່ານຈະບໍ່ສົນທະນາໃນກໍລະນີທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງກັບພວກຜູ້ສະໝັກ.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ວ່າ ທ່ານຄິດວ່າ ເລື້ອງໂຣ ສູ້ກັບ ເວດ ນັ້ນ
“ແມ່ນບໍ່ສົມຄວນ ທີ່ຈະຍົກຂຶ້ນມາໂອ້ລົມສົນທະນາ.”
ທ່ານທຣຳຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ລາຍຊື່ຂັ້ນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບບັນດາຜູ້ສະໝັກເປັນຜູ້ພິພາກສາ
ສານສູງສຸດ ແມ່ນຮວມທັງ ແມ່ຍິງ 2 ຄົນ ແລະວ່າ ທ່ານຈະເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກເປັນຜູ້ພິ
ພາກສາສານສູງສຸດ ພາຍໃນວັນທີ 9 ກໍລະກົດນີ້.
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຜູ້ນຳສະພາສູງສຽງສ່ວນນ້ອຍ ຢູ່ໃນສະພາສູງ ທ່່ານຈັກ ຊູເມີຣ໌
ໄດ້ຂຽນຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານລົງໃນໜັງສືພິມນິວຢອກໄທມ໌ວ່າ ປະຊາຊົນຄວນຈະ
ກົດດັນໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ໃຫ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການສະເໜີຊື່ຂອງຜູ້ສະໜັກ ທີ່ຈະ
ຍົກເລີກສິດໃນການເຮັດແທ້ງລູກ. ທ່ານຊູເມີຣ໌ ໂຕ້ຖຽງວ່າ ໃນຂະນະທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດ
ແມ່ນມີຈຳນວນໜ້ອຍກວ່າ ໃນສະພາສູງ ທີ່ແບ່ງແຍກກັນພຽງເລັກນ້ອຍນັ້ນ ແຕ່ສະມາຊິກ
ສະພາສູງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນສະໜັບສະໜຸນສິດທິໃນການເຮັດແທ້ງລູກ.
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