ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລົງນາມໃນຮ່າງກົດໝາຍການລົງໂທດ
ທີ່ີທ່ານໄດ້ປະກາດໄປວ່າ ຍັງມີ “ການຂາດຕົກບົກຜ່ອງທີ່ສຳຄັນ” ພ້ອມທັງ “ມີຂໍ້ຄວາມ
ທີ່ຂັດແຍ້ງກັບລັດຖະທຳມະນູນຢ່າງຈະແຈ້ງ.”
ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ວ່ານີ້ ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະລົງໂທດຕໍ່ Moscow ໃນການເຂົ້າແຊກແຊງ
ໃນການເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດ ເມື່ອປີກາຍນີ້ ໄດ້ທຳການລົງໂທດໃຫມ່ຕື່ມອີກຕໍ່ຣັດເຊຍ
ພ້ອມທັງອີຣ່ານ ແລະເກົາຫຼີເໜືອນຳ. ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຈຳກັດອຳນາດຂອງປະທານາທິບໍດີ
ບໍ່ໃຫ້ຍົກເລີກການລົງໂທດຕ່າງໆ ໂດຍປາດສະຈາກການປຶກສາກັບລັດຖະສະພາເສຍກ່ອນ.
“ໂດຍຈຳກັດຄວາມສາມາດໃນການປັບປ່ຽນທ່າທີຂອງຝ່າຍບໍລິຫານ, ຮ່າງກົດໝາຍ
ທີ່ວ່ານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນການຍາກຂຶ້ນ ສຳຫຼັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທີ່ຈະເຮັດຂໍ້
ຕົກລົງທີ່ດີສຳຫຼັບຊາວອາເມຣິກັນ, ແລະຈະເຮັດໃຫ້ຈີນ ຣັດເຊຍ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ
ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມກັນຂຶ້ນຕື່ມ,” ນັ້ນແມ່ນນຶ່ງໃນຄຳຖະແຫຼງການຂອງຂອງທ່ານທຣຳສອງສະບັບ ທີ່ທຳນຽບຂາວໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ເຊີນຊົມ: ທຳນຽບຂາວປະຕິເສດວ່າ ທ່ານທຣຳ ບໍ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ລົງນາມໃນການລົງ
ໂທດຣັດເຊຍ
“ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະມີບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກປານໃດກໍຕາມ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍລົງນາມໃນຮ່າງ
ກົດໝາຍນີ້ ເພື່ອເຫັນແກ່ຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນຂອງປະເທດ,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າ
ໃນຖະແຫຼງການຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້. “ນັບຕັ້ງແຕ່ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ໄດ້ຖືກ
ນຳສະເໜີຕອນທຳອິດນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ລັດຖະສະພາ ກ່ຽວກັບວ່າ ມັນມີຫຼາຍໆວິທີທາງ ທີ່ຈະເຮັດແບບບໍ່ຖືກວິທີທີ່ກ້າວກ່າຍຕໍ່
ອຳນາດຂອງຝ່າຍບໍລິຫານ, ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດອາເມຣິກັນທັງຫຼາຍຢູ່ໃນທ່າເສຍປຽບ
ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງພັນທະມິດ ໃນຢູໂຣບຂອງພວກ
ເຮົາ.”
ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້ລົງນາມໄປນັ້ນ ຍັງໄດ້ມີການກ່າວເຖິງ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ
ອີກສະບັບນຶ່ງຂອງທຳນຽບຂາວວ່າເປັນການສົ່ງ “ຄຳເຕືອນຢ່າງຈະແຈ້ງຕໍ່ອີຣ່ານ
ແລະເກົາຫຼີເໜືອວ່າ ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນແມ່ນຈະບໍ່ຍອມຮັບເອົາການປະພຶດ
ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງຂອງພວກເຂົາ.” ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ
“ອາເມຣິກາ ຍັງຈະສືບຕໍ່ປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບເພື່ອນມິດ ແລະພັນທະມິດ
ຂອງພວກເຮົາ ເບິ່ງກິດຈະກຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງປະເທດພວກນັ້ນ.”
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີປະຕິກິລິຍາໃດໆຈາກເກົາຫຼີເໜືອເທື່ອ. ມີການອ້າງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່
ອາວຸໂສຂອງລັດຖະບານ Tehran ທີ່ກ່າວວ່າ ການລົງໂທດອັນໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ
ແມ່ນລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານນິວເຄລຍ ທີ່ອີຣ່ານໄດ້ເຊັນກັບສະຫະລັດ ແລະບັນດາ
ປະເທດມະຫາອຳນາດໂລກ ເມື່ອສອງປີກ່ອນແລ້ວ ແລະຍັງຈະມີການຕອບໂຕ້ຈາກ
ພວກຜູ້ນຳອີຣ່ານ “ໃນວິທີທີ່ເໝາະສົມແລະສົມສ່ວນກັນ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຣັດເຊຍ ທ່ານ Dmitry Medvedev ໄດ້ກ່າວວ່າ ກົດໝາຍໃໝ່
ສະຫະລັດ ແມ່ນເທົ່າກັບເປັນ “ການເຮັດສົງ ຄາມການຄ້າ ຢ່າງເຕັມທີ່,” ແລະລັດ
ຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໃນ Moscow ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈະມີການເອົາມາດຕະການ
ຕອບໂຕ້ຕໍ່ສະຫະລັດ ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະນອກເໜືອໄປກວ່າ ຄຳສັ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ
Vladimir Putin 3 ມື້ ກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ຕັດຈຳນວນ ພະນັກງານການທູດຂອງສະຫະລັດ
ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງຣັດເຊຍ ລົງ.
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