ຜູ້ພິພາກສາຂູ່ ທ່ານ ທຣໍາ ດ້ວຍການຂັບໄລ່ອອກຈາກ ການພິຈາລະນາຄະດີ ກ່ຽວກັບການໝິ່ນປະໝາດ

ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງໃນນະຄອນນິວຢອກ, ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຂັບໄລ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ອອກຈາກການພິຈາລະນາຄະດີທາງແພ່ງ ລຸນຫຼັງທ່ານກ່າວສະແດງຄໍາເຫັນທີ່ດູຖູກກ່ຽວກັບຄໍາໃຫ້ການຕໍ່ຜູ້ກ່າວຫາທ່ານ, ນັກຂຽນ ອີ ຈີນ ຄາໂຣລ (E. Jean Carroll).
ນາງ ຄາໂຣລ ກໍາລັງສະແຫວງຫາຄວາມເສຍຫາຍຈາກ ທ່ານທຣໍາ, ຜູ້ທີ່ນາງກ່າວຫາວ່າ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີນາງລຸນຫຼັງທີ່ນາງກ່າວຫາທ່ານທຣໍາ ວ່າລ່ວງລະ ເມີດທາງເພດນາງ ເມື່ອຫຼາຍສິບປີກ່ອນ.
ຜູ້ພິພາກສາ ທ່ານເລວິສ ຄັບແລນ (Lewis Kaplan) ບອກ ທ່ານທຣໍາ ວ່າ ສິດທິຂອງທ່ານໃນການພິຈາລະນາຄະດີຈະຖືກຖອນຄືນ ຖ້າທ່ານຍັງສືບຕໍ່ບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄໍາເຕືອນ ເພື່ອຮັກສາການສະແດງຄໍາເຫັນຂອງທ່ານຕໍ່ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານໃຫ້ງຽບລົງ ແລະບໍ່ໃຫ້ຄະນະຕຸລາການທີ່ມີສະມາຊິກ 9 ຄົນນັ້ນ ໄດ້ຍິນອີກ.
ແຕ່ ຫຼັງຈາກການເຕືອນໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ທະນາຍຄວາມຂອງນາງຄາໂຣລ ກ່າວວ່າ ຍັງສາມາດໄດ້ຍິນ ການໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຂອງ ທ່ານທຣໍາ ກັບທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານຢູ່, ລວມທັງຄໍາວ່າ "ມັນເປັນການຊອກຫາຄວາມຜິດ" ແລະ " ອີຫຼີແລ້ວມັນເປັນການຫຼອກລວງ."
ຫຼັງຈາກການອະນຸຍາດໃຫ້ຄະນະຕຸລາການໄປຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ, ທ່ານ ຄັບແລນ ກ່າວວ່າ "ທ່ານ ທຣໍາ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາ ຍົກເລີກທ່ານອອກຈາກການພິຈາລະນາຄະດີ. ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ທ່ານອາດຈະກະຕືລື້ລົ້ນ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດແບບນັ້ນ."
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