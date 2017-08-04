ສະພາສູງ​ ສຫລ ຂັດຂວາງ ບໍ່ໃຫ້ ປ. ທຣຳ ແຕ່ງຕັ້ງ ໃນລະຫວ່າງ ສະພາ ຢຸດພັກ

ລັດຖະສະພາສະຫະລັດໄດ້ສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ແຕ່ງຕັ້ງ
ບຸກຄົນໃດກໍຕາມເຂົ້າກໍາຕໍາແໜ່ງ ໃນະຂະນະທີ່ສະມາຊິກສະພາໄປພັກຜ່ອນ ໃນ
ເດືອນສິງຫານີ້.
ພວກນັກການເມືອງທັງຫລາຍເຫັນດີນໍາກັນໃນຂັ້ນຕອນພິເສດ ທີ່ເອີ້ນວ່າຊ່ວງເວລາ
ເປີດໃຫ້ມີການອະພິປາຍ ຊຶ່ງເປັນການປະຊຸມສັ້ນໆທີ່ຈັດຂຶ້ນຫລາຍຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ທີ່
ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວ ກໍແມ່ນເຮັດໃຫ້ສະພາສູງຍັງດໍາເນີນການປະຊຸມຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ໄດ້ເອົາບາດກ້າວດັ່ງກ່າວ ຫລັງຈາກທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຕໍາ
ໜິລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ທ່ານ Jeff Sessions ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີຂ່າວລືວ່າ ທ່ານ
ທຣໍາອາດຈະໄລ່ທ່ານ Sessions ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນຂະນະທີ່ສະພາໄປພັກ
ຜ່ອນນີ້.
ໜັງສືພິມ Washington Post ເວົ້າວ່າທ່ານທຣໍາ ໄດ້ປຶກສາກັນກັບບັນດາຜູ້ຊ່ວຍ
ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການຕັ້ງລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ມາດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແທນທ່ານ
Sessions ໃນເວລາທີ່ລັດຖະສະພາໄປພັກຜ່ອນປະຈໍາປີ ໃນເດືອນສິງຫານີ້
ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການຮັບຟັງການພິຈາລະນາ ຂອງສະພາສູງທີ່ຍືດເຍື້ອກ່ຽວກັບ
ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທໍາຄົນໃໝ່. ທາງທໍານຽບຂາວໄດ້ເອີ້ນຂ່າວນີ້ວ່າ "ເປັນ
ຂ່າວບໍ່ຈິງອີກເລື່ອງນຶ່ງ."
ທ່ານ Lindsey Graham ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກຣີພັບບລິກກັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່
ອົງການຂ່າວ NBC ເມື່ອໝໍ່ໆມານີ້ວ່າ ຈະມີ "ການລົງໂທດຢ່າງໜັກ" ຖ້າຫາກທ່ານ
ທຣໍາ ໄລ່ທ່ານ Sessions ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ເພາະທ່ານ Sessions ເອງກໍເຄີຍ
ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງທ່ານນຶ່ງ ກ່ອນໜ້າທີ່ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ເອີ້ນເອົາທ່ານໄປເປັນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ.
ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ລະບາຍຄວາມໃຈຮ້າຍຂອງທ່ານຕໍ່ທ່ານ Sessions ທີ່ເປັນຄົນໃຫ້
ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ທ່ານໃນຕອນຕົ້ນໆ ຍ້ອນວ່າທ່ານ Sessions ໄດ້ຖອນໂຕ
ອອກຈາກການກຳກັບນຳການສືບສວນຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ ເພື່ອກວດເບິ່ງການ
ແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດ ໃນປີກາຍນີ້.
ຜົນຂອງການເຮັດແນວນີ້ ໄດ້ພາໃຫ້ຜູ້ຮອງຂອງທ່ານ Sessions ແຕ່ງຕັ້ງໄອຍະການ
ພິເສດທ່ານ Robert Mueller ອະດີດຫົວໜ້າອົງການສັນຕິບານກາງ ໃຫ້ດໍາເນີນການ
ສືບສວນເບິ່ງວ່າ ຄະນະຫາສຽງໃຫ້ທ່ານທຣໍາໄດ້ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບມົສກູເພື່ອແນ
ໃສ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາຊະນະການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ ຫລືບໍ່. ການສືບສວນໄດ້ຄອບງໍາ
ຫລາຍເດືອນຕົ້ນໆຂອງການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານທຣໍາຢູ່ໃນທໍານຽບຂາວ, ຂະນະ
ດຽວກັນນັ້ນ ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານາມການສືບສວນນີ້ວ່າ ເປັນການ "ພະຍາຍາມ
ຊອກຫາຈັບຜິດ" ແລະເປັນຂໍ້ອ້າງຂອງພວກເດໂມແຄຣັດເພື່ອຈະຫາເລື່ອງມາເວົ້າ
ກ່ຽວກັບການທີ່ທ່ານຊະນະ ທ່ານນາງແຮລເລີຣິຄລິນຕັນ ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນຂູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເສຍໃຈນັ້ນ.
ທ່ານ Graham ເວົ້າວ່າ "ຄວາມພະຍາຍາມໃດໆ ຂອງທ່ານທຣໍາ ທີ່ມຸ້ງໃສ່ທ່ານ Mueller
ສາມາດເປັນການເລີ້ມຕົ້ນຂອງການຈົບລົງໃນການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານເອງ
ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານ Mueller ເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງຜິດ. ປັດຈຸບັນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີເຫດຜົນ
ໃດໆ ທີ່ພາໃຫ້ເຊື່ອວ່າ ທ່ານ Mueller ໄດ້ທໍາຄວາມຜິດ."
ທ່ານ Charles Schumer ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກເດໂທແກຣັດ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນໍາສຽງ
ສ່ວນນ້ອຍໃນສະມາຊິກສະພາສູງ ໄດ້ກ່າງເຖິງການສະໜັບສະໜຸນ ທາງການເມືອງ
ຂອງທ່ານ Sessions ຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີໃນຕອນທີ່ທ່ານທຣໍາກໍາລັງເປັນຜູ້ເສຍ
ຄະແນນ ຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພັກຣີພັບບລິກກັນ
ໃນປີກາຍນີ້. ທ່ານ Sessions ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງຄົນທໍາອິດ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜຸນ ແກ່ການເຂົ້າໄປສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານທຣໍາ.
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