ການນັບຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດເທື່ອໃນການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ 2022, ແລະ ການແຂ່ງຂັນຂັ້ນຊີ້ຂາດທີ່ສຳຄັນຂອງສະພາສູງແມ່ນຍັງເຫຼືອອີກ 3 ອາທິດ, ແຕ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແມ່ນໄດ້ເບິ່ງໄປທາງໜ້າ, ດ້ວຍການປະກາດໃນຄືນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າທ່ານຈະລົງແຂ່ງຂັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນການສະເໜີຊື່ເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີສຳລັບພັກຣີພັບບລີກັນໃນປີ 2024.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການກັບຄືນມາຂອງ ອາເມຣິກາ ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນເວລານີ້.”
ມັນແມ່ນການລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງໃນທຳນຽບຂາວຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ, ຫຼັງຈາກການຊະນະຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດຕໍ່ທ່ານນາງ ຮິລແລຣີ ຄລິນຕັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນປີ 2016 ແລະ ການພະຍາຍາມເລືອກຕັ້ງຄືນທີ່ບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານໃນປີ 2020. ຈົນຮອດມື້ນີ້, ທ່ານໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງວ່າ ທ່ານຖືກສໍ້ໂກງຢ່າງບໍ່ເປັນທຳເພື່ອບໍ່ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງອີກສີ່ປີ ຍ້ອນການນັບຄະແນນສຽງທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນລັດການແຂ່ງຂັນທາງການເມືອງຫຼາຍແຫ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຜ່າຍແພ້ໃຫ້ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ, ເຊິ່ງຕອນນີ້ເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 46 ຂອງປະເທດ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ທຳການປະກາດ, ດ້ວຍຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເມືອງ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຢູ່ທາງຂ້າງທ່ານ, ຢູ່ຄະລືຫາດ ມາອາລາໂກ ແຄມມະຫາສະໝຸດຂອງທ່ານໃນລັດ ຟລໍຣິດາ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ, ເຊິ່ງແມ່ນບ້ານທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່ໃນລະດູໜາວນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານໄດ້ອອກຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໃນຂະນະທີ່ການດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ທຳນຽບຂາວຂອງທ່ານໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນເດືອນມັງກອນປີກາຍນີ້.
ແນວໃດກໍ່ຕາມທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບການຕໍ່ຕ້ານທາງການເມືອງ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການໂຕ້ຖຽງທາງການເມືອງ ສະຫະລັດ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ຢຸດບໍ່ເຊົາ, ນອກເໜືອຈາກການໃຫ້ຄຳເຫັນການເມືອງຢ່າງເປັນປະຈຳຂອງທ່ານ ແລະ ການວິພາກວິຈານລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໃນໄລຍະ 22 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ບອກຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ເວລາທ່ານໄດ້ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ, ປະເທດແມ່ນ “ພ້ອມແລ້ວສຳລັບຍຸກທີ່ຮຸ່ງເຮືອງຂອງທ່ານ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ແຕ່ດຽວນີ້ພວກເຮົາແມ່ນປະເທດທີ່ກຳລັງຕົກຕ່ຳ. ພວກເຮົາແມ່ນປະເທດທີ່ກຳລັງລົ້ມແຫຼວ. ສຳລັບປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຫຼາຍລ້ານຄົນ, ໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາພາຍໃຕ້ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແມ່ນໄດ້ເປັນຊ່ວງເວລາຂອງຄວາມເຈັບປວດ, ຄວາມລຳບາກ, ກັງວົນ ແລະ ໝົດຫວັງ.”
ທ່ານໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ທ່ານ ໄບເດັນ ສຳລັບອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງຂອງປະເທດ, ການຫຼັ່ງໄຫຼຂ້າມຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຕິດກັບປະເທດ ເມັກຊິໂກ ຂອງພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ບໍ່ມີເອກະສານຢ່າງບໍ່ສິ້ນສຸດ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ຈະບໍ່ບຸກລຸກຢູເຄຣນ ໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ຖ້າທ່ານຍັງເປັນຜູ້ນຳສະຫະລັດຢູ່.