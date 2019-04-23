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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ທີ່​ອອກໝາຍເກາະເອົາ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ທາງ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ເພິ່ນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ພິ​ທີ​ຊອກ​ໄຂ່ ໃນ​ເທດ​ການ​ບຸນ​ອີ​ສ​ເຕີ ໃນ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, 22 ເມ​ສາ 2019.

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ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ເພື່ອ​ກີດ​ກັນ​ຄະ​ນະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ບໍ່ໃຫ້ທຳເຮັດໝາຍເກາະ​ເອກະສານສ່ວນ​ຕົວ​ແລະ​ທຸ​ລະ​ກິດຂອງທ່ານຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ບັນ​ຊີ ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ກັບ​ເລື້ອງ​ການ​ເງິນຂອງທ່ານມາຫຼາຍໆ​ປີ​ນັ້ນ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ ທ່ານ Elijah Cummings ປະ​ທາ​ນ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໄດ້ຊອກ​ຄົ້ນຫາຂໍ້​ມູນ​ການ​ເງິນ 8 ປີ​ຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດ Mazars USA ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳແຕ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແລະ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂອງ​ເພິ່ນ, ອົງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ ແມ່ນ ​ການຮຽກ​ຮ້ອງ “ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ແລະ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້ ບໍ່​ໄດ້ ຍ້ອນ​ວ່າ ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ.”

ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ລະ​ບຸ​ວ່າ “ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ປະ​ສານ​ງານ ແບບ​ສອງ​ພັກ​ຝ່າຍ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ທີ່​ຈະ​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ ສະ​ພາ​ຕ່ຳກັບ​ຫຼົງ​ໄຫຼ ກັບ​ການ​ຊອກ​ຫາ ບາງ​ສິ່ງ​ບາງ​ຢ່າງ ເພື່ອ​ທຳ​ລາຍ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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