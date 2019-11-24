ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ບົ່ງບອກວ່າ ການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ກັບພວກກຸ່ມກະບົດຕາລີບານ ໃນອັຟການິສຖານ ແມ່ນກັບຄືນສູ່ເສັ້ນທາງແລ້ວ ແລະໄດ້ປະຕິຍານອີກຄັ້ງນຶ່ງວ່າ ຈະຖອນກອງກຳລັງຂອງອາເມຣິກາ ອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ.
“ທ່ານຮູ້ບໍ່ ພວກເຮົາໄດ້ຖອນກຳລັງລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ. ພວກເຮົາກຳລັງເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງໃນເວລານີ້ ກັບກຸ່ມຕາລີບານ. ຖ້າເບິ່ງວ່າມັນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ” ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງາກນຂ່າວ Fox News ໃນວັນສຸກ ໂດຍການໂທລະສັບເຂົ້າມາ ໃນລາຍການ “Fox and Friends.” ແລະທ່ານທຣຳ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆຕື່ມອີກ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານທຣຳ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກໄດ້ມີການແລກປ່ຽນນັກໂທດກັນເປັນທີ່ສຳເລັດ ໂດຍການປ່ອຍຕົວເປັນອິດສະຫລະ ອາຈານຊາວອາເມຣິກັນ ແລະຊາວອອສເຕຣເລຍ ໃນການແລກປ່ຽນກັບການປ່ອຍຕົວ ພວກນັກໂທດກະບົດ ລະດັບສູງ 3 ຄົນ ໂດຍລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກສະຫະລັດ.
ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໂດຍທົ່ວໄປວ່າ ການປ່ອຍຕົວຊາວອາເມຣິກັນ ທ່ານເຄັບວິນ ຄິງ ແລະ ຊາວອອສເຕຣເລຍ ທ່ານທິມໂມຕີ ວີກສ໌ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບເປັນໂຕປະກັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາ ປີ 2016 ນັ້ນ ອາດນຳໄປສູ່ການກັບຄືນມາເຈລະຈາກັນອີກ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະກຸ່ມຕາລີບານ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ກ່າວຍົກຍ້ອງການປ່ອຍຕົວໂຕປະກັນນັ້ນວ່າ “ຫວັງວ່າ ອັນນີ້ ຈະນຳໄປສູ່ສິ່ງທີ່ດີໆ ກ່ຽວກັບດ້ານສັນຕິພາບ ເຊັ່ນວ່າ ການສະຫງົບເສີກ ທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ຍຸຕິສົງຄາມທີ່ແກ່ຍາວມາດົນນານ.”
ສ່ວນໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທ້າວຊາບີຮູລາ ມູຈາຮີດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນເວລາຖືກຂໍຮ້ອງໃຫ້ສະແດງຄວາມເຫັນ ຕໍ່ຄຳເຫັນຂອງທ່ານທຣຳ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວກ່າວວ່າ “ມັນໄວເກີນໄປທີ່ຈະກ່າວໃນສິ່ງໃດໆ ກ່ຽວກັບອັນນີ້.”