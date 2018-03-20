ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການ ທີ່ລໍຄອຍມາເປັນ
ເວລາດົນນານຂອງທ່ານ ເພື່ອຮັບມືກັບວິກິດການຕິດຢາໂອປີອອຍ (opioid) ໃນທົ່ວ
ປະເທດໃນວັນຈັນວານນີ້.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ໃນພິທີທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນແມນເຈັສເຕີ, ລັດນິວແຮມເຊີ, ທ່ານ
ໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະສ້າງ “ພວກເດັກນ້ອຍຮຸ່ນໃໝ່ທີ່ປອດຢາເສບຕິດ” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ
“ຮ່ວມກັນແລ້ວ ພວກເຮົາກໍຈະຍຸຕິການຕິດຢາເສບຕິດ ທີ່ນຳຄວາມຈິບຫາຍມາສູ່
ອາເມຣິກາ ໂດຍຕະຫລອດໄປ.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກວ່າຈະເອົາຊະນະໄດ້ນັ້ນ, ມັນສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະ “ເອົາບາດ
ກ້າວທີ່ເດັດຂາດ” ກັບພວກຄ້າຢາເສບຕິດທັງຫຼາຍ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກພວກເຮົາບໍ່ເດັດຂາດກັບພວກຄ້າຢາເສບຕິດທັງຫຼາຍແລ້ວ,
ພວກກໍເຮົາເສຍເວລາຂອງພວກເຮົາໄປຊື່ໆ. ແລະຄວາມເດັດຂາດ ທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນ
ຮວມທັງ ການລົງໂທດປະຫານຊີວິດ,” ແລະພວກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີ ກໍພາກັນຕົບມື
ເຫັນດີນຳ.
ທ່ານທຣຳ ເສຍໃຈທີ່ວ່າ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍປັດຈຸບັນນີ້, ຜູ້ຂາຍຢາເສບຕິດສາມາດທີ່
ຈະສັງຫານຫຼາຍພັນຄົນ ໃນຊົ່ວຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ກັບໄດ້ຮັບໂທດຈຳຄຸກ
ພຽງໄລຍະສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ເຕືອນວ່າ “ນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການເອົາຊະນະ ບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ
ຫຼາຍ. ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາ ບໍ່ເດັດຂາດກັບພວກຂາຍຢາພວກນີ້ແລ້ວ, ມັນກໍບໍ່ຈະເກີດ
ຂຶ້ນດອກ.”
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນສະພາຕຳ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຂໍ້ສະເໜີ
ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຈຳເປັນຕ້ອງມີງົບປະມານ ຫຼືບໍ່ ມັນກໍຈະເປັນ “ການໃຫ້
ຄຳໝັ້ນສັນຍາແບບລົມໆແລ້ງໆ ຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ.”
“ງົບປະມານຂອງທ່ານທຣຳ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ເມດີເຄດ
(Medicaid) CDC ແລະດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະພວກທີ່ຕິດຢາເສບອື່ນໆ ທີ່ຈະຊ່ອຍ
ເຫຼືອພວກຄອບຄົວຕ່າງໆ ໃນການປິ່ນປົວທີ່ພໍໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ແລະຫຼຸດພົ້ນຈາກການຕິດຢາ
ໂອປິອອຍນີ້. ທ່ານແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອທຳລາຍການຂະຫຍາຍໂຄງການຂອງເມດີເຄດສຳລັບປະກັນໄພສຸຂະພາບລາຄາຖືກ ຫຼື Affordable Care Act ແລະອະນຸຍາດ
ໃຫ້ສີການຂາຍປະກັນໄພສຸຂພາບທີ່ຂີ້ຮ້າຍ ທີ່ບໍ່ສາມາດກວມເອົາການຮັກສາພວກທີ່
ຕິດຢານີ້ ແລະດຽວນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ທຳທ່າເວົ້າວ່າ ຈະລົງໂທດປະຫານຊີວິດ
ຕໍ່ພວກກໍ່ອາຊະຍາກຳ ດ້ານຢາເສບຕິດນີ້,” ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ທ່ານແອນດຣູ ບຣິມເບີກ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງສະພານະໂຍບາຍພາຍໃນຂອງທຳນຽບ
ຂາວ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ວ່າ ຈະມີການຊອກຫາຢາກ
ໃຫ້ມີການລົງໂທດປະຫານຊີວິດ ຕໍ່ພວກຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ ຕາມກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
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