ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຕັມໃຈ ທີ່ຈະເຈລະຈາ
ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ແຕ່ “ຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຖືກຕ້ອງ” ໃນຂະນະທີ່ເຕືອນວ່າ ຖ້າ
ຫາກພຽງຢາງ ບໍ່ຍົກເລີກໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຂອງ
ຕົນແລ້ວ ມັນອາດຈະພາໃຫ້ ມີການສູນເສຍ ຢ່າງ ໃຫຍ່ຫລວງຕໍ່ຊີວິດ ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນ
ທີ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດວິເຄາະໄດ້ ບໍ່ເຄີຍຄິດຝັນມາກ່ອນ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ປົກຄອງລັດ ທີ່ທຳນຽບຂາວ
ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການສະເໜີຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍ
ຜ່ານປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນ ແຈ-ອິນ ວ່າ “ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເຈລະຈາ” ກັບສະຫະລັດ.
“ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າ ມີຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີໄດ້ ປະ
ກາດວ່າ ຈະຕ້ອງມີການເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເພື່ອກຳຈັດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະ
ບັນດາພັນທະມິດຂອງຕົນຈາກອາວຸດທີ່ມີອະນຸພາບຮ້າຍແຮງຂອງເກົາ ຫຼີເໜືອ.
ຢູ່ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ
ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີສ໌ ກ່າວວ່າ “ການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ ຕ້ອງແມ່ນ
ຜົນຂອງການເຈລະຈາໃດໆກັບເກົາຫຼີເໜືອ.”
ທ່ານສະກັອຕ ສະນາຍເດີ ຜູ້ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສ ໃນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເກົາຫຼີເໜືອ
ຢູ່ສະພາຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດໂດຍກ່າວວ່າ “ທັງ ປະທານາທິບໍ
ດີ ທຣໍາ ແລະນາຍພົນເກົາຫຼີເໜືອ ແລະຫົວໜ້າສືບລັບ ທ່ານກິມ ຢົງ-ຈູລ ບັດນີ້ ໄດ້ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພໍໃຈທີ່ຈະເປີດການເຈລະຈາກັນ. ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕົກລົງກັນ
ເທື່ອກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທັງສອງຝ່າຍເຕັມໃຈຈະເຈລະຈາກັນ.”
ການລິເລີ້ມປະຊຸມກັນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບເກົາຫຼີເໜືອ ແນ່ນອນຈະຕ້ອງເປັນ “ການ
ເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບການເຈລະຈາ ແລະພຽງ ເງື່ອນໄຂດຽວເທົ່ານັ້ນກໍແມ່ນວ່າຈະມີການ
ບັງຄັບໃຫ້ຕ້ອງຢຸດເຊົາກ່ຽວກັບການທົດລອງລູກສອນໄຟແລະອາ ວຸດນິວເຄລຍຫຼືບໍ່” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານອະວຸໂສ ຈາກສະພາແອັດແລນ ຕິກ ທ່ານໂຣເບີດ ແມນ
ນິງ ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ພຽງຢາງ ບໍ່ທັນໄດ້ທຳການ ທົດ ລອງໃດໆມາເປັນເວລາເກືອບ
ສີ່ເດືອນແລ້ວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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