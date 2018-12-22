ໃນການປະກາດ ກ່ຽວກັບຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານ ທີ່ຈະຈັດການພົບປະຮອບໃໝ່ ກັບຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມຈົງອຶນ ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ປາກົດວ່າໄດ້ຂັດຂືນຕໍ່ແຜນການລັດຖະບານທ່ານ ທີ່ຈະຈັດໃຫ້ມີການພົບປະຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນລະດັບທີ່ມີການເຮັດວຽກ ກ່ອນໜ້າການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບການປົດອາວຸດນິວເຄລຍ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກວິເຄາະ.
ໃນລະຫວ່າງທີ່ເດີນທາງກັບ ຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມຈີ 20 ທີ່ປະເທດອາເຈັນຕິນາເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້ ທ່ານທຣຳກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ການພົບປະສຸດ ຍອດຄັ້ງທີ 2 ກັບທ່ານກິມ ເບິ່ງຊົງວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນຫຼືບໍ່ກໍເດືອນກຸມພາປີ 2019.
ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະທຳການເຈລະຈາໂອ້ລົມກັບເກົາຫຼີເໜືອຢູ່ນັ້ນແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານການທູດຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ສາມາດສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າກັບພຽງຢາງໄດ້ຫຼືບໍ່. ໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນຄວາມເສຍຫາຍໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຈະປົດອາວຸດນິວເຄລຍເກົາຫຼີເໜືອຢູ່ນັ້ນ ສື່ມວນຊົນຂອງປະເທດຄອມມູນິສທີ່ໂດດດ່ຽວດັ່ງກ່າວ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ ລາຍງານວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອຈະບໍ່ຍອມປົດອາວຸດນິວເຄລຍ ນອກຈາກວ່າ ກ່ອນອື່ນໝົດສະຫະລັດຕ້ອງໄດ້ກຳຈັດໃນອັນທີ່ພຽງຢາງເອີ້ນວ່າ ການຂົ່ມຂູ່ທາງດ້ານນິວເລຍ ໃຫ້ໝົດໄປເສຍກ່ອນ.
ອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ “ເມື່ອພວກເຮົາອ້າງອີງເຖິງ ການປົດອາວຸດນິວເຄລຍຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ ມັນໝາຍເຖິງການກຳຈັດທຸກໆໄພຂົ່ມຂູ່ທາງດ້ານນິວເຄລຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງໝາຍເຖິງຈາກທຸກໆປະເທດເພື່ອນບ້ານທັງໝົດ ທີ່ແນໃສ່ແຫຼມເກົາຫຼີ.”
ການບໍ່ລົງລອຍກັນ ກ່ຽວກັບຄຳວ່າ “ປົດອາວຸດນິວເຄລຍ” ໄດ້ກາຍມາເປັນບັນຫາຄ້າງຄາ ແມ່ນກະທັງ ກ່ອນທີ່ທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານກິມໄດ້ພົບປະກັນ ເປັນເທື່ອທຳອິດໃນເດືອນມິຖຸນາ ທີ່ປະເທດສິງກະໂປບ່ອນທີ່ພວກທ່ານໄດ້ອອກຖະແຫຼງການທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງສະບັບນຶ່ງ ກ່ຽວກັບການປົດອາວຸດນິວເຄລຍ ຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ.
ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ກໍບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າເປັນຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນການເຈລະຈາ. ຄວາມເຕັມໃຈຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຈະພົບປະກັບທ່ານກິມຕື່ມອີກແມ່ນເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນການແຊກແຊງໃນລະດັບສູງ ເພື່ອທັບມ້າງສະພາບການບໍ່ໄປບໍ່ມາດັ່ງກ່າວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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