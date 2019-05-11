ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເລີ້ມຂັ້ນຕອນການຂຶ້ນພາສີ ຕໍ່ “ສິນຄ້າຂາເຂົ້າທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ທັງໝົດຈາກຈີນ” ທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 300 ຕື້ໂດລາ ອີງຕາມຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດ.
ຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຣດເບີດ ໄລໄທເຊີ ໄດ້ທຳການປະກາດຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນສຸກວານນີ້ ຫຼັງຈາກສະຫະລັດໄດ້ຂຶ້ນພາສີຈາກ 10 ເປັນ 25 ເປີເຊັນ ຕໍ່ສິນຄ້າຂາເຂົ້າຈາກຈີນ ໃນມູນຄ່າ 200 ຕື້ໂດລາ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ລາຍລະອຽດສຳລັບຂັ້ນຕອນ ເພື່ອຂໍຄວາມເຫັນຈາກປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີ ທີ່ຈະເກັບພາສີຕື່ມອີກນັ້ນ ຈະພິມເຜີຍແຜ່ໃນໄວໆນີ້.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກສະຫະລັດແລະຈີນ ໄດ້ສິ້ນສຸດການເຈລະຈາດ້ານການຄ້າຮອບຫລ້າສຸດ ໂດຍບໍ່ມີການປະກາດ ກ່ຽວກັບ ການຕົກລົງກັນໃດໆ.
ທ່ານສຕີເວັນ ມນຸສຈິນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ແລະຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການຄ້າ ທ່ານໂຣເບີດ ໄລໄທເຊີ ໄດ້ພົບປະເປັນເວລາສັ້ນໆໃນວັນສຸກວານນີ້ ກັບຄະນະຜູ້ແທນຈີນ ທີ່ນຳພາໂດຍຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫລິວ ເຫ. ຫຼັງຈາກການເຈລະຈາກັນແລ້ວ ທ່ານມນຸສຈິນ ໄດ້ຖະແຫຼງສັ້ນໆຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ ການປຶກສາຫາລືກັນ ໄດ້ເປັນໄປແບບ “ສ້າງສັນ.”
ຫຼັງຈາກການເຈລະຈາສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກໍໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ຄວາມສຳພັນກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ “ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ” ແລະການປຶກສາຫາລືກັນ “ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ” ແຕ່ການຂຶ້ນພາສີຂອງສະຫະລັດຕໍ່ຈີນ “ອາດຫຼື ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກເລີກເລີຍ.”
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ວານນີ້ ທ່ານທຣຳໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມຈຳນວນນຶ່ງລົງໃນທວີດເຕີ້ ກ່ຽວກັບການເພີ້ມທະວີໃນການເຮັດສົງຄາມການຄ້າກັບຈີນ. ປັກກິ່ງໄດ້ປະກາດທີ່ຈະຕອບໂຕ້ຄືນ ຕໍ່ການຂຶ້ນພາສີຂອງສະຫະລັດ.
“ພວກເຮົາໄດ້ຂາດທຶນ 500 ຕື້ໂດລາຕໍ່ປີມາໄດ້ຫຼາຍໆປີແລ້ວ ໃນການຄ້າແບບປ່ວງບ້າກັບຈີນ. ບໍ່ມີອີກແລ້ວ” ທ່ານທຣຳ ຂຽນຕໍ່ໄປວ່າ ການເຈລະຈາໃນດ້ານການຄ້າກັບຈີນ ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ໃນ “ວິທີແບບເປັນມິດ” ແລະ “ກໍບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຟ້າວ” ເພື່ອບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານການຄ້າຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
ປະທານາທິບໍດີໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ປັກກິ່ງ ໃນມູນຄ່າ 100 ຕື້ໂດລາ ແລະໂດຍໄດ້ຮັບເງິນ ຈາກການເກັບພາສີຫຼາຍກວ່າ 100 ຕື້ໂດລານັ້ນ ສະຫະລັດຈະຊື້ຜະລິດຕະພັນກະເສດຕະກຳ ຈາກພວກພໍ່ໄຮ່ຊາວສວນ ແລະສົ່ງຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ ໄປຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳຕໍ່ປະເທດຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ