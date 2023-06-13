ອະດີິດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງ ສະໂມສອນກັອຟຂອງທ່ານທີ່ນະຄອນໄມອາມີ ໃນວັນຈັນວານນີ້ກ່່ອນການໄປປາກົດໂຕຢູ່ສານກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ ໃນການຈັດແຈງເລື້ອງເອກກະສານລັບດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ຫລັງຈາກທ່ານໄດ້ອອກຈາກທຳນຽບຂາວໃນປີ 2021.
ການໄປປາກົດໂຕທີ່ກຳນົດໃສ່ເວລາບ່າຍ 3 ໂມງ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນຂອງວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງໜາແໜ້ນ ຢູ່ໃນສານລັດຖະບານກາງ ໃນເຂດໃຈກາງນະຄອນໄມອາມີ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງໄດ້ເພີ້ມການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ອ້ອມແອ້ມຕຶກສານ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ນະຄອນໄມອາມີ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກະກຽມເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງໃດໆກໍຕາມ ຈາກບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານທຣໍາ ແລະການປະເຊີນໜ້າກັບພວກປະທ້ວງ.
“ຢູ່ໃນເມືອງຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາເຫັນແຈ້ງເຊື່ອໃນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະເຊື່ອວ່າ ປະຊາຊົນຄວນມີສິດລະບາຍຄວາມຮູ້ສຶກເຂົາເຈົ້າອອກມາ” ເຈົ້າຄອງນະຄອນໄມອາມີ ທ່ານແຟຣນຊິສ ຊູອາເຣ ໄດ້ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ. “ແຕ່ພວກເຮົາຍັງເຊື່ອໃນກົດໝາຍ ແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. ແລະພວກເຮົາຮູ້ຢ່າງນັ້ນ ແລະພວກເຮົາຫວັງວ່າ ມື້ອື່ນຈະເປັນມື້ທີ່ສະຫງົບ.”
ການປາກົດໂຕຂອງທ່ານທຣໍາ ມີຂຶ້ນຫ້າມື້ຫລັງຈາກຄະນະຕຸລາການໃນນະຄອນໄມອາມີ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານໃນການກະທຳຜິດ 37 ກະທົງ ຮວມທັງ 31 ຂໍ້ກ່າວຫາວ່າທ່ານ “ມີຄວາມຕັ້ງໃຈເກັບ” ເອກກະສານລັບດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ໃນການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍການຈາລະກຳ.
ຜູ້ຊ່ວຍທ່ານທຣໍາຄົນນຶ່ງ ທ່ານວອລທ໌ ໂນຕາ ຍັງໄດ້ປະເຊີນໜ້າການກ່າວຫາກະທຳຜິດ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບການຂັດຂວາງລັດຖະບານໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາເອກກະສານຄືນ.
ທ່ານທຣໍາ ເປັນອະດີດປະທານາທິບໍດີຄົນທຳອິດ ທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າການກ່າວຫາຢ່າງເປັນທາງການ ຕໍ່ສານລັດຖະບານກາງ. ນີ້ແມ່ນເທື່ອທີສອງ ທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກກ່າວຫາຢ່າງເປັນທາງການ.
ອະດີດປະທານາທິບໍດີຍັງປະເຊີນໜ້າຕ່າງຫາກຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາກະທຳຜິດໃນນະຄອນ ນິວຢອກ ທີ່ພົວພັນກັບການຈ່າຍເງິນປິດປາກດາຣາຮູບເງົາໂປ້ ລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2016.
ຢູ່ໃນການໃຫ້ການໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຜູ້ພິພາກສາຄົນນຶ່ງຈະເຕືອນທ່ານທຣໍາ ເຖິງສິດທິຂອງທ່ານ ແລະອ່ານຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານ. ທ່ານຄາດວ່າຈະບອກວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດ.