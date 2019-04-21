ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ອອກມາໂຈມຕີບັນດາຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃນອະດີດ ແລະ
ປັດຈຸບັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບການສືບສວນສອບສວນຂອງໄອຍະການພິເສດ ທ່ານ ໂຣ
ເບີດ ມັລເລີ, ໂດຍຢືນຢັນວ່າ ເຫດຜົນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບ ທ່ານ
ແລະ ທຳນຽບຂາວນັ້ນແມ່ນ “ບໍ່ມີສາລະ.”
ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກຂຽນດ້ວຍຄວາມໃຈຮ້າຍຫຼາຍຄັ້ງຈາກເມືອງ ພາມ ບີຈ໌, ລັດ ຟລໍຣິດາ
ນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ທີ່ໄດ້ລາຍງານເຫດຜົນຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ທ່ານ ມັລເລີ ກ່ຽວ
ກັບວ່າທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳລາຍ ຫຼື ຄອບງຳການສືບສວນສອບສວນ
ແນວໃດ ແລະ ອະທິບາຍເຖິງທຳນຽບຂາວວ່າ ໄດ້ຕິດໂຣກມາຈາກວັດທະນະທຳການ
ຂີ້ຕົວະ, ຫຼອກລວງ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈຜິດ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ຄຳເວົ້າຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບຂ້າພະເຈົ້າ
ໂດຍຄົນບາງຄົນໃນລາຍງານທ່ານ ມັລເລີ ຜີບ້ານັ້ນ, ທີ່ຖືກຂຽນໂດຍພວກເດໂມແຄຣັດ
ໃຈຮ້າຍ 18 ຄົນທີ່ຊັງຂ້າພະເຈົ້າ, ແມ່ນຖືກປັ້ນແຕ່ງຂຶ້ນມາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງຢ່າງ
ສິ້ນເຊີງ. ທ່ານໄດ້ເວົ້າຕື່ມວ່າ ບາງອັນແມ່ນ “ບໍ່ມີສາລະເລີຍ ແລະ ມີແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນ
ເບິ່ງດີ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ດີ.”
ການໂຈມຕີຕ່າງໆແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມດີໃຈຂອງ ທຳນຽບຂາວ 24 ຊົ່ວໂມງກ່ອນ
ໜ້ານີ້, ເມື່ອທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງການຄົ້ນພົບຂອງລາຍງານນັ້ນວ່າ ເປັນການ
ພົ້ນໂທດຢ່າງສົມບູນ ແລະ ທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານ, ທ່ານນາງ ແຄລລີແອນ ຄອນເວ ໄດ້
ເອີ້ນມັນວ່າ “ເປັນວັນທີ່ດີທີ່ສຸດ” ສຳລັບທີມຂອງທ່ານ ທຣຳ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລືອກຕັ້ງ
ຂອງທ່ານ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ, ອີງຕາມຄົນໃກ້ຊິດທ່ານນັ້ນ, ຮູ້ສຶກປົດ
ປ່ອຍກັບລາຍງານນັ້ນ, ທ່ານຍັງຮູ້ສຶກຖືກຫັກຫຼັງໂດຍຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເບິ່ງເປັນຄົນ
ບໍ່ດີ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າພາຍໃຕ້ຄຳສາບານ ແລະ ຖືກຊີ້ນຳໂດຍທຳນຽບຂາວ
ໃຫ້ຮ່ວມມືກັບທີມຂອງທ່ານ ມັລເລີ ຢ່າງເຕັມທີ່ກໍຕາມ.
ປະຕິກິລິຍາດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນສິ່ງແຕກຕື່ນຫຍັງ ແລະ ແມ່ນສິ່ງທີ່ບັນດາພະນັກງານ
ຢ້ານໃນຫຼາຍວັນກ່ອນລາຍງານຖືກເປີດເຜີຍ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າສົງໄສວ່າທ່ານ ມັລ
ເລີ ຈະບັນລະຍາຍເຖິງການໃຫ້ປາກຄຳຂອງເຂົາເຈົ້າແນວໃດ ແລະ ວ່າລາຍງານດັ່ງ
ກ່າວນັ້ນອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ສາຍພົວພັນຂອງເຂົາເຈົ້າກັບທ່ານ ທຣຳ ແນວ
ໃດ.
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