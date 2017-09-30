ທ່າມກາງ ຄວາມພ່າຍແພ້ ປ. ທຣຳ ຍັງກະຕື ລືລົ້ນ ຊຸກຍູ້ ການປະຕິຮູບພາສີ

ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ມ້ວນທ້າຍສັບປະດາຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງການ
ເມືອງດ້ວຍການຊຸກຍູ້ສຸດຂີດເພື່ອໃຫ້ມີການປະຕິຮູບທາງດ້ານພາສີໃນວັນສຸກວານນີ້.
ໃນຄຳປາໄສຕໍ່ ສະມາຄົມຜູ້ຜະລິດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ທ່ານທຣຳໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນ
ສັນຍາທີ່ຈະທຳການຫຼຸດພາສີ “ຂະໜາດໃຫຍ່ ຢ່າງສວຍງາມ ມະຫຶມາ ແລະໃຫຍ່ສຸດ
ເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ ໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານທຣຳ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເບິ່ງໄປໜ້າຜ່ານບັນຫາກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບໃນ
ການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະຜົນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາສູງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກຣີ
ພັບບລີກັນທີ່ລັດອາລາບາມາບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ຜູ້ສະໝັກທີ່
ເສຍໄຊ. ປະທານາທິບໍດີ ແລະ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ຍັງໄດ້ເປັນຝ່າຍຮັບ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມພະຍາຍາຍາມໃນການຟື້ນໂຕຈາກລົມພາຍຸເຮີຣິເຄນທີ່ Peurto Rico.
ສະມາຊິກສະພາສູງບໍ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບແຜນການຍົກເລີກແລະທົດແທນ
ປະກັນໄພສຸຂະພາບ Obamacare ຫລັງຈາກເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີ
ຄະແນນສຽງພຽງພໍເພື່ອຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ທັງນີ້ກໍຍ້ອນສະມາຊິກພັກຣີ
ພັບບລີກັນຈຳນວນນຶ່ງ ບໍ່ຍອມລົງຄະແນນສຽງໃຫ້.
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ສະແດງຄວາມໂລ່ງໃຈ ທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເອົາຊະນະ
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຢາກຈະຍົກເລີກປະກັນໄພສຸຂະພາບ ທີ່ເປັນລາຍເຊັນ ຂອງອະ
ດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ.
ຜູ້ນຳຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນສະພາສູງ ທ່ານ Chuck Schumer ກ່າວຕໍ່ພວກນັກ
ຂ່າວທີ່ຕຶກລັດຖະສະພາວ່າ “ເຫດຜົນທີ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ບໍ່ຜ່ານກໍຍ້ອນວ່າຊາວ
ອາເມຣິກັນຫລາຍລ້ານຄົນ ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເປັນແບບນັ້ນ.”
ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນ ອະດີດຜູ້ພິພາກສາ Roy Moore ທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນນິຍົມແນວທາງ
ເດີມຈັດ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງງ່າຍດາຍໃນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາສູງຂັ້ນຕົ້ນ
ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ລັດອາລາບາມາໂດຍເອົາຊະນະສະມາຊິກສະພາສູງ Luther
Strange ທີ່ທ່ານທຣຳ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ.
ທ່ານ Moore ກ່າວໃນຄຳປາໄສ ສະຫລອງໄຊຊະນະ ຂອງທ່ານວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້
ຖືກສົ່ງມາທີ່ໂລກເປັນເວລາສັ້ນໆ ແລະໃນເວລາສັ້ນໆນັ້ນ ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ
ກໍແມ່ນຮັບໃຊ້ພະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່.”
ຜ່ານມາ ທ່ານ Moore ໄດ້ກ່າວເຖິງຫລາຍໆເລື່ອງ ທີ່ເປັນຂ່າວນອງນັນ ແຕ່ທ່ານກໍ
ຄາດວ່າ ຈະເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໃນການແຂ່ງຂັນ ກັບຜູ້ສະໝັກ ຂອງພັກເດໂມ
ແຄຣັດ ທ່ານ Doug Jones ໃນການເລືອກຕັ້ງຊຶ່ງຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ທັນວາປີນີ້.
ທ່ານທຣຳໄດ້ໄປປາກົດຕົວ ຮ່ວມກັບທ່ານ Strange ນຶ່ງອາທິດກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນການ
ໂຮມຊຸມນຸມທີ່ລັດອາລາບາມາ ແຕ່ພວກນັກວິເຄາະບາງຄົນເວົ້າວ່າຈິດໃຈຂອງທ່ານ
ແມ່ນບໍ່ປາກົດວ່າຢູ່ທີ່ນັ້ນເລີຍ.
ໃນບົດຂຽນ ລົງໜັງສືພິມ Wall Street Journal ທ່ານ Karl Rove ອະດີດຫົວໜ້າ
ຍຸດທະສາດການເມືອງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ George W. Bush ເຕືອນວ່າ “ການ
ແຂ່ງຂັນໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ທີ່ດຸເດືອດຂອງພັກຣີພັບບລີກັນໃນປີໜ້າ” ຈະເຮັດ
ໃຫ້ເງິນທຶນ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນໝົດໄປ ຊຶ່ງ “ອາດຈະ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍຈະຖືກ ນຳໄປ
ໃຊ້ເພື່ອເອົາຊະນະພັກເດໂມແຄຣັດ.”
ທ່ານ Rove ກ່າວຕື່ມວ່າ ຄວາມລົ້ມແຫຼວເທື່ອຫລ້າສຸດກ່ຽວກັບການຍົກເລີກປະກັນ
ໄພສຸຂະພາບມີແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຈັບຊ້ຳຂອງພັກຣີພັບບລີກັນເລິກລົງກວ່າເກົ່າ
ກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝແລະການຮັບຜ່ານການປະຕິຮູບພາສີແມ່ນເປັນ
ສິ່ງ “ຈຳເປັນທີ່ສຸດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ