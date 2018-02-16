ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃຫ້ສັນຍາວ່າ ຈະ
"ຈັດການກັບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກດ້ານສຸຂະພາບທາງຈິດໃຈ," ແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມປອດ
ໄພຢູ່ໃນໂຮງຮຽນແມ່ນ "ເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງພວກເຮົາ." ແຕ່ທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້
ພວກສະໜັບສະໜຸນ ໃຫ້ມີການຄວບຄຸມປືນທີ່ອຽງຊ້າຍບໍ່ພໍໃຈ ເພາະທ່ານບໍ່ໄດ້ກ່າວ
ເຖິງບັນຫາໃນເວລາທີ່ກ່າວຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ການສັງຫານໝູ່ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນອາເມຣິກັນໃນ
ຄັ້ງຫລ້າສຸດນີ້.
ນຶ່ງວັນພາຍຫລັງທີ່ຊາຍອາຍຸ 19 ປີຄົນນຶ່ງໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 17 ຄົນ ດ້ວຍປືນເຄິ່ງ
ອັດຕະໂນມັດທີ່ມີພະລັງສູງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍມາໂຈຣີ ສະຕອນແມນ ດັກ
ກຣາສ (Marjory Stoneman Douglas) ໃນເຂດເມືອງໂບຣວາດ (Broward), ລັດ
ຟລໍຣີດາ, ນັ້ນ ທ່ານທຣໍາໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງ "ປະເທດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ." ທ່ານຍັງໄດ້ປະກາດອີກວ່າ ທ່ານຈະໄປຢ້ຽມ ຢາມປະຊາຄົມ
Parkland ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆກັບເຂດອະນຸລັກ Everglades ຂອງລັດຟລໍຣິດາ ໃນໄວໆນີ້ ເພື່ອ
ໄປພົບກັບຄອບຄົວຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ.
ໃນການໃຊ້ພາກສ່ວນນຶ່ງໃນການກ່າວຄໍາປາໃສແບບສັ້ນໆ ຕໍ່ປວງຊົນ ໂດຍຜ່ານທາງ
ໂທລະພາບ ທີ່ “ແນໃສ່ບັນດາເດັກນ້ອຍໃນອາເມຣິກາ” ນັ້ນ ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້
ບອກພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ "ຖ້າທ່ານຫາກຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ໃຫ້ຫັນໜ້າໄປຫາ
ນາຍຄູ, ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ໄປຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼືຜູ້ນຳທາງສາສະໜາ."
ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນທັງຫລາຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອປ່ຽນແປງວັດທະ
ນະທໍາໃຫ້ກາຍເປັນວັດທະນະທໍາ "ທີ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງການເກີດມາເປັນຄົນ, ທີ່ສ້າງໃຫ້
ມີຄວາມຜູກພັນກັນລະຫວ່າງມະນຸດຢ່າງເລິກເຊິ່ງແລະມີຄວາມໝາຍ ແລະທີ່ຫັນເອົາ
ເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຮຽນ ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານ ໄປເປັນເພື່ອນ ແລະເພື່ອນຢູ່ໃກ້ບ້ານດຽວກັນ."
ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານທຣໍາໄດ້ກ່າວຈົບລົງ, ນັກຂ່າວຜູ້ນຶ່ງຊຶ່ງຢູ່ໃນຈໍານວນນັກຂ່າວບໍ່ພໍເທົ່າໃດ
ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງການທູດຂອງທໍານຽບຂາວເພື່ອເບິ່ງການກ່າວ
ຄໍາປາໄສຂອງທ່ານນັ້ນ ຖາມທ່ານວ່າ "ທ່ານຈະເຮັດອັນໃດອັນນຶ່ງບໍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງປືນ?"
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງພວກສະໜັບສະໜຸນຫຼັກຫຼາຍໆຄົນ ຄິດວ່າການມີປືນໄດ້ແບບ
ບໍ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ ແມ່ນສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທໍາມະນູນນັ້ນ ໄດ້ຍ່າງອອກຈາກ
ຫ້ອງໄປ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕອບຄໍາຖາມແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ. ແຕ່ວ່າ ຄວາມມິດງຽບຂອງທ່ານ ບໍ່
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຖົກຖຽງກັນກ່ຽວກັບກົດໝາຍໃນການຖືປືນຂອງອາເມຣິກາ ທີ່ນອງນັນຂຶ້ນພາຍຫລັງທີ່ມີການສັງຫານໝູ່ທຸກເທື່ອນັ້ນ ສະຫງົບງຽບລົງໄດ້. ໃນຮອບນຶ່ງທົດສະວັດ
ຜ່ານມາ ມີການໂຈມຕີ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງແບບນັ້ນ 19 ຄັ້ງແລ້ວ.
ທ່ານ ໄມໂຄລ ສະມິດທ໌ (Michael Smith) II, ນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ ທີ່
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ New America ທີ່ເປັນສະຖາບັນລວມຂອງສອງພັກກ່າວຕໍ່ VOA
ວ່າ "ນີ້ເປັນໂອກາດດີ ທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຈະເລີ້ມການສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມ
ຕ້ອງການ ປ່ຽນລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ກໍານົດວ່າ ອົງການລັດຖະບານກາງ ແລະເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນາບຂູ່ທີ່ບຸກຄົນທີ່ມີບັນຫາອາດສ້າງຂຶ້ນຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງສ່ວນລວມ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ພາດ
ໂອກາດດັ່ງກ່າວໄປ."
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