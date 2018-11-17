ສະຫະລັດພວມດຳເນີນການຕໍ່ໄປໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້ ຈາກ ຕ່າງປະເທດແລະກຸ່ມອາຊະຍາກອນຕ່າງໆ.
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລົງນາມ ໃນຮ່າງກົດໝາຍສ້າງຕັ້ງອົງການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານໄຊເບີ້ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ CISA ທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ. ອົງການໃໝ່ດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຊ່ວຍປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງລະບົບທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ນັບແຕ່ລະບົບສາຍໄຟຟ້າ ຂອງປະເທດ ໄປຫາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນການເລືອກຕັ້ງ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວໃນພິທີ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທຳນຽບຂາວ ຊຶ່ງມີລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງເຄີຣສເຈັນ ນຽລສັນແລະສະມາຊິກສະພາຈຳນວນນຶ່ງໄປຮ່ວມ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດຢູ່ໃນເວລານີ້.”
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ໃນທຸກມື້ນີ້ ພວກສັດຕູຂອງອາເມຣິກາກຳລັງທົດສອບລະບົບປ້ອງກັນທາງດ້ານໄຊເບີ້ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຂົາພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ ສວຍໃຊ້ບັນດາບໍລິສັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ ແລະບ່ອນທຳລາຍ ຕໍ່ແນວທາງການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາທັງໝົດ ແລະພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ອົງການທີ່ຫາກໍສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມານີ້ ຈະຈັດຕັ້ງລະບຽບການໃໝ່ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໃນຫຼາຍໆຂົງເຂດ ແລະຈະຍື່ນມືໄປຫາບັນດາບໍລິສັດເອກກະຊົນ ແລະອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກອບເຂົ້າເປັນພາກສ່ວນສຳຄັນທາງດ້ານເທັກນິກແລະກະດູກສັນຫຼັງຂອງປະເທດ.
ຫຼາຍໆຄົນກ່າວວ່າ ການສ້າງຕັ້ງອົງໃໝ່ນີ້ ຄວນມີມາແຕ່ດົນແລ້ວ.
ທ່ານນາງນຽລສັນ ກ່າວໃນເວລາຕໍ່ມາ ເມື່ອວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍໄດ້ຊົມເຊີຍການສ້າງຕັ້ງອົງການໃໝ່ ຢູ່ໃນຄຳປາໄສຕໍ່ສະພາການຄ້າສະຫະລັດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນວ່າ “ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນຢູ່ໃນທຸກມື້ນີ້ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະສັດຕູຂອງພວກເຮົາແມ່ນປັບໂຕຢູ່ເລື້ອຍໆ.”
ທ່ານນາງນຽລສັນ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າຣັດເຊຍ ເກົາຫຼີເໜືອ ອີຣ່ານ ແລະຈີນ ຕ່າງກໍໄດ້ພະຍາຍາມໃນໄລຍະຍາວເພື່ອບັນທອນພື້ນຖ່ານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນໆຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກລົບກວນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນທຸກໆພາກສ່ວນຂອງເສດຖະກິດແລະອຸດສາຫະກຳ ຢູ່ໃນຫຼາຍໆທະວີບນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ສົມມຸດຖານ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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