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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທ​ຣຳ ຕ້ອງ​ຕິ ​ພັກເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ວ່າ "ຕຳ​ຫຼວດ​ສົກ​ກະ​ປົກ" ກ່ອນ​​ໜ້າການ​ພິມເຜີຍ​ແຜ່​ ລາຍງານ ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ

​ປ້າຍ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ການ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຍຸ​ຕິ​ທ​ຳ ທີ່​ເ​ຫັນ​ຢູ່ ຕຶກກະ​ຊວງຍຸ​ຕິ​ທຳ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັ​ດ​ມື້​ອື່ນ​ນີ້ ​ລາຍ​ງານ​ທີ່​ຍາວ​ເກືອບ
400 ໜ້າ ສະ​ບັບ​ທີ່​ມີ​ການ​ລຶບ​ຂໍ້​ຄ​ວາມ​ບາງ​ຕອນອອກຂອງທ່ານ​ໂຣ​ເບີດ ມັ​ລ​ເລີ ​ໄອ​ຍະ
​ການ​ພິ​ເສດ ທີ່ສືບ​ສວນ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ພົວ​ພັນ​ຂອງຣັດ​ເຊ​ຍ ​ໃນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງປີ 2016
ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ໄດ້​ແນ​ໃສ່​ເພື່ອໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແກ່ທ່ານ ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຊະ​ນະ​
ຕຳ​ແໜ່ງປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍ​ດີ.

ຢູ່​ໃນການ​ສືບ​ຕໍ່​ກົດ​ດັນທີ່​ມີ​ມາ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ຕ້ານ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຂອງ​ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ​ນັ້ນ
ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ອ້າງອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານວານນີ້ ທ່ານ​ໄດ້ ພົ້ນ​ຈາກ
​ການກ່າວ​ຫາ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດ ທີ່​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​
ທ່ານ ແລະ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຊົນອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ພວມລໍ​ຖ້າ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ໃນ ການ​ສືບ​ສວນ ຂອງ
​ໄອ​ຍະ​ການ​ມາ​ໄດ້ 22 ເດືອນ​ແລ້ວ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ທ​ຣຳກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່ສົ່ງ​ທາງ​ທວິດ​ເຕີ​ວ່າ “ບໍ່​ມີ​ການ​ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມຄິດ ບໍ່​
ມີ​ການ​ຂັດ​ຂວາງຂະ​ບວນ​ການ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ.”

ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຜູ້​ນຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໂຕ້ແ​ຍ້ງວ່າ “ບັນ​ດາອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ເຫລົ່າ​ນີ້​
ໄດ້​ກະ​ທຳແທ້” ໂດຍ​ຝ່າຍ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ປີ 2016 ຄືທ່ານນາງ​ຮິ​ລ​ລາ​ຣີ ຄ​ລິນ
ຕັນ ​ທີ່ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ພັກ​ເດ​ໂມແຄ​ຣັດ​ແຫ່ງ​ຊາດ
ແລະ ”ພວກ​ຕຳ​ຫຼວດ​ສົກ​ກະ​ປົກ” ​ອັນ​ເປັນ​ຄຳເວົ້າ​ທີ່ບໍ່​ສຸ​ພາບສຳ​ລັບ​ພວກອະ​ດີດຫົວ​ໜ້າ
​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດກົດ​ໝາຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ “ແລ​ະ​ຄົນ​ອື່ນໆ! ສືບ​ສວນ​ພວກ​ນັກ​ສືບ​ສວນ!”

ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ ໄດ້​ສືບ​ສວ​ນ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ທີ່​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​
ວ່າ​ທ່ານ​ທ​ຣ​ຳ ໃນ​ນາມ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໄດ້​ຂັດ​ຂວາງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຍຸ​ຕິ​ທຳຫຼື​ບໍ່ ​ໂດຍ​ພະ​
ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ທັບ​ມ້າງການ​ສືບ​ສວນ. ​ການໂຕ້​ຖຽງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລາຍ​ງານ​ກ່ອນໜ້າ​ການເປີດ​
ເຜີຍນັ້ນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຢ່າງ​ແຜ່ກວ້າງ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ ທ່ານ​ວິ​ລ​ລຽມ ບາ​ ໄດ້​ພິມ​ເ​ຜີຍແຜ່​ບົດສະ​ຫຼຸບ​ສີ່​ໜ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພົບ​
ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ ເມື່ອ​ສາມ​ອາ​ທິດ​ກ່ອນ ​ໂດຍກ່າວ​ວ່າໄອ​ຍ​ະ​ການ​ໄດ້​ລົງ​ຄວາມ​ເຫັນ​
ວ່າ ທ່ານ​ທ​ຣຳ ແລະ​ຄະ​ນະ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ ບໍ່​ໄດ້ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດກັບ​ຣັດ​ເຊຍ
ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໄດ້​ຊະ​ນະ ແຕ່​ວ່າ​ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ຫລຸບ​ໃນ ການ​ລົງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ວ່າ​ ທ່ານ
ທ​ຣຳໄດ້ຂັດຂວາງຂະ​ບວນ​ການ​ຍຸ​ຕິ​ທໍ​າ. ແຕ່ຍ້ອນ ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ ບໍ່​ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ
​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາການ​ຂັດ​ຂວາງຂະ​ບວນ​ການ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ນັ້ນ ທ່ານບ​າ​ ແລະ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຍຸ
​ຕິ​ທຳ ທ່ານ​ຣອດ ໂຣ​ເຊັນ​ສະ​ໄຕ​ນ໌ ຈຶ່ງໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ການກ່າວ​ຫາ​ຕໍ່ທ່ານ​ທ​ຣຳກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ລົງ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ວ່າ ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ “ໄດ້​ຂຽນ​ໂດຍ​ ສະ
​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນ 18 ຄົນຜູ້​ທີ່​ຍັງ​ເປັນ​ພວກກຽດ​ຊັງ​ທ່ານທ​ຣຳ
ແລະ​ພວກສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທ່ານ​ນາງຄ​ລິນ​ຕັນ ​ຄວນຈະເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ສືບ​ລັບ ຄະ​ນະ
​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງໃນປີ 2016 ຂອງ​ຂ້​າ​ພະ​ເຈົ້າ ແລະ​ບຸກ​ຄົນ​ອື່ນໆຜູ້​ທີ່​ເສກ​ສັນ​ປັ້ນ​ແຕ່ງໃນ
ການ​ຕົໍວະ​ຕົ້ມ​ຫຼອກ​ລວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ຣັດ​ເຊຍທັງ​ໝົດ. ໃນ​ເມື່ອ​ວ່າ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ສົ​ມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​
ຄິດ​ແລ້ວ ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ສືບ​ສວນ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ! ​ຈົ່ງຕອບ​ມາ ພວກ​ຕຳ​ຫຼວດ​ສົກ​ກະ
​ປົກ ພວກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ແລະ​ຮິ​ລ​ລາ​ຣີ ທີ່​ສໍ້​ໂກງ!”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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