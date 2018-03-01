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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລມຕ ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ ​ແຊັສຊັນ ຕອບໂຕ້​ກັບ ຕໍ່ ປ. ທຣຳ ຫຼັງ​ຈາກ​ ​ທ່ານຖືກ​ໂຈມ​ຕີ

ທ່ານ ທຣຳ ນັ່ງ​ຢູ່​ຄຽງ​ຂ້າງ ​​​​​​​​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ສະຫະລັດ ທ່ານ ​ເຈັຟ ​ແຊັສຊັນ (Jeff Sessions) ​ໃນ​ພິທີ​ຮັບ​ປະກາດ​ສະນີ​ຍະ​ບັດ ຈົບ​ການ​ສຶກສາ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ອົງການ​ສັນຕິ​ບານ​ກາງ​ສະຫະລັດ ຫຼື FBI National Academy ​ໃນ ​ເມືອງ Quantico, ລັດ Virginia., 15 ທັນວາ 2017.

ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ສະຫະລັດ ທ່ານ ​ເຈັຟ ​ແຊັສຊັນ (Jeff Sessions) ​ໄດ້ຕອບ
ໂຕ້​ກັບ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ມັນເປັນສິ່ງ “ທີ່ໜ້າອັບອາຍ” ທີ່​ທ່ານແຊັ​ສຊັນ ​ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສືບສວນ​ພາຍ​ໃນ
ຕໍ່ ການ​ທີ່ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ​ຮ້ອງຂໍການອະນຸມັດ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ​ສິ້ງ​ຊ​ອມແບບລັບໆ​
ເບິ່ງ ​ອະດີດຜູ້​ຊ່ອຍ​ ໃນ​ຄະນະ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ.

​ໃນ​ການ​ໂຕ້ຖຽງກັນຢ່າງເປີດເຜີຍ ທີ່​ບໍ່​ຄອຍ​ສູ້​ມີ​ໃຫ້​ເຫັນ​ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີ​
ສະຫະລັດ ​ແລະ​ນຶ່ງໃນ​ຄະນະລັດຖະມົນຕີ ທີ່ີທ່ານ​ໄດ້​ເປັນ​ຜູ້​ເລືອກນັ້ນ ທ່ານແຊັ​ສຊັນ
ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ ແຕ່ງຕັ້ງອົງການຄຸ້ມຄອງການສືບສວນຄືຜູ້ກວດກາທົ່ວໄປ ປະຈຳ
ກະຊວງຍຸຕິທຳ ​ແມ່ນ“ຂັ້ນ ຕອນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ເໝາະ​ສົມແລ້ວ” ທີ່​ຈະ​ລົງຄວາມເຫັນ​ວ່າ ອົງການ​ສັນຕິບານ​ກາງຫລື FBI ລະ​ເມີດ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ແບບ
​ປົກກະຕິ​ບໍ ໃນການຊອກສະແຫວງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຈາກ​ສານທີ່ກຳກັບນຳ ການຕິດຕາມ​ສິ້ງ​ຊອມເບິ່ງ ທ່ານ​ຄາເຕີເພຈ (Carter Page) ອະດີດ​ຜູ້​ຊ່ອຍ​ທ່ານ​ທຣຳ ນັ້ນ.

“​ໃນ​ຖານະ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ​ຍັງ​ເປັນ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຢູ່​ນີ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ
ຂອງທ່ານແຊັ​ສຊັນ ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້ ​ແລະທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່
ເຮັດໜ້າ​ທີ່ ດ້ວຍ​ກຽດ ​ແລະສັກ​ສີ ​ແລະ​ກະຊວງ​ນີ້ ຍັງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ວຽກ ດ້ວຍ​ຄວາມ​
ທ່ຽງ​ທຳ​ແລະໃນວິທີທີ່ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງອອກຂາ ອີງຕາມກົດໝາຍ ແລະ​ລັດຖະທຳ​ມະນູນ.”

​ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ມັລເລີ (Robert Mueller) ກຳລັງ​ຢ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ລັດຖະສະພາ ຫຼັງຈາກ​ກອງ​ປະຊຸມ​ລັບ ທີ່​ວໍ​ຊີງ​ຕັນ, 21 ພຶດສະພາ 2017.
​ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ມັລເລີ (Robert Mueller) ກຳລັງ​ຢ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ລັດຖະສະພາ ຫຼັງຈາກ​ກອງ​ປະຊຸມ​ລັບ ທີ່​ວໍ​ຊີງ​ຕັນ, 21 ພຶດສະພາ 2017.

ທ່ານ​ທຣຳ ​ແມ່ນຂຸ້ນເຄື​ອງຕໍ່​ທ່ານແຊັ​ສຊັນມາ​ເປັນ​ເວລາຫຼາຍ​ເດືອນ​ແລ້ວ ​ແຕ່​ກໍບໍ່​ໄດ້​ປົດ​
ທ່ານ​ອອກ ນັບ​ຕັ້​ງ​ແຕ່​ທ່ານແຊັ​ສຊັນ ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ໄດ້ຖອນຕົວ​ອອກ​ຈາກ​ການເປັນ ຜູ້ກຳ
ກັບນຳຄະນະ​ສືບສວນ​ ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ເຂົ້າໃນ​ການ​ເລືອກຕັ້ງ
​ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ ປີ 2016 ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ເອງ​ໄດ້​ຕິດ​ຕໍ່ກັບ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດຣັດ​ເຊຍ ປະຈຳ
ວໍ​ຊີງ​ຕັນ ທ່ານ Sergey Kislyak ໃນຂະນະທີ່ມີ​ການໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ນັ້ນ. ການ​ຖອນ
ຕົວຂອງ​ທ່ານແຊັ​ສ ຊັນ ຈາກຄະດີດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ​ໄດ້​ນຳ​ໄປ​ການແຕ່ງຕັ້ງ​ໄອຍະການ​ພິ​ເສດ
ທ່ານ ​ໂຣ​ເບີດ ມັລ​ເລີ (Robert Mueller) ຜູ້​ຊຶ່ງ​ທຳການ​ສືບສວນໃນຄວາມຜິດ້ານອາຍາ
​ຂອງ​ຄະນະ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງທ່ານ​ທຣຳ ທີ່​ອາດສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ​ກັບຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ໄດ້​ຄອບ​ງຳ
​ການ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ປະທານາທິບໍດີຂອງ​ທ່ານ ​ໃນ​ຮອບ​ຫຼາຍໆ​ເດືອນ​ນັ້ນ.

​ແຕ່​ມາຈົນ​ມາ​ຮອດ ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ທ່ານແຊັ​ສຊັນ ​ແມ່ນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ​ໄດ້​ມິດ​ງຽບ ເວລາ​ທ່ານ
​ທຣຳ ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຕຳ​ໜິຕິຕຽນ ຕໍ່​ທ່ານ ຊຶ່ງ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ເຄີຍ​ເອີ້ນ​ທ່ານ​ວ່າ “ມີບັນຫາ” ນັ້ນ.

ຜູ້ນຳ​ສະຫະລັດ ໄດ້ຕ້ອງຕິ ທ່ານແຊັ​ສຊັນ ທີ່ຂໍຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ກວດກາທົ່ວໄປຂອງກະຊວງຍຸຕິ
ທຳ ທ່ານ ​ໄມ​ໂກລ ​ໂຮ​ໂຮ​ວິຕຊ໌ (Michael Horowitz) ​“ໃຫ້​ສືບສວນ​ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນ
ໄປໄດ້ ໃນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ຢ່າງ​ຮ້າຍແຮງ” ໃນການຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ຕໍ່ສານທີ່ກຳກັບ
ນຳການຕິດຕາມສິ້ງຊອມຂອງລັດຖະບານກາງນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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