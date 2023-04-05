ອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວວ່າ ທ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ໃນສານຂອງລັດນິວຢອກ ທີ່ກ່າວຫາທ່ານວ່າມີຄວາມຜິດ 34 ກະທົງ ໃນການປອມແປງບັນທຶກທຸລະກິດ ໃນການກະທຳຜິດທີ່ບໍ່ເຈາະຈົງ ທີ່ໄດ້ບັນລະຍາຍໂດຍບັນດາໄອຍະການ ວ່າເປັນການປົກປິດ ການຈ່າຍເງິນປິດປາກໃຫ້ດາຣາໂປ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊະນະການເປັນປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 2016.
ໃນກໍລະນີການກະທຳຄວາມຜິດເທື່ອທຳອິດທີ່ບໍ່ມີມາກ່ອນຕໍ່ຜູ້ນຳໃນປັດຈຸບັນຫລືອະດີດຂອງສະຫະລັດ ທະນາຍຄວາມປະຈຳເຂດແມນຮັດຕັນ ທ່ານອາລວິນ ແບຣກ ຢູ່ໃນ “ຖະແຫລງການຄວາມຈິງ” ຕິດຕາມດ້ວຍການກ່າວຫາວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ປອມແປງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ບັນທຶກທຸລະກິດນິວຢອກ ເພື່ອປົກປິດການກະທຳຄວາມຜິດ ທີ່ຊຸກເຊື່ອງຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍຈາກ ການລົງຄະແນນສຽງສາທາລະນະ ລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2016.
ພາກສ່ວນຂອງແຜນການ ອີງຕາມຖະແຫລງການທີ່ຕິດຕາມມາ ທ່ານທຣຳ ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ວາງແຜນຈ່າຍເງິນ 130,000 ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ດາຣາສະແດງຮູບເງົາໂປ້ ນາງສະຕອມມີ ດານຽລສ໌ ພຽງແຕ່ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອປິດປາກນາງ ກ່ຽວກັບນາງອ້າງວ່າ ໄດ້ໃຊ້ເວລາສ່ວນໂຕ ຢູ່ນຳກັນນຶ່ງຄືນກັບທ່ານທຣຳ ເມື່ອສິບປີທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານທຣຳໄດ້ປະຕິເສດການມີເພດສຳພັນມາໂດຍຕະຫຼອດ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການຈ່າຍເງິນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການກ່າວຫາຈັບກຸມດ້ວຍການຊັກຊວນຂອງທ່ານທຣຳ ບັນດາພັນທະມິດການເມືອງຢູ່ບໍລິສັດສື່ມ່ວນຊົນ (American Media Inc) ຜູ້ພິມເຜີຍແຜ່ຂອງຕະຫລາດໃຫຍ່ທາບລອຍ National Enquirer ທີ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນ 150,000 ໂດລາ ແກ່ນາງແຄຣັນ ແມັກດູໂກລ ທີ່ເປັນນາງແບບຂອງນິຕິຍະສານ Playboy ປະຈຳປີ 1998 ເພື່ອຊື້ບັນຊີການຂຽນຂອງນາງອ້າງວ່າ ນາງໄດ້ພົວພັນເປັນເວລານານນຶ່ງເດືອນ ກັບທ່ານທຣຳ ໃນປີ 2006 ແລະ 2007 ແລະໄດ້ລືບບົດຂຽນຖິ້ມ. ທ່ານທຣຳຍັງໄດ້ປະເສດຕໍ່ການອ້າງຂອງນາງແມັກດູເກີລ ວ່າ ໄດ້ມີຄວາມສຳພັນກັບທ່ານ.
ຫລັງຈາກມີການຕັ້ງຂໍ້ຫາຕໍ່ທ່ານທຣຳແລ້ວ ໄອຍະການ ທ່ານແບຣກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ “ການຈັບແລະສັງຫານ” ຕົວະຕົ້ມຢູ່ທາບລອຍເພື່ອຊື້ ແລະກົດດັນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ດີກ່ຽວກັບທ່ານ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ເພື່ອ “ຊ່ວຍທ່ານທຣຳ ມີໂອກາດໄດ້ຊະນະ.”
ເອກກະສານຄວາມຈິງ ຕິດຕາມດ້ວຍການກ່າວຫາທີ່ເປັນທາງການ ຍັງໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ທາບລອຍ ໄດ້ຈ່າຍເງິນ 30,000 ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ຄົນຍາມປະຕູ ຢູ່ທຣຳ ທາວເວີ ທີ່ເປັນບ້ານພັກເຊົາ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ແລະຫ້ອງການ ເພື່ອກົດດັນການກ່າວອ້າງວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ເປັນພໍ່ ທີ່ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານແກ່ເດັກນ້ອຍ ຊຶ່ງທາບລອຍຕໍ່ມາໄດ້ກ່າວວ່າບໍ່ມີຄວາມຈິງ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ