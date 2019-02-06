ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ທ​ຣຳ ຂ​ໍ​ຮ້ອງ​ເປັນຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ ສຳ​ລັບ ເງິນ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງ ຢູ່ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຂອງ​ທ່ານ ໃນ​ຕຶກລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ແຄັບ​ປິ​ຕອ​ລ ຮິ​ລ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. 5 ກຸມ​ພາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ໃຊ້​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ໃນ​ຄືນ​ວັນ​ອັງ​
ຄານວານນີ້ ເພື່ອທຳການຜັກດັນຄັ້ງສຸດທ້າຍສຳລັບກຳແພງຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນ
ພາກໃຕ້ຂອງ ສະຫະລັດ, ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນ ກ່ອນສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າອາດເປັນ
ການປິດລັດຖະບານອີກຄັ້ງນຶ່ງ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ຍານ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໃຫ້​ໄດ້, ໂດຍ​
ສັນຍາວ່າ “ມັນຈະເປັນສິ່ງກີດກັ້ນທີ່ສະຫຼາດ, ເປັນຍຸດທະສາດ ແລະ ເປັນເຫຼັກທີ່ສາ
ມາດເບິ່ງຜ່ານໄດ້.” ແຕ່ທ່ານກໍໄດ້ລະເວັ້ນທີ່ຈະປະກາດພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ທຶນມາ ເພື່ອສ້າງກຳແພງດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ກຳ​ແພງ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ສັນ​ຍາ​ຕ່າງ​ໆທີ່​ເປັນ​ສັນ​
ຍາລັກໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງນັ້ນ, ໄດ້ໃຊ້ເວລາສ່ວນຫຼາຍຂອງການກ່າວ
ຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ເວົ້າກ່ຽວກັບ ອັນຕະລາຍຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດ ເມັກຊິ
ໂກ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ກຸ່ມ​ຂອງ​ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ​, ແມ່​ຍິງ ແລະ ເດັກ​ນ້ອຍຍົກ​ຍ້າຍ​
ຖິ່ນຖານວ່າເປັນຜູ້ລ່ວງລະເມີດຢ່າງຮຸນແຮງນັ້ນວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ເຮົາເວົ້າຢູ່ນີ້, ຂະບວນ
ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແມ່ນກຳລັງເດີນທາງມາ ສະຫະລັດ.”

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ທ່ານ ດ້ວຍ​ສາກ​ເບື້ອງຫຼັງ
ອັນໃໝ່: ແລະ ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ຈາກ
ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ທ່ານ ທຣຳ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ
ເວົ້າຢູ່ໃນຫ້ອງໂຖງຂອງສະພາຕ່ຳໃນຕຶກລັດຖະສະພາ ແຄັບປິຕອລ ຂອງ ສະຫະລັດ.

ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ກາງ​ສະ​ໄໝ​
ເມື່ອເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ດ້ວຍພັກຣີພັບບລີກັນເປັນຜູ້ນຳໜ້າໃນສະພາສູງ
ນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບລັດຖະບານທີ່ແຕກແຍກກັນ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການ
ປະຕິບັດໃຊ້ຂໍ້ສະເໜີນະໂຍບາຍຂອງທ່ານ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ໃນ​ອັນ​ທີ່​ປາ​ກົດ​ວ່າ ​ເປັນ​ກາ​ນ​ຮັບ​ຮູ້ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ຄັ້ງ​ໃໝ່​ນັ້ນ,
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເພັ່ງເລັງຄຳປາໄສຂອງທ່ານສ່ວນຫຼາຍ ໃສ່ການຮຽກຮ້ອງເພື່ອຄວາມ
ສາມັກຄີກັນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກການເມືອງ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ໃຫ້​ທ່ານຊາຍ ແລະ ທ່ານ​ຍິງ​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພານີ້ ຈົ່ງເບິ່ງ
ໂອກາດຕ່າງໆຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມສຳເລັດທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດແມ່ນຍັງມີຢູ່
ຕໍ່ໜ້າ. ການເດີນທາງທີ່ເປັນຕາຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາແມ່ນກຳລັງລໍຖ້າຢູ່.”

ແຕ່​ມັນ​ບໍ່​ຊັດ​ເຈນ​ວ່າ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ຈະ​ອ່ອນ​ໄຫວ​ຫຼາຍຊ່ຳ​ໃດ ຕໍ່​ຂໍ້​ຄວາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ ​
ຈາກທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເວົ້າດູຖູກຄົນເປັນປະຈຳ ແລະ ໄດ້ຕັ້ງຊື່ຫຼິ້ນຕ່າງໆ
ໃຫ້ຄູ່ແຂ່ງທາງການເມືອງຂອງທ່ານໃນທວິດເຕີ ແລະ ຜູ້ທີ່ມັກຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນຫ່ວງ
ກ່ຽວກັບ ການເອົາໃຈຖານທາງການເມືອງຂອງທ່ານ ແທນທີ່ຈະເຂົ້າຫາຝ່າຍກົງກັນ
ຂ້າມ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG