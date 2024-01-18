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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້ພິພາກສາຂູ່ ທ່ານ ທຣໍາ ດ້ວຍການຂັບໄລ່ອອກຈາກ ການພິຈາລະນາຄະດີ ກ່ຽວກັບການໝິ່ນປະໝາດ

ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ອອກຈາກອາພາດທ໌ເມັນຂອງທ່ານໃນລັດນິວຢອກ, ວັນທີ 17 ມັງກອນ 2024, ເຊິ່ງວາງແຜນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການພິຈາລະນາຄະດີແພ່ງ ກ່ຽວກັບການໝິ່ນປະໝາດບັນນາທິການຄົນນຶ່ງ ທີ່ກ່າວອ້າງວ່າ ທ່ານລ່ວງລະເມີດທາງເພດນາງ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງໃນຮ້ານຄ້າແຫ່ງນຶ່ງ ເມື່ອຊຸມປີ 1990.
ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ອອກຈາກອາພາດທ໌ເມັນຂອງທ່ານໃນລັດນິວຢອກ, ວັນທີ 17 ມັງກອນ 2024, ເຊິ່ງວາງແຜນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການພິຈາລະນາຄະດີແພ່ງ ກ່ຽວກັບການໝິ່ນປະໝາດບັນນາທິການຄົນນຶ່ງ ທີ່ກ່າວອ້າງວ່າ ທ່ານລ່ວງລະເມີດທາງເພດນາງ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງໃນຮ້ານຄ້າແຫ່ງນຶ່ງ ເມື່ອຊຸມປີ 1990.

ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງໃນນະຄອນນິວຢອກ, ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຂັບໄລ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ອອກຈາກການພິຈາລະນາຄະດີທາງແພ່ງ ລຸນຫຼັງທ່ານກ່າວສະແດງຄໍາເຫັນທີ່ດູຖູກກ່ຽວກັບຄໍາໃຫ້ການຕໍ່ຜູ້ກ່າວຫາທ່ານ, ນັກຂຽນ ອີ ຈີນ ຄາໂຣລ (E. Jean Carroll).

ນາງ ຄາໂຣລ ກໍາລັງສະແຫວງຫາຄວາມເສຍຫາຍຈາກ ທ່ານທຣໍາ, ຜູ້ທີ່ນາງກ່າວ​ຫາວ່າ ​ໃສ່​ຮ້າຍ​ປ້າຍ​ສີນາງລຸນຫຼັງທີ່ນາງກ່າວຫາທ່ານທຣໍາ ວ່າລ່ວງລະ ເມີດທາງເພດນາງ ເມື່ອຫຼາຍສິບປີກ່ອນ.

ຜູ້ພິພາກສາ ທ່ານເລວິສ ຄັບ​ແລນ (Lewis Kaplan) ບອກ ທ່ານທຣໍາ ວ່າ ສິດທິຂອງທ່ານໃນການພິຈາລະນາຄະດີຈະຖືກຖອນຄືນ ຖ້າທ່ານຍັງສືບຕໍ່ບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄໍາເຕືອນ ເພື່ອຮັກສາການສະແດງຄໍາເຫັນຂອງທ່ານຕໍ່ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານໃຫ້ງຽບລົງ ແລະບໍ່ໃຫ້ຄະນະຕຸລາການທີ່ມີສະມາຊິກ 9 ຄົນນັ້ນ ໄດ້ຍິນອີກ.

ອີ ຈີນ ຄາໂຣລ ເດີນທາງມາເຖິງສານລັດຖະບານກາງໃນແມນຮັດຕັນ, ລັດນິວຢອກ, ວັນທີ 17 ມັງກອນ 2024.
ອີ ຈີນ ຄາໂຣລ ເດີນທາງມາເຖິງສານລັດຖະບານກາງໃນແມນຮັດຕັນ, ລັດນິວຢອກ, ວັນທີ 17 ມັງກອນ 2024.

ແຕ່ ຫຼັງຈາກການເຕືອນໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ທະນາຍຄວາມຂອງນາງຄາໂຣລ ກ່າວວ່າ ຍັງສາມາດໄດ້ຍິນ ການໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຂອງ ທ່ານທຣໍາ ກັບທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານຢູ່, ລວມທັງຄໍາວ່າ "ມັນເປັນການຊອກ​ຫາ​ຄວາມ​ຜິດ" ແລະ " ອີຫຼີ​ແລ້ວ​ມັນ​ເປັນ​ການ​ຫຼອກ​ລວງ."

ຫຼັງຈາກການອະນຸຍາດ​ໃຫ້ຄະນະຕຸລາການ​ໄປຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ, ທ່ານ ຄັບ​ແລນ ກ່າວວ່າ "ທ່ານ ທຣໍາ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາ ຍົກເລີກທ່ານອອກຈາກການພິຈາລະນາຄະດີ. ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ທ່ານອາດຈະກະຕືລື້ລົ້ນ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດແບບນັ້ນ."

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