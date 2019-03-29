ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ແລະບຸກຄົນອື່ນໆອີກ ແລະຈະໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ພວກນັກກິລາໂອລິມປິກພິເສດ ຫຼືກິລາໂອລິມປິກຄົນພິການ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ເດີ່ນຂອງທຳນຽບຂາວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍໄປເບິ່ງກິລາໂອລິມປິກພິເສດມາແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເຫຼືອເຊື່ອແທ້ໆເລີຍ.”
ກິລາໂອລິມປິກພິເສດ ແມ່ນໃຫ້ໂອກາດແກ່ພວກນັກກິລາທີ່ມີບັນຫາທ້າທາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈ ຢູ່ໃນສະຫະລັດແລະແຫ່ງອື່ນໆ ໄດ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນກິລາແບບດຽວກັບໂອລິມປິກ ແລະການແຂ່ງຂັນອື່ນໆອີກ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ທ່ານນາງແບັດຊີ ດີໂວສ ຊຶ່ງກະຊວງທ່ານນາງເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນດ້ານນີ້ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຖົກຖຽງກັນຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ໃນອາທິດນີ້ ເວລາທ່ານນາງໄດ້ປະກາດວ່າ ຈະຕັດເງິນເກືອບ 18 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບການແຂ່ງຂັນກິລາຕ່າງໆ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ສະເໜີດ້ານງົບປະມານຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ສຳລັບປີ 2020.
ທ່ານນາງດີໂວສ ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນ ການຕັດເງິນດັ່ງກ່າວໂດຍເວົ້າວ່າ ເຖິງແມ່ນທ່ານນາງໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແລະມັກກິລາໂອລິມປິກພິເສດກໍຈິງ ແຕ່ການແຂ່ງຂັນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງໂຄງການລັດຖະບານກາງແລະໄດ້ຮັບເງິນຫຼາຍໆລ້ານໂດລາ ຈາກການບໍລິຈາກ ຂອງພາກເອກກະຊົນ ແລະບໍລິສັດຕ່າງໆ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ລັດຖະບານກາງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ເງິນສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ທຸກໆໂຄງການທີ່ດີໆໄດ້.
ທ່ານນາງດີໂວສ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຮູ້ສຶກ ດີໃຈທີ່ກິລາດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບເງິນສະໜັບສະໜຸນ ແລະທ່ານນາງໄດ້ຕໍ່ສູ້ ເປັນການສ່ວນຕົວ ເພື່ອໃຫ້ເງິນສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ໄປສຳລັບໂຄງການນີ້.
ສະມາຊິກສະພາຈາກທັງສອງພັກການເມືອງ ກ່າວວ່າ ການຕັດເງິນສຳລັບກິລາໂອລິມປິກພິເສດ ຈະບໍ່ຜ່ານສະພາ.
ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລົບລ້າງການໃຫ້ເງິນຂອງລັດຖະບານກາງສຳລັບກິລາໂອລິມປິກພິເສດ ສຳລັບປີ 2019 ແຕ່ໄດ້ຖືກສະພາປະຕິເສດ ກ່ຽວກັບຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວ.
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