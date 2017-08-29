ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ປົກປ້ອງຂົງເຂດບານຕິກ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຟິນແລນ
ຂອງທ່ານ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ “ປົກປ້ອງທີ່ສຸດ” ຂົງ
ເຂດ Baltic ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີ ທາງພາກເໜືອຂອງບັນດາປະເທດຢູໂຣບ ທີ່
ພົວພັນກັບຣັດເຊຍ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງນັກຂ່າວ ກັບປະທານາທິບໍດີຟິນແລນ
ທ່ານ Sauli Niinisto ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ຫລັງຈາກທັງສອງໄດ້ສົນທະນາກັນທີ່ຫ້ອງການທຳນຽບຂາວວ່າ “ພວກເຮົາໃຫ້ການປົກປ້ອງແກ່ຂົງເຂດທີ່ສຸດ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວເພີ່ມອີກວ່າ “ໝົດເທົ່ານັ້ນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເວົ້າໄດ້. ພວກ
ເຮົາປົກປ້ອງທີ່ສຸດ. ພວກເຮົາມີບັນດາເພື່ອນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ມີສາຍສຳພັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ຢູ່ທີ່ນັ້ນ.”
ທ່ານກ່າວເພີ່ມວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ ຣັດເຊຍໃຫ້ການນັບຖື ຕໍ່ຟິນແລນ ແລະທ່ານຫວັງວ່າ ສະຫະລັດ ຍັງຈະພັດທະນາສຳພັນທະພາບທີີ່ດີກັບຣັດເຊຍຢູ່.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າອອກມາຢ່າງດັງໆ ແລະ
ຈະແຈ້ງ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາຫລາຍປີແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເປັນສິ່ງທີ່ດີ ຖ້າຫາກ
ພວກເຮົາມີສຳພັນທະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ຫລືຢ່າງໜ້ອຍກໍມີສາຍສຳພັນທີ່ດີກັບຣັດເຊຍ.
ນັ້ນສຳຄັນທີ່ສຸດ.”
ປະທານາທິບໍດີ Niinisto ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ແລະ NATO ມີໜ້າ ຢູ່ໃນຢູໂຣບ ແລະ
ຢູ່ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດ Baltic ເປັນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະເຂົາເຈົ້າກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງ
ວ່ອງໄວ.” ທ່ານຍັງກ່າວວ່າມີບາດກ້າວໜ້ອຍນຶ່ງ ແຕ່ຢູ່ໃນທິດທາງດີ ທີ່ປະຕິບັດໄປສູ່
ການເປີດການສົນທະນາລະຫວ່າງ NATO ກັບຣັດເຊຍ.
ຜູ້ນຳທັງສອງທ່ານຍັງໄດ້ສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະປະທາ ນາທິບໍດີ
ທຣໍາກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຢືນເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັບຟິນແລນ ຕ້ານການຂົ່ມຂູ່ກໍ່ການຮ້າຍ. ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອປະຕິເສດບ່ອນລີ້ໄພແກ່
ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຕັດການເງິນຂອງເຂົາ ແລະເອົາຊະນະແນວຄິດທີ່ບໍ່ດີຂອງເຂົາ.”
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງໄດ້ແທງແປດຄົນຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງຟິນແລນ
ເສຍຊີວິດສອງຄົນຢູ່ໃນເມືອງ Turku. ຕຳຫລວດຟິນແລນກ່າວວ່າ ເວລານັ້ນຍັງໄວ
ເກີນໄປທີ່ຈະເຊື່ອມໂຍງການໂຈມຕີໃສ່ການກໍ່ການຮ້າຍສາກົນ.
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