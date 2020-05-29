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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣຳ ລົງນາມໃນດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ ເພື່ອພະຍາຍາມ ຄວບຄຸມສື່ສັງຄົມ ໃຫ້ເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວຖະແຫລງ ຢູ່ໃນຫ້ອງການຮູບຊົງໄຂ່ ຫຼື Oval Office ຂອງທຳນຽບຂາວ, ເມື່ອວັນພະຫັດ ທີ 28 ພຶດສະພາ 2020, ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລົງນາມ ໃນດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານສະບັບນຶ່ງ ເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເປັນການແນໃສ່ເພື່ອຄວບຄຸມພວກສື່ສັງຄົມຕ່າງໆ ເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນດານັກວິເຄາະທັງຫຼາຍ ບໍ່ເຊື່ອວ່າ ມັນຈະລອດການກວດສອບທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້ຫຼືບໍ່.

ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ມາດຕະການຂອງທ່ານນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອ “ປົກປ້ອງ ແລະຮັກສາສິດເສລີພາບໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນ.”

ທ່ານທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນຫ້ອງການຮູບຊົງໄຂ່ຂອງທຳນຽບຂາວ ຫລື Oval Office ນັ້ນວ່າ ບັນດາບໍລິສັດສື່ສັງຄົມທັງຫຼາຍ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ “ມີເຄື່ອງກຳບັງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ມີເຄື່ອງກຳບັງນັ້ນແລ້ວ” ອັນເປັນຜົນມາຈາກດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານຂອງທ່ານ.

ບໍລິສັດ ທວີດເຕີ້ ໄດ້ອອກຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ກ່າວວ່າ “ຄຳສັ່ງຝ່າຍບໍລິຫານນີ້ ແມ່ນການສະແດງເຖິງປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ ແລະແນວທາງໃນການເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນເລື້ອງການເມືອງຕໍ່ກົດໝາຍທີ່ສຳຄັນ…ທີ່ເປັນຄວາມພະຍາຍາມພຽງຝ່າຍດຽວຈະຄ່ອຍໆລົບລ້າງມັນໄປ ຊຶ່ງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການສະແດງອອກຄວາມຄິດເຫັນທາງອອນໄລນ໌ ແລະເສລີພາບທາງອິນເຕີແນັດ ໃນອະນາຄົດ.

ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄະນະກຳມາທິການດ້ານຄົມມະນາຄົມຂອງລັດຖະບານກາງໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສື່ສານທີ່ເໝາະສົມ ຊຶ່ງໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ໄດ້ຍົກເວັ້ນ ແກ່ບໍລິສັດອອນໄລນ໌ທັງຫຼາຍ ຈາກການຮັບຜິດຊອບໃດໆ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອຫາຂອງພວກຜູ້ຊົມໃຊ້. ມັນຍັງຊີ້ນຳແກ່ຫ້ອງການດ້ານຍຸດທະສາດທາງດີຈີຕອລຂອງທຳນຽບຂາວໃຫ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າໃນການເກັບກຳການຟ້ອງຮ້ອງກ່ຽວກັບການກວດກາທາງອອນໄລນ໌ແລະໃຫ້ຍື່ນການຟ້ອງຮ້ອງເຫຼົ່ານີ້ໄປໃຫ້ຄະະນະກຳມາທິການການຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງແລະກະຊວງຍຸຕິທຳ.

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູ່ໃນຫ້ອງການຂອງທ່ານ ໄດ້ກ່າວປະນາມພວກບໍລິສັດສື່ສັງຄົມວ່າ ກາຍເປັນຜູມີອິດທິພົນຫຼາຍຂຶ້ນ ກວ່າພວກໜັງສືພິມແລະພວກອອກອາກາດທັງຫຼາຍ.

ທ່ານທຣຳ ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດປ່ອຍໃຫ້ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ. ມັນບໍ່ເປັນທຳແທ້ໆ.”

ຄວາມໂມໂຫໂທໂສຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນແນ່ໃສ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ບໍລິ ສັດທວີດເຕີ້ ຊຶ່ງເມື່ອຕົ້ນສັບປະດານີ້ ໄດ້ລົງຄຳເຕືອນ ກ່ຽວກັບການກວດຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕໍ່ຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ສອງຄັ້ງ ຂອງທ່ານທຣຳ.

ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວເຖິງບໍລິສັດທວີດເຕີ້ວ່າ “ຖ້າມັນສາມາດທີ່ຈະຖືກປິດລົງໄດ້ ທາງດ້ານກົດໝາຍແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະເຮັດ”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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