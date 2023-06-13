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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທຣໍາ ​ມີ​ກຳ​ນົດຈະ​ໄປປາກົດໂຕຕໍ່ສານ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາກະທໍາຜິດ ຂອງລັດຖະບານກາງ

ອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ຍົກໂປ້ຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງໄປເຖິງ ບ່ອນຕາກອາກາດ National Doral ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2023 ໃນເມືອງ Doral, ຟລໍຣິດາ.

ອະດີິດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ເດີນທາງ​ໄປເຖິງ ​ສະ​ໂມ​ສອນກັອຟຂອງທ່ານທີ່ນະຄອນໄມອາມີ ໃນວັນຈັນວານນີ້ກ່່ອນການໄປປາກົດໂຕ​ຢູ່​ສານກ່ຽວ​ກັບຂໍ້ກ່າວຫາ​ຕ່າງໆ ໃນການຈັດ​ແຈງ​ເລື້ອງເອກກະສານລັບ​ດ້ານຄວາມປອດໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫລັງຈາກທ່ານໄດ້ອອກຈາກທຳນຽບຂາວໃນປີ 2021.

ການ​ໄປປາກົດໂຕ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ໃສ່ເວລາ​ບ່າຍ 3 ໂມງ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນຂອງວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງໜາແໜ້ນ ຢູ່ໃນສານລັດຖະບານກາງ ໃນ​ເຂດ​ໃຈ​ກາງ​ນະ​ຄອນໄມອາມີ.

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງໄດ້ເພີ້ມ​ການ​ຮັກ​ສາຄວາມປອດໄພຢູ່ອ້ອມແອ້ມຕຶກສານ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່​ນະ​ຄອນໄມອາມີ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກະກຽມເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງໃດໆ​ກໍ​ຕາມ ຈາກບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານທຣໍາ ແລະການປະເຊີນໜ້າກັບພວກປະທ້ວງ.

“ຢູ່ໃນເມືອງຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາເຫັນແຈ້ງເຊື່ອໃນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະເຊື່ອວ່າ ປະຊາຊົນຄວນມີສິດລະບາຍຄວາມຮູ້ສຶກເຂົາເຈົ້າອອກມາ” ເຈົ້າຄອງນະ​ຄອນໄມອາມີ ທ່ານແຟຣນຊິສ ຊູອາເຣ ໄດ້ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ. “ແຕ່ພວກເຮົາຍັງເຊື່ອໃນກົດໝາຍ ແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. ແລະພວກເຮົາຮູ້ຢ່າງນັ້ນ ແລະພວກເຮົາຫວັງວ່າ ມື້ອື່ນຈະເປັນມື້​ທີ່ສະຫງົບ.”

ການປາກົດໂຕຂອງທ່ານທຣໍາ ​ມີຂຶ້ນຫ້າມື້ຫລັງຈາກຄະນະຕຸລາການໃນນະຄອນໄມອາມີ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານໃນການກະທຳຜິດ 37 ກະທົງ ຮວມທັງ 31 ຂໍ້ກ່າວຫາວ່າທ່ານ “ມີຄວາມຕັ້ງໃຈເກັບ” ເອກກະສານລັບ​ດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ໃນການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍການ​ຈາ​ລະ​ກຳ​.

ຜູ້ຊ່ວຍທ່ານທຣໍາຄົນນຶ່ງ ທ່ານວອ​ລ​ທ໌ ໂນຕາ ຍັງໄດ້ປະເຊີນໜ້າການກ່າວຫາກະທຳຜິດ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບການຂັດຂວາງລັດຖະບານໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາເອກກະສານຄືນ.

ທ່ານທຣໍາ ເປັນອະດີດປະທານາທິບໍດີຄົນທຳອິດ ທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າການກ່າວຫາຢ່າງເປັນທາງການ ຕໍ່ສານລັດຖະບານກາງ. ນີ້ແມ່ນເທື່ອທີສອງ ທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກກ່າວຫາຢ່າງເປັນທາງການ.

ອະດີດປະທານາທິບໍດີຍັງປະເຊີນໜ້າຕ່າງຫາກຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາກະທຳຜິດໃນນະຄອນ ນິວຢອກ ທີ່ພົວພັນກັບການຈ່າຍເງິນປິດປາກດາຣາຮູບເງົາໂປ້ ລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2016.

ຢູ່ໃນການໃຫ້​ການ​ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຜູ້ພິພາກສາຄົນນຶ່ງຈະເຕືອນທ່ານທຣໍາ ເຖິງສິດທິຂອງທ່ານ ແລະອ່ານຂໍ້ກ່າວຫາ​ຕໍ່ທ່ານ. ທ່ານຄາດວ່າຈະບອກວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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